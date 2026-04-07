Por la suba de la nafta, cada vez más autos se pasan al GNC: las conversiones crecieron 54% en marzo Los datos oficiales del Enargas marcan que se realizaron 7.379 pasajes, frente a los 4.766 concretados en febrero, consolidando una tendencia emergente, luego de la situación en Medio Oriente que disparó el precio del petróleo. A nivel anual en incremento alcanza el 70%. Por + Seguir en







Córdoba y CABA fueron los distritos donde se concretaron la mayor cantidad de conversiones. Télam

La suba del precio de la nafta, debido al conflicto inconcluso en Medio Oriente que disparó el precio del petróleo a nivel mundial, reavivó un viejo fenómeno de los 90' en Argentina: cada vez más autos se pasan al GNC para intentar reducir sus gastos. Las conversiones crecieron en marzo un 54%, pasando de 4.766 concretados en febrero, a 7.379 realizadas en el tercer mes del año.

Los datos se desprenden del informe brindado por el Enargas en su web oficial, donde además se revela que, en su comparación anual, el incremento alcanza el 70%.

El nuevo fenómeno tiene sus basamentos en los costos de ambos combustibles: en promedio, la nafta súper supera los $2.000 por litro, mientras que el metro cúbico de GNC se ubica en torno a los $790. La proyecciones marcan que abril continuará con la tendencia de los meses previos ya que a la fecha se concretaron 978 conversiones.

Estación de GNC Cada vez más autos se pasan al GNC. Ignacio Barousse, gerente de Nuevos Negocios de Gasener, explicó al medio Surtidores que “el nivel de conversiones de marzo es el más elevado desde julio de 2022” y atribuyó esta dinámica al encarecimiento de los combustibles tradicionales.