7 de abril de 2026 Inicio
En Vivo

Por la suba de la nafta, cada vez más autos se pasan al GNC: las conversiones crecieron 54% en marzo

Los datos oficiales del Enargas marcan que se realizaron 7.379 pasajes, frente a los 4.766 concretados en febrero, consolidando una tendencia emergente, luego de la situación en Medio Oriente que disparó el precio del petróleo. A nivel anual en incremento alcanza el 70%.

Por
Córdoba y CABA fueron los distritos donde se concretaron la mayor cantidad de conversiones. 

Córdoba y CABA fueron los distritos donde se concretaron la mayor cantidad de conversiones. 

Télam

La suba del precio de la nafta, debido al conflicto inconcluso en Medio Oriente que disparó el precio del petróleo a nivel mundial, reavivó un viejo fenómeno de los 90' en Argentina: cada vez más autos se pasan al GNC para intentar reducir sus gastos. Las conversiones crecieron en marzo un 54%, pasando de 4.766 concretados en febrero, a 7.379 realizadas en el tercer mes del año.

Hay una diferencia que responde a la estrategia de las entidades financieras de impulsar el uso de plataformas digitales.
Te puede interesar:

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositás 1.260.000 pesos a 30 días en abril 2026

Los datos se desprenden del informe brindado por el Enargas en su web oficial, donde además se revela que, en su comparación anual, el incremento alcanza el 70%.

El nuevo fenómeno tiene sus basamentos en los costos de ambos combustibles: en promedio, la nafta súper supera los $2.000 por litro, mientras que el metro cúbico de GNC se ubica en torno a los $790. La proyecciones marcan que abril continuará con la tendencia de los meses previos ya que a la fecha se concretaron 978 conversiones.

Estación de GNC
Cada vez m&aacute;s autos se pasan al GNC.&nbsp;&nbsp;

Cada vez más autos se pasan al GNC.

Ignacio Barousse, gerente de Nuevos Negocios de Gasener, explicó al medio Surtidores que “el nivel de conversiones de marzo es el más elevado desde julio de 2022” y atribuyó esta dinámica al encarecimiento de los combustibles tradicionales.

GNC: el detalle de las conversiones realizadas en marzo de 2026

  • Buenos Aires: 3.795

  • Córdoba: 870

  • Santa Fe: 497

  • Capital Federal: 493

  • Mendoza: 288

  • Tucumán: 285

  • Salta: 215

  • Chaco: 147

  • Entre Ríos: 143

  • Santiago del Estero: 137

  • Jujuy: 105

  • San Juan: 104

  • La Rioja: 78

  • Catamarca: 53

  • Río Negro: 54

  • Neuquén: 35

  • San Luis: 24

  • Corrientes: 22

  • La Pampa: 18

  • Chubut: 13

  • Formosa: 2

  • Misiones: 1

datos-estadisticos-gnc20260407-123339

Noticia en desarrollo.-

Noticias relacionadas

Entre las novedades se destacan acuerdos con marcas reconocidas y reintegros en distintos rubros.

Cuáles son las nuevas promociones en entretenimiento que tiene Cuenta DNI en abril 2026

Los alquileres registran una suba del 10% en el primer trimestre de 2026

Calculadora de alquileres: cuáles son los barrios más caros y más baratos

El dólar oficial comenzó la semana sin cambios.

El dólar se mantiene sin movimientos en el arranque de abril

 Este mes se destacan nuevas promociones en librerías y una propuesta gastronómica con foco en adolescentes y adultos mayores, ideales para disfrutar durante las vacaciones de invierno.  

Cómo es el descuento en carnicerías y supermercados que tiene Cuenta DNI en abril 2026

Con el calendario tributario marcando nuevas fechas clave, las herramientas digitales se vuelven aliadas fundamentales.  

Qué pasa si haces muchas transferencias en Mercado Pago siendo monotributista de ARCA: ¿cuáles son los riesgos?

El consumo en la provincia de Buenos Aires se contrajo un 9,5% en febrero y suma 10 meses de caída

El consumo en la provincia de Buenos Aires se contrajo un 9,5% en febrero y suma 10 meses en caída

Rating Cero

Juli Argenta está embarazada.

Juli Argenta, periodista de LAM, confirmó que está embarazada

Santiago Del Moro confirmó que Andrea Del Boca no regresará a Gran Hermano

Del Moro confirmó que Andrea del Boca no continuará en Gran Hermano "por decisión médica"

Se separó Flor Vigna.

Flor Vigna se separó del artista Lauta luego de dos años de relación

La serie que estrenó Netflix es un spin off de A todos los chicos de los que me enamoré. 
play

Esta serie de Netflix llegó con su tercera temporada, resuelve muchas dudas y llegó a lo más visto del momento: cómo se llama

Marilina Bertoldi recibió insultos y amenazas de hinchas de Independiente por su tatuaje.

La explicación de Marilina Bertoldi por su tatuaje viral del escudo de Independiente: "Es lo más estúpido que hice"

La dinámica entre ambos, especialmente en Luke Cage e Iron Fist, tenía ese aire clásico de “pareja improbable” que termina funcionando. Y eso es algo que muchos esperan volver a ver ahora. 

Iron Fist y Luke Cage vuelven a Marvel en Daredevil: Born Again 3 y ya están las primeras imágenes

últimas noticias

El Mono Navarro Montoya fue acusado por un restaurante de Tandil.

Santamarina de Tandil negó deudas con el "Mono" Navarro Montoya tras las acusaciones: "Lo repudiamos"

Hace 1 hora
Peligra el servicio de colectivos en el AMBA para el miércoles 8 de abril. 

¿Habrá colectivos el miércoles en el AMBA? La advertencia que lanzaron las empresas

Hace 1 hora
El momento de tensión en la capital de Chile.

Mal momento para los hinchas de Boca en Chile: fueron atacados por la barra de Colo Colo

Hace 1 hora
Juli Argenta está embarazada.

Juli Argenta, periodista de LAM, confirmó que está embarazada

Hace 1 hora
Tensión en Medio Oriente: a qué hora termina el ultimátum de Trump a Irán

Tensión en Medio Oriente: a qué hora termina el ultimátum de Trump a Irán

Hace 2 horas