Esta serie de Netflix llegó con su tercera temporada, resuelve muchas dudas y llegó a lo más visto del momento: cómo se llama La tercera temporada de Besos, Kitty se estrenará el 2 de abril de 2026 y promete desenredar los conflictos amorosos de Kitty Song Covey, además de revelar cómo evolucionan sus relaciones familiares y sentimentales. + Seguir en







La serie que estrenó Netflix es un spin off de A todos los chicos de los que me enamoré. Netflix

La espera llegó a su fin para los seguidores de Besos, Kitty, ya que la tercera temporada ya se encuentra disponible en Netflix desde el jueves 2 de abril de 2026. El lanzamiento cerró meses de expectativa y devolvió a la pantalla una de las producciones juveniles más populares de la plataforma, que logró consolidarse como un fenómeno global dentro del contenido dirigido al público adolescente.

Con la llegada de los nuevos episodios, el material difundido permite ver una evolución clara en los personajes. El regreso a Seúl muestra a los protagonistas en una etapa distinta, con una estética renovada que refleja el paso del tiempo y anticipa conflictos más intensos dentro del Instituto KISS.

En estos primeros días desde su estreno, uno de los aspectos más comentados es el cambio en el tono emocional de la historia. Esta nueva temporada deja atrás parte de la ligereza inicial para profundizar en relaciones más complejas y en el crecimiento personal de Kitty. Con este giro, la serie refuerza su lugar dentro del catálogo, apostando por una narrativa más madura y alineada con la evolución de su audiencia.

besos-kitty-serie-netflix-canciones-kpop-bts-wonho.jpg_1889316708.jpg La serie que estrenó Netflix es un spin off de A todos los chicos de los que me enamoré. Netflix Sinopsis de Besos, Kitty, la serie que estrenó su tercera temporada en Netflix La tercera temporada de Besos, Kitty ya está disponible en Netflix y retoma la historia de la joven celestina en un momento clave de su adolescencia. Luego de los hechos que marcaron su paso por el Instituto KISS en Seúl, esta nueva entrega profundiza en las consecuencias de sus decisiones, con una protagonista que debe enfrentarse a un escenario emocional mucho más complejo. La trama se aleja de los conflictos más simples para centrarse en su búsqueda de identidad, mientras intenta equilibrar su historia familiar con los nuevos vínculos que construyó en Corea del Sur.

En estos episodios, los personajes secundarios ganan mayor protagonismo y muestran una evolución más marcada, atravesando dilemas propios del crecimiento personal. El material previo al estreno ya anticipaba este cambio de tono, con una narrativa más introspectiva y madura. Los conflictos dejan de girar únicamente en torno a los romances y se expanden hacia temas como la reconstrucción de relaciones y la maduración emocional, manteniendo el interés del público con cada nuevo giro.

Convertida en uno de los contenidos juveniles más fuertes de la plataforma, la serie reafirma su alcance global con una mirada fresca sobre la cultura coreana desde una perspectiva extranjera. Estrenada el 2 de abril de 2026, esta temporada consolida su conexión con el público adolescente al combinar el humor característico de la franquicia con una sensibilidad más profunda. Así, la historia abre una nueva etapa en la que los secretos familiares y los desafíos sentimentales prometen marcar el futuro de Kitty. Tráiler de Besos, Kitty Embed - XO, Kitty: Temporada 3 | Tráiler oficial | Netflix Reparto de Besos, Kitty Anna Cathcart - Kitty Song Covey

Minyeong Choi - Dae Heon Kim

Gia Kim - Yuri Han

Sang Heon Lee - Min Ho

Anthony Keyvan - Q

Peter Thurnwald - Alex

Regan Aliyah - Juliana

Yunjin Kim - Jina Han

John Corbett - Dan Covey

Sarayu Blue - Trina Rothschild