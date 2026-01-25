Confirmado: estas son todas las obras sociales del monotributo de ARCA en enero 2026

- A finales de 2024, la ex AFIP creó el Registro Nacional de Agentes del Seguro de Salud (RNAS) y solo pueden recibir monotributistas aquellas obras sociales que estén inscriptas.
- La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) detalló cuáles son las obras sociales disponibles para los monotributistas en el comienzo del 2026.
- Las obras sociales para monotributistas están incluidas en la cuota mensual, permitiendo elegir entre un listado oficial de opciones (gremiales, mutuales, etc.) en la Superintendencia de Servicios de Salud, siendo clave elegir una habilitada para evitar rechazos, y para el Monotributo Social.
- Visita la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) para ver el padrón de obras sociales habilitadas para monotributistas (como OSDEPYM, OSIM, o gremiales).
