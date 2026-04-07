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Una famosa periodista confirmó su embarazo en vivo: "Fue un shock, no lo esperaba"

La panelista contó que está de tres meses y que se encuentra muy a gusto con la noticia. "Te cambia la cabeza", admitió.

Juli Argenta está embarazada.

Juli Argenta está embarazada.

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La periodista de LAM, Julieta Argenta, confirmó que está esperando su primer hijo junto a Ezequiel, su pareja desde hace seis años. Reveló que buscó por mucho tiempo, pero que ahora le tomó por sorpresa y la noticia le provocó shock.

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De manera inesperada, contó que fue Ángel de Brito quien se lo hizo notar: "Fuimos a cenar y yo estaba tomando vino y comiendo sushi, y él me preguntó si estaba embarazada. Yo le dije 'no me asustes', porque habíamos buscado una vez nada más, nos cuidábamos mucho y le dije a mi novio que esperáramos porque nos íbamos a México. Yo tengo 35, pensé que iba a tardar”.

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"Ahora estoy de tres meses, lo guardamos todo este tiempo. Es mucha emoción porque veníamos de un año difícil en lo personal, así que renovó todas las energías familiares", reveló en LAM.

Y contó con lágrimas en los ojos: "Te cambia la cabeza de un día al otro, es inexplicable. Todo empieza a fluir de golpe, es muy difícil de explicar. Tengo fecha para el 10 de octubre, va a ser de libra y ya tenemos padrinos".

Pero, para sorpresa de sus familiares, contó que no se lo esperaba: "Tuve mucho sueño y náuseas. En el horario de la tarde bostezaba, no podía más. Cuando me hice el evatest fue un shock, no lo esperaba".

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