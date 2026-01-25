Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 8.000.000 pesos a 30 días en enero 2026 Conocer el rendimiento estimado, el monto final a cobrar y las variantes según la tasa aplicada permite tomar buenas decisiones financieras. Por + Seguir en







Los beneficios de destinar tus Inversiones al plazo fijo Freepik.

Un plazo fijo de $8.000.000 a 30 días en enero de 2026 genera intereses según la tasa del banco.

Con una tasa del 37,5% del Banco Nación, se gana aproximadamente $170.958,90 en un mes. El monto total a cobrar en ese caso sería cercano a $8.170.958,90.

Con tasas más bajas (23–24%), la ganancia ronda entre $150.000 y $170.000.

Elegir el banco y hacer la operación online puede mejorar notablemente el rendimiento. El plazo fijo vuelve a ubicarse entre las opciones más consultadas por los ahorristas argentinos en este comienzo de 2026, en un contexto en el que muchos buscan resguardar su dinero y obtener un rendimiento previsible a través de Inversiones. Con las tasas bancarias en movimiento y un escenario económico todavía inestable, cada vez más personas se preguntan cuánto conviene invertir y qué ganancia real se puede obtener en apenas 30 días.

En ese marco, surge una duda concreta: qué pasa si alguien deposita 8 millones de pesos en un plazo fijo tradicional durante enero de 2026. La cifra no es menor y el interés que puede generar depende directamente de la tasa que ofrezca cada banco, que hoy presenta diferencias importantes entre entidades públicas, privadas y digitales.

Cuánto ganas por depositar $8.000.000 en un plazo fijo según el banco Plazos fijos tasa de interés Cuánto se gana por mes con un plazo fijo Freepik Si en enero de 2026 una persona decide colocar $8.000.000 en un plazo fijo a 30 días, la ganancia final dependerá de la tasa nominal anual (TNA) que ofrezca el banco elegido. En el escenario actual, las entidades financieras presentan rendimientos que rondan, en promedio, entre el 23% y el 28% anual, con mejores condiciones en muchos casos para las operaciones hechas de forma digital.

Tomando como referencia una tasa del 37,5% del Banco Nación, la inversión generaría aproximadamente $170.958,90 en intereses en un mes, por lo que al vencimiento el ahorrista recibiría cerca de $8.170.958,90 en total.

Cómo quedan los Plazos fijos en relación a la inflación La tasa efectiva mensual promedio del sistema financiero, estimada en 3,12%, se ubica por encima de la inflación proyectada para octubre, que según el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central rondaría el 2%. En este escenario, las colocaciones a corto plazo en pesos aún ofrecen un rendimiento real positivo para quienes se inclinen por esta herramienta.

En el caso de las entidades que pagan el 44% anual, como el Banco CMF y el Banco Voii, el margen frente a la inflación es incluso mayor, ya que su tasa efectiva mensual supera por más de un punto al incremento de precios esperado. Pese a eso, conviene tener presente que las cifras corresponden a inversiones de 30 días y pueden variar si las tasas cambian o si la inflación mensual se acelera. Los especialistas recomiendan, para maximizar la rentabilidad, reinvertir mensualmente tanto el capital inicial como los intereses obtenidos.