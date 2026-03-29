29 de marzo de 2026 Inicio
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Aumento de combustibles: la nafta súper ya supera los $2 mil el litro

El incremento se da en el marco del conflicto en Medio Oriente, que disparó el precio del barril de petróleo. Pese a las medidas del Gobierno para contener las subas, la escalada continúa.

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Llenar el tanque de nafta ya cotiza alrededor de $100 mil.

C5N

Las naftas ya subieron un 20% en lo que va de marzo, y el precio de la súper ya rompió el techo de los $2000 el litro. El incremento se da en el marco del conflicto en Medio Oriente, que encareció el valor del barril de petróleo. Sin embargo, cuando esta cifra baja, el monto en surtidor continúa aumentando, dado que continúa atrasado respecto a los números que se manejan internacionalmente.

El dólar oficial acumuló una suba de $5 en la semana corta.
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Asimismo, registró un aumento de hasta 63,6% en el último año, que casi duplicó a la inflación en su acumulado anual, del 33,1%.

Según el CEO de YPF, Horacio Marín, "la actualización de precios solo refleja el mayor costo de refinación por la compra de crudo no propio; es un ajuste transitorio y, a nivel internacional, uno de los más bajos: en otros países los incrementos han sido al menos tres veces mayores".

Embed - El GOBIERNO intervino la NORMATIVA de COMBUSTIBLE para frenar NUEVAS SUBAS

La dinámica de precios en el surtidor no sólo responde al costo internacional del crudo, sino que depende de la carga impositiva, particularmente los Impuestos a los Combustibles Líquidos y al Dióxido de Carbono, cuya actualización funciona como una herramienta de política fiscal. Para contener la escalada, el Ejecutivo decidió postergar el aumento previsto para abril.

De todos modos, no es la primera vez que el Gobierno toma una decisión como esta para evitar un impacto en el surtidor. La normativa vigente establece que el ICL y el impuesto al CO deben actualizarse de manera trimestral en función de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) nacional. Pero ya durante todo 2025 y este año el Gobierno autorizó incrementos solo parciales.

En otra medida, el Gobierno autorizó el viernes a las empresas petroleras a aumentar el porcentaje de bioetanol que llevan las naftas, hasta un máximo del 15%. Hasta el momento, el corte máximo obligatorio era del 12%. Esto, si bien no representa ningún riesgo para el motor y sus componentes, implica un uso menos eficiente, por lo que requiere un mayor consumo de combustible.

Qué es el micropricing de YPF y cómo funciona

El micropricing es una estrategia que permite a YPF modificar los precios de sus combustibles varias veces al día, con ajustes que no superan el 1% por vez, según la dinámica de cada estación de servicio. Los precios pueden ir a la baja o en alza, flotando en esa banda que se fija a inicio de mes con "el objetivo es lograr una mayor eficiencia comercial, fidelizar a los clientes donde hay fuerte competencia y optimizar márgenes en zonas de alta demanda", según señaló el año pasado Marín.

Este sistema se gestiona desde el Real Time Intelligence Center (RTIC), ubicado en la torre corporativa de YPF en Puerto Madero, Buenos Aires. El RTIC utiliza inteligencia artificial para monitorear en tiempo real datos de 1.680 estaciones distribuidas en 170 corredores estratégicos del país, analizando variables como:

  • Demanda local: En horarios de baja afluencia, como la madrugada, los precios pueden reducirse hasta un 0,5% para atraer más clientes.
  • Competencia: En zonas con alta presencia de otras marcas, YPF puede bajar precios para mantener su competitividad.
  • Flujo vehicular: En áreas con mayor tráfico, los precios podrían incrementarse ligeramente para optimizar márgenes.

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