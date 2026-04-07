Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositás 1.260.000 pesos a 30 días en abril 2026 Las colocaciones a corto plazo permiten prever resultados en pocas semanas. Inclinarse por la modalidad adecuada puede marcar una diferencia en el rendimiento. Por + Seguir en







Hay una diferencia que responde a la estrategia de las entidades financieras de impulsar el uso de plataformas digitales.

Invertir $1.260.000 a 30 días permite estimar con precisión el resultado.

Los intereses dependen de la tasa aplicada por cada banco y canal.

Las operaciones digitales suelen ofrecer mejores rendimientos.

Al haber una menor inflación, estos depósitos buscan sostener el poder de compra. Depositar $1.260.000 en un plazo fijo durante abril de este año permite conocer de antemano cuánto se obtendrá al finalizar el período. Se trata de una herramienta financiera que continúa siendo elegida por quienes priorizan previsibilidad y bajo nivel de riesgo. Esta se puede realizar por medio de herramientas digitales como el home banking o por la sucursal.

El escenario económico actual muestra una desaceleración en el ritmo inflacionario, junto con tasas que se mantienen relativamente estables. En este marco, los depósitos a corto plazo se posicionan como una opción útil para administrar el ahorro. Estos, por otro lado, no tienen el mismo desempeño. Las diferencias entre realizar la operación en una sucursal o a través de canales digitales impactan directamente en la rentabilidad final, ya que cada modalidad aplica tasas distintas que modifican el resultado.

Dinero1 Cuánto ganas por depositar $1.260.000 en un plazo fijo según el banco Al invertir $1.260.000 a 30 días en una sucursal bancaria, como en el Banco Nación, con una TNA del 20,50% y una TEA del 22,54%, los intereses generados son de $21.230,14. De esta manera, el monto total al vencimiento alcanza los $1.281.230,14.

Si la colocación se realiza de forma electrónica, como por medio de su home banking o aplicación para el celular, las tasas suelen ser más elevadas. Con una TNA del 22,00% y una TEA del 24,36%, los intereses ascienden a $22.783,56, lo que lleva el total a $1.282.783,56 al finalizar el plazo.

Esta diferencia responde a la estrategia de las entidades financieras de impulsar el uso de plataformas digitales, donde los costos operativos son menores y se trasladan en mejores condiciones para los usuarios.

Banco Nación Barcex Cómo quedan los plazos fijos en relación a la inflación Las estimaciones para comienzos de 2026 ubican la inflación mensual en torno al 2%. En este contexto, los plazos fijos tienden a acercarse a un punto de equilibrio en términos reales. Las colocaciones realizadas mediante canales electrónicos, al ofrecer tasas algo superiores, logran posicionarse mejor frente al avance del costo de vida en el corto plazo. Aunque la diferencia puede ser reducida, la posibilidad de reinvertir mensualmente tanto el capital como los intereses permite sostener un rendimiento acumulado. Por eso, monitorear la evolución de las tasas y ajustar la estrategia resulta fundamental para preservar el poder adquisitivo.