Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 890.000 pesos a 30 días en marzo 2026

Este típo de depósitos permite proyectar retornos previsibles. Elegir el canal adecuado puede mejorar la ganancia final.

Las colocaciones a corto plazo vuelven a posicionarse como una opción atractiva dentro de estrategias de ahorro conservadoras.

  • Depositar $890.000 durante 30 días permite generar cerca de $15.000 en intereses según el canal utilizado.
  • Las operaciones realizadas por medios digitales ofrecen tasas más altas que las gestionadas en sucursal.
  • La diferencia entre ambas modalidades impacta directamente en el monto total que se recibe al vencimiento.
  • Con una inflación más moderada, estas colocaciones buscan mantener el valor del ahorro en el corto plazo.

Invertir $890.000 en un plazo fijo durante marzo permite conocer desde el inicio cuál será la ganancia obtenida al finalizar el período. Este instrumento continúa siendo una de las alternativas más utilizadas por quienes buscan una renta estable sin asumir altos riesgos.

El contexto económico actual muestra un ritmo de inflación más contenido y tasas bancarias relativamente estables. En este escenario, las colocaciones a corto plazo vuelven a posicionarse como una opción atractiva dentro de estrategias de ahorro conservadoras.

Las diferencias en la rentabilidad final se explican principalmente por la modalidad elegida para constituir la operación, ya que muchas entidades financieras ofrecen mejores condiciones cuando la inversión se realiza mediante plataformas digitales.

Cuánto ganas por depositar $890.000 en un plazo fijo según el banco

Si se colocan $890.000 a 30 días a través de una sucursal bancaria, por ejemplo del Banco Nación, con una TNA del 20,50% y una TEA del 22,54%, los intereses generados alcanzan los $14.995,89. De esta manera, el monto total que se acredita al finalizar el período asciende a $904.995,89.

En cambio, cuando la inversión se realiza mediante canales electrónicos, las tasas suelen ser más competitivas. Con una TNA del 24,50% y una TEA del 27,45%, los intereses obtenidos llegan a $17.921,92, por lo que el total al vencimiento alcanza los $907.921,92.

Esta diferencia responde a la estrategia de las entidades financieras de incentivar el uso de home banking y aplicaciones móviles, ofreciendo mejores tasas para quienes operan de manera digital.

Cómo quedan los plazos fijos en relación a la inflación

Las proyecciones económicas para el inicio del año ubican el aumento mensual de precios cerca del 2%, lo que representa un escenario más moderado en comparación con períodos anteriores. Bajo estas condiciones, los plazos fijos tienden a ubicarse cerca de un punto de equilibrio cuando se analiza su rendimiento frente a la inflación.

Las colocaciones realizadas de forma electrónica, al contar con tasas más altas, muestran una mejor capacidad para acompañar la evolución del costo de vida en el corto plazo.

Aunque el margen frente a la inflación puede ser reducido, la renovación mensual del capital junto con los intereses permite sostener un efecto acumulativo a lo largo del tiempo. Por eso, seguir la evolución de las tasas y ajustar la estrategia de inversión resulta fundamental para preservar el poder adquisitivo del ahorro.

