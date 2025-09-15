Por qué el lunes 22 es fundamental para los monotributistas de ARCA en septiembre 2025

El calendario impositivo suele marcar fechas clave para los contribuyentes, y entre ellas los monotributistas tienen varias a tener en cuenta cada mes. Septiembre no es la excepción, y en esta ocasión un día puntual aparece como determinante dentro de las obligaciones que deben cumplirse ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
El cumplimiento en tiempo y forma de estos plazos no solo evita sanciones o recargos, sino que también permite a los pequeños contribuyentes mantener su situación regularizada y acceder a los beneficios del régimen simplificado. Por esa razón, las fechas de vencimiento adquieren un peso fundamental en la agenda.
ARCA informó que el lunes 22 de septiembre de 2025 será el plazo máximo para abonar la cuota del Monotributo. Los montos varían según cada categoría, de acuerdo con la facturación y los aportes correspondientes.
Desde el organismo aconsejan realizar el pago con anticipación para evitar la acumulación de períodos en deuda.
Cuáles son las categorías del monotributo de ARCA en septiembre 2025
Las escalas de facturación anual del monotributo vigentes para septiembre de 2025 son:
- Categoría A: $8.992.597,87
- Categoría B: $13.175.201,52
- Categoría C: $18.473.166,15
- Categoría D: $22.934.610,05
- Categoría E: $26.977.793,60
- Categoría F: $33.809.379,57
- Categoría G: $40.431.835,35
- Categoría H: $61.344.853,64
- Categoría I: $68.664.410,05
- Categoría J: $78.632.948,76
- Categoría K: $94.805.682,90