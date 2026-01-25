Confirmado: estas son todas las obras sociales del monotributo de ARCA en enero 2026 La ex AFIP renovó el listado de las obras sociales por las que pueden optar quienes estén adheridos al Régimen Simplificado. Por + Seguir en







La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) detalló cuáles son las obras sociales disponibles para los monotributistas en el comienzo del 2026. Pexels

A finales de 2024, la ex AFIP creó el Registro Nacional de Agentes del Seguro de Salud (RNAS) y solo pueden recibir monotributistas aquellas obras sociales que estén inscriptas.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) detalló cuáles son las obras sociales disponibles para los monotributistas en el comienzo del 2026.

Las obras sociales para monotributistas están incluidas en la cuota mensual, permitiendo elegir entre un listado oficial de opciones (gremiales, mutuales, etc.) en la Superintendencia de Servicios de Salud, siendo clave elegir una habilitada para evitar rechazos, y para el Monotributo Social.

Visita la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) para ver el padrón de obras sociales habilitadas para monotributistas (como OSDEPYM, OSIM, o gremiales).

Cabe señalar que la afiliación a las obras sociales no es automática, sino que cada contribuyente debe realizar el trámite correspondiente ante la obra social elegida. A finales de 2024, la ex AFIP creó el Registro Nacional de Agentes del Seguro de Salud (RNAS) y solo pueden recibir monotributistas aquellas obras sociales que estén inscriptas.

A continuación todos los detalles de cuáles son estas obras sociales que avalan a los trabajadores del monotributo y a cuáles corresponde cada una de ellas. En esta nota toda la información.

ARCA Monotributo Este alivio fiscal está orientado a reducir la carga tributaria de pequeños propietarios con ingresos limitados y fomentar la formalización de contratos de alquiler residenciales. ARCA Qué obras sociales podés seleccionar del monotributo de ARCA en enero 2026 Las obras sociales disponibles para los monotributistas son las siguientes: