Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositás 5.500.000 pesos a 30 días en enero 2026

El canal elegido impacta en el resultado final. Las tasas digitales marcan la diferencia en el corto plazo.

Depositar $5.500.000 en un plazo fijo a 30 días aparece como una opción conservadora para quienes priorizan previsibilidad en el corto plazo. En enero, el resultado final depende de la tasa vigente y de si la operación se realiza en sucursal o por medios electrónicos.

En los últimos meses, los bancos reforzaron su estrategia de incentivar la operatoria online con rendimientos superiores. Esta dinámica genera una brecha clara frente a los plazos fijos tradicionales, aun cuando el capital invertido y el plazo sean los mismos.

De este modo, analizar esta alternativa implica mirar más allá del monto inicial y prestar atención a cómo impactan las condiciones del mercado y las tasas disponibles en el resultado mensual.

Si el depósito de $5.500.000 se realiza en sucursal , por ejemplo del Banco Nación, por un plazo de 30 días, los intereses generados ascienden a $92.671,23. Al finalizar el período, el ahorrista recibe un total de $5.592.671,23, con una Tasa Nominal Anual del 20,50% y una Tasa Efectiva Anual del 22,54%.

En cambio, al optar por el canal electrónico, el rendimiento mensual es mayor. En esta modalidad, que incluye el homebanking o su aplicación, los intereses alcanzan los $117.534,25 y el monto total llega a $5.617.534,25. La tasa aplicada es una TNA del 26,00% y una TEA del 29,34%, lo que explica la diferencia frente a la colocación presencial.

Esta variación convierte a las alternativas digitales en la opción más conveniente para maximizar el retorno en el corto plazo sin modificar el plazo de inversión.

Banco Nación La Plata calle 4 entre 35 y 36

Cómo quedan los plazos fijos en relación a la inflación

Con estimaciones de subas de precios más moderadas para el inicio de 2026, en torno al 2% mensual, este tipo de colocaciones tiende a mantenerse cerca del equilibrio en términos reales. Dentro de ese escenario, los plazos fijos electrónicos logran una mejor posición frente al avance del costo de vida en el corto plazo.

Aunque el rendimiento real puede resultar ajustado, la posibilidad de renovar mensualmente el capital junto con los intereses permite sostener el resultado acumulado. Por eso, seguir de cerca los cambios en las tasas y adaptar la estrategia de inversión es clave para preservar el valor del ahorro.