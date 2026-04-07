Este martes termina la demanda del presidente de Estados Unidos a Irán para que reabran el estrecho de Ormuz. En las últimas horas, Trump amenazó nuevamente al país "esta noche morirá toda una civilización".

El ultimátum entre Estados Unidos e Irán termina cerca de las 21 horas en Argentina , y a las 8 de la mañana en tierras estadounidenses. En las últimas horas, Donald Trump amenazó nuevamente a la región : " Esta noche morirá toda una civilización ".

El presidente de Irán respondió a la amenaza de Trump: "Estoy comprometido a dar mi vida"

Durante la semana de Pascua, el presidente de Estados Unidos aseguró que recibió una propuesta de Irán: "Hicieron una propuesta, y es una propuesta importante. Es un paso importante. Pero no es suficiente" .

Y también aclaró que "la guerra podría terminar muy rápidamente si hacen lo que tienen que hacer. Tienen que hacer ciertas cosas. Lo saben, y creo que han estado negociando de buena fe".

Sin embargo, en las últimas horas la presión y las amenazas de Trump crecieron. En un posteo compartido en su red social Truth aseguró que "esta noche morirá toda una civilización, para no volver jamás. No quiero que eso suceda, pero probablemente ocurrirá", escribió Trump en redes.

El ultimátum consiste en un freno entre los bombardeos, de ambas partes y de Israel, y la reapertura del estrecho de Ormuz una de las principales rutas de petróleo y gas del mundo. Desde el inicio de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán la cotización del crudo solo bajó cuando Trump anunció la tregua , el resto de las jornadas sube y se mantiene arriba de los u$s100.

Ante esta situación, el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, le respondió a Trump: "Más de 14 millones de iraníes orgullosos se han inscrito hasta ahora para sacrificar sus vidas en defensa de Irán" señaló en un primer momento en su cuenta de X. En este sentido, remarcó que "yo también he estado, estoy y seguiré estando comprometido a dar mi vida por Irán".

Estrecho Ormuz 28-3-26 EFE/ Mehr News Agency

Sus palabras se suman a lo expresado más temprano por la Guardia Revolucionaria iraní, que lanzó una advertencia directa mediante un comunicado: “La Guardia Revolucionaria declara una vez más que, si el Ejército terrorista estadounidense cruza las líneas rojas, nuestra respuesta irá más allá de la región”. La definición refuerza el tono desafiante de Teherán en la antesala de un posible nuevo conflicto.

El mensaje no se limitó al plano militar. Las autoridades iraníes también deslizaron una amenaza de carácter económico al advertir que podrían privar de petróleo y gas a Estados Unidos y a sus aliados “durante años”, en un escenario que podría impactar de lleno en los mercados energéticos globales.

Murió el jefe de inteligencia de la Guardia Revolucionaria iraní en un ataque de EEUU e Israel

Autoridades de Israel confirmaron la muerte del general de división Majid Khademi, jefe de inteligencia de la Guardia Revolucionaria de Irán tras un ataque de Estados Unidos e Israel.

Desde las Fuerzas de Defensa de Israel aseguraron que Khademi “trabajó para promover ataques terroristas en todo el mundo” y que tenía un rol clave en tareas de vigilancia interna vinculadas a la represión de protestas. “Era uno de los comandantes de mayor rango y contaba con amplia experiencia”, indicaron.

La Guardia Revolucionaria también confirmó su muerte a través de un mensaje oficial en el que lo calificó como “mártir”, al denunciar un “ataque terrorista criminal del enemigo estadounidense-sionista” ocurrido durante la madrugada.

En la misma línea, la agencia Tasnim señalo que “el destacado y respetado jefe de la Organización de Inteligencia de la Guardia Revolucionaria ha alcanzado el elevado honor del martirio (muerte)”.

Por su parte, Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel, se refirió a la muerte de Khademi, de quien dijo que “solo asumió el cargo después de que su predecesor fuera eliminado”. “Otro brazo central del régimen terrorista iraní fue desmantelado. Además, eliminamos a Athar Bakri, comandante de la Sección 840 de la Fuerza Quds, responsable de ataques contra judíos e israelíes en todo el mundo”, indicó.

“Quienes trabajan para asesinar a nuestros ciudadanos, quienes dirigen el terror contra el Estado de Israel, quienes construyen el eje del mal iraní, su sangre recaerá sobre sus cabezas. Actuamos con fuerza y determinación; alcanzaremos a cualquiera que intente hacernos daño. Continuaremos con todas nuestras fuerzas, en todos los frentes, hasta que la amenaza sea eliminada y se alcancen todos los objetivos de la guerra”, advirtió.