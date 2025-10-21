Por el calentamiento global, aparecieron mosquitos en Islandia por primera vez Junto a la Antártida, el país nórdico era el único lugar en el mundo en donde no había presencia de los insectos. Pero a causa del calentamiento global se ha vuelto posible su propagación. Por







Islandia está calentando su temperatura promedio a un ritmo cuatro veces superior que el resto del hemisferio norte. Redes sociales

Los mosquitos aparecieron en Islandia por primera vez debido a que el calentamiento global ha aumentado la temperatura del país y se ha vuelto un lugar propicio para su presencia. Hasta este mes, la nación nórdica era uno de los pocos lugares en el mundo que no tenía población de mosquitos.

Matthías Alfreðsson, entomólogo del Instituto de Ciencias Naturales de Islandia, confirmó los hallazgos en Islandia. Él mismo identificó los insectos después de que un ciudadano se los enviara: “Se han encontrado tres especímenes de Culiseta annulata en Kiðafell, Kjós, dos hembras y un macho. Todos fueron recolectados en cebos para atraer polillas durante la temporada de vendimia”.

Según los especialistas en cambio climático, Islandia está calentando su temperatura promedio a un ritmo cuatro veces superior que el resto del hemisferio norte. Los glaciares se están derritiendo y en las aguas del país se han encontrado peces de climas más cálidos y meridionales, como la caballa.

Esta situación hace que, en el país nórdico, los mosquitos también encuentren un lugar donde habitar. Pero no es el único caso en el que estos insectos se están expandiendo. Este año, se han encontrado huevos de Aedes Aegypti, el mosquito que transmite el dengue, chikungunya y el Zika, en Reino Unido.