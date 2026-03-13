Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositás 970.000 pesos a 30 días en marzo 2026

Las colocaciones a corto plazo permiten proyectar retornos previsibles en un mes. Elegir el canal adecuado puede mejorar la rentabilidad obtenida.

Colocar $970.000 en un plazo fijo durante marzo de 2026 permite calcular desde el inicio cuánto se obtendrá al finalizar el período de inversión. Este tipo de herramienta financiera continúa siendo una opción habitual entre quienes priorizan estabilidad y previsibilidad al momento de administrar su dinero.

El contexto económico actual presenta una desaceleración en el ritmo de aumento de precios y tasas bancarias relativamente estables. Bajo estas condiciones, las colocaciones tradicionales a corto plazo vuelven a posicionarse como una alternativa elegida dentro de estrategias de ahorro conservadoras.

El rendimiento final dependerá principalmente de la tasa ofrecida por cada entidad y del canal utilizado para constituir la operación, ya que muchas instituciones financieras otorgan mejores condiciones cuando la inversión se realiza mediante plataformas digitales.

Si se invierten $970.000 a 30 días en una sucursal bancaria, por ejemplo del Banco Nación, con una TNA del 20,50% y una TEA del 22,54%, los intereses generados alcanzan los $16.343,84. De esta forma, el monto total acreditado al finalizar el plazo será de $986.343,84.

En cambio, cuando la colocación se realiza a través de home banking o su aplicación, las tasas suelen ser más altas. Con una TNA del 24,50% y una TEA del 27,45%, los intereses ascienden a $19.532,88, por lo que el total al vencimiento alcanza los $989.532,88.

La diferencia entre ambas alternativas responde al incentivo de los bancos para promover la operatoria digital, ofreciendo tasas más competitivas a quienes utilizan estos canales.

Banco Nación El beneficio a jubilados es a través de la app Modo de Banco Nación. Redes Sociales

Cómo quedan los plazos fijos en relación a la inflación

Las proyecciones económicas para los primeros meses de 2026 ubican la inflación mensual cerca del 2%, un nivel más moderado respecto de etapas anteriores. En este contexto, los plazos fijos tienden a ubicarse cerca de un punto de equilibrio cuando se comparan con el avance de los precios.

Las colocaciones realizadas mediante canales electrónicos, al ofrecer tasas más altas, logran un desempeño algo más favorable frente al aumento del costo de vida en el corto plazo. Aunque el margen frente a la inflación puede ser reducido, la posibilidad de renovar el capital junto con los intereses cada mes permite aumentar su productividad. Por eso, monitorear la evolución de las tasas y ajustar las decisiones financieras resulta clave para preservar el poder adquisitivo.