Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositás 150.000 pesos a 30 días en enero 2026 Especialistas recomiendan prestar atención a la vía por donde se realiza el depósito. Por + Seguir en







Realizarlo por vías digitales permite optimizar el resultado sin modificar ni el capital invertido ni el plazo de la colocación.

Un depósito de $150.000 a 30 días permite conocer de antemano el rendimiento mensual.

El canal de constitución influye de manera directa en los intereses obtenidos.

Las tasas digitales continúan ofreciendo mejores condiciones que la operatoria presencial.

La inflación proyectada es clave para medir el resultado real de la inversión. Invertir $150.000 en un plazo fijo a 30 días sigue siendo una opción utilizada por quienes buscan una alternativa de bajo riesgo para el corto plazo. Realizarlo a fin del primer mes del 2026 cuenta con un rendimiento final que depende tanto de la tasa aplicada por cada banco como del medio elegido para realizar la colocación.

Mientras hay una mayor estabilidad financiera y entidades que priorizan la operatoria online, las diferencias entre hacerlo en sucursal o de forma electrónica se vuelven relevantes incluso para montos relativamente bajos. Esa brecha se refleja directamente en los intereses generados al vencimiento.

Con estos datos, es posible anticipar cuánto se cobra al finalizar el plazo y evaluar si esta herramienta se ajusta a las necesidades de ahorro dentro del escenario económico previsto para comienzos de 2026.

Plazos fijos Cuánto ganas por depositar $150000 en un plazo fijo según el banco Si el plazo fijo se constituye en una sucursal bancaria, por ejemplo del Banco Nación, por un período de 30 días, los intereses obtenidos ascienden a $2.527,40. De esta manera, el monto total a cobrar al vencimiento es de $152.527,40, con una Tasa Nominal Anual del 20,50% y una Tasa Efectiva Anual del 22,54%.

En cambio, al optar por el canal electrónico, por ejemplo vía homebanking o aplicación, el rendimiento mensual resulta más alto. En este caso, los intereses alcanzan los $3.205,48 y el total a percibir llega a $153.205,48. La tasa aplicada es una TNA del 26,00% y una TEA del 29,34%, lo que explica la mejora frente a la modalidad presencial.

Plazos fijos en pesos invertir Cuánto gano invirtiendo hoy en plazos fijos en pesos Freepik. Cómo quedan los Plazos fijos en relación a la inflación Con estimaciones de inflación más contenidas para el inicio de 2026, en torno al 2% mensual, los plazos fijos tienden a ubicarse cerca del equilibrio en términos reales. Dentro de ese escenario, las alternativas electrónicas logran un mejor desempeño frente al avance de los precios en el corto plazo. Aunque el margen pueda resultar limitado, la posibilidad de renovar mes a mes el capital junto con los intereses ayuda a sostener el rendimiento acumulado. Por eso, seguir de cerca la evolución de las tasas y ajustar la estrategia se vuelve fundamental para preservar el valor del ahorro.