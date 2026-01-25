25 de enero de 2026 Inicio
Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 8.000.000 pesos a 30 días en enero 2026

Conocer el rendimiento estimado, el monto final a cobrar y las variantes según la tasa aplicada permite tomar buenas decisiones financieras.

  • Un plazo fijo de $8.000.000 a 30 días en enero de 2026 genera intereses según la tasa del banco.
  • Con una tasa del 37,5% del Banco Nación, se gana aproximadamente $170.958,90 en un mes. El monto total a cobrar en ese caso sería cercano a $8.170.958,90.
  • Con tasas más bajas (23–24%), la ganancia ronda entre $150.000 y $170.000.
  • Elegir el banco y hacer la operación online puede mejorar notablemente el rendimiento.

El plazo fijo vuelve a ubicarse entre las opciones más consultadas por los ahorristas argentinos en este comienzo de 2026, en un contexto en el que muchos buscan resguardar su dinero y obtener un rendimiento previsible a través de Inversiones. Con las tasas bancarias en movimiento y un escenario económico todavía inestable, cada vez más personas se preguntan cuánto conviene invertir y qué ganancia real se puede obtener en apenas 30 días.

En ese marco, surge una duda concreta: qué pasa si alguien deposita 8 millones de pesos en un plazo fijo tradicional durante enero de 2026. La cifra no es menor y el interés que puede generar depende directamente de la tasa que ofrezca cada banco, que hoy presenta diferencias importantes entre entidades públicas, privadas y digitales.

Cuánto ganas por depositar $8.000.000 en un plazo fijo según el banco

Si en enero de 2026 una persona decide colocar $8.000.000 en un plazo fijo a 30 días, la ganancia final dependerá de la tasa nominal anual (TNA) que ofrezca el banco elegido. En el escenario actual, las entidades financieras presentan rendimientos que rondan, en promedio, entre el 23% y el 28% anual, con mejores condiciones en muchos casos para las operaciones hechas de forma digital.

Tomando como referencia una tasa del 37,5% del Banco Nación, la inversión generaría aproximadamente $170.958,90 en intereses en un mes, por lo que al vencimiento el ahorrista recibiría cerca de $8.170.958,90 en total.

Cómo quedan los Plazos fijos en relación a la inflación

La tasa efectiva mensual promedio del sistema financiero, estimada en 3,12%, se ubica por encima de la inflación proyectada para octubre, que según el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central rondaría el 2%. En este escenario, las colocaciones a corto plazo en pesos aún ofrecen un rendimiento real positivo para quienes se inclinen por esta herramienta.

En el caso de las entidades que pagan el 44% anual, como el Banco CMF y el Banco Voii, el margen frente a la inflación es incluso mayor, ya que su tasa efectiva mensual supera por más de un punto al incremento de precios esperado. Pese a eso, conviene tener presente que las cifras corresponden a inversiones de 30 días y pueden variar si las tasas cambian o si la inflación mensual se acelera. Los especialistas recomiendan, para maximizar la rentabilidad, reinvertir mensualmente tanto el capital inicial como los intereses obtenidos.

