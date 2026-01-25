25 de enero de 2026 Inicio
Confirmado: estas son todas las obras sociales del monotributo de ARCA en enero 2026

La ex AFIP renovó el listado de las obras sociales por las que pueden optar quienes estén adheridos al Régimen Simplificado.

Por
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) detalló cuáles son las obras sociales disponibles para los monotributistas en el comienzo del 2026.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) detalló cuáles son las obras sociales disponibles para los monotributistas en el comienzo del 2026.

  • A finales de 2024, la ex AFIP creó el Registro Nacional de Agentes del Seguro de Salud (RNAS) y solo pueden recibir monotributistas aquellas obras sociales que estén inscriptas.
  A finales de 2024, la ex AFIP creó el Registro Nacional de Agentes del Seguro de Salud (RNAS) y solo pueden recibir monotributistas aquellas obras sociales que estén inscriptas.
  • Las obras sociales para monotributistas están incluidas en la cuota mensual, permitiendo elegir entre un listado oficial de opciones (gremiales, mutuales, etc.) en la Superintendencia de Servicios de Salud, siendo clave elegir una habilitada para evitar rechazos, y para el Monotributo Social.
  • Visita la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) para ver el padrón de obras sociales habilitadas para monotributistas (como OSDEPYM, OSIM, o gremiales).

En las últimas horas, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) detalló cuáles son las obras sociales disponibles para los monotributistas en el comienzo del 2026.

Estas medidas afectan principalmente a los monotributistas, quienes deberán adaptarse a nuevas exigencias para continuar en regla con sus obligaciones fiscales
Este es el error clave que no debés cometer al hacer la recategorización del monotributo de ARCA

Cabe señalar que la afiliación a las obras sociales no es automática, sino que cada contribuyente debe realizar el trámite correspondiente ante la obra social elegida. A finales de 2024, la ex AFIP creó el Registro Nacional de Agentes del Seguro de Salud (RNAS) y solo pueden recibir monotributistas aquellas obras sociales que estén inscriptas.

A continuación todos los detalles de cuáles son estas obras sociales que avalan a los trabajadores del monotributo y a cuáles corresponde cada una de ellas. En esta nota toda la información.

Qué obras sociales podés seleccionar del monotributo de ARCA en enero 2026

Las obras sociales disponibles para los monotributistas son las siguientes:

  • OSSACRA: Obra Social de la Asociación Civil Prosindicato de Amas de Casa de la República Argentina.
  • OSPROTURA: Obra Social Profesionales del Turf de la República Argentina.
  • OSTCARA: Obra Social de los Trabajadores de la Carne y Afines de la República Argentina.
  • OSAMOC: Obra Social Asociación Mutual de los Obreros Católicos Padre Federico Grote.
  • OSTAXB.A: Obra Social de Conductores Titulares de Taxis de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
  • OSPM: Obra Social Programas Médicos Sociedad Argentina de Consultoría Mutual.
  • OSPYSA: Obra Social de la Prevención y la Salud.
  • OSBLYCA: Obra Social del Personal de Barracas de Lanas, Cueros y Anexos.
  • OSOC: Obra Social de Operadores Cinematográficos.
  • OSCAMGLYP: Obra Social de Colocadores de Azulejos, Mosaicos, Graniteros, Lustradores y Porcelaneros.
  • OSPEDICI: Obra Social del Personal de Distribuidoras Cinematográficas de la República Argentina.
  • OSPIFSE: Obra Social para el Personal de la Industria Forestal de Santiago del Estero.
  • OSMTT: Obra Social de Maquinistas de Teatro y Televisión.
  • OSDEM: Obra Social de Músicos.
  • OSOCNA: Obra Social de Comisarios Navales.
  • OSTPBA: Obra Social de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires.
  • OSPREN: Obra Social del Personal de Prensa de Mar del Plata.
  • OSEPC: Obra Social de Empleados de Prensa de Córdoba.
  • OSAPM: Obra Social de Agentes de Propaganda Médica de la República Argentina.
  • OSVVRA: Obra Social de Viajantes Vendedores de la República Argentina (ANDAR).
  • OSPIV: Obra Social del Personal de la Industria del Vidrio.
  • OSTP: Obra Social de Trabajadores de Perkins Argentina S.A.I.C.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) implementó modificaciones clave que impactan de forma directa sobre el régimen simplificado.

