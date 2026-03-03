3 de marzo de 2026 Inicio
Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositás 750.000 pesos a 30 días en marzo 2026

Las tasas actuales permiten proyectar ingresos previsibles en 30 días. Elegir la modalidad adecuada puede mejorar el resultado final.

Las alternativas constituidas por home banking

Las alternativas constituidas por home banking, al contar con tasas más altas, logran una mejor cobertura.

  • Un depósito de $750.000 a 30 días genera intereses superiores a los $12.000 según la modalidad elegida.
  • Las tasas digitales continúan por encima de las ofrecidas en sucursal.
  • El rendimiento final depende directamente de la TNA aplicada por cada canal.
  • Con una inflación más moderada, estas colocaciones buscan sostener el valor del ahorro en el corto plazo.

Invertir $750.000 en un plazo fijo durante marzo permite conocer desde el inicio cuánto se obtendrá al cumplirse el período pactado. Se trata de una alternativa tradicional que mantiene vigencia entre quienes prefieren realizar inversiones basadas en la previsibilidad y bajo riesgo.

Con este abanico de promociones, marzo llega con más días y más oportunidades.
En un escenario de desaceleración inflacionaria y tasas más estables, este instrumento vuelve a ubicarse como una opción para generar ingresos adicionales sin exposición a la volatilidad de otros mercados. Las entidades financieras, además, incentivan el uso de canales electrónicos con mejores condiciones.

La diferencia entre realizar la operación en forma presencial o digital impacta de manera concreta en el resultado final, incluso cuando el plazo es de apenas 30 días.

Plazos fijos

Cuánto ganas por depositar $750.000 en un plazo fijo según el banco

Si la colocación de $750.000 se constituye en sucursal, por ejemplo del Banco Nación, con una TNA del 20,50% y una TEA del 22,54%, los intereses obtenidos al cabo de 30 días ascienden a $12.636,99. De este modo, el total acreditado al vencimiento será de $762.636,99.

En cambio, al inclinarse por la modalidad electrónica, tanto por la aplicación o el home banking, donde la TNA se eleva al 25,00% y la TEA al 28,08%, la renta mejora de forma significativa. En este caso, los intereses alcanzan los $15.410,96 y el monto final llega a $765.410,96.

La brecha responde a la estrategia bancaria de promover operaciones online, que reducen costos operativos y permiten ofrecer tasas más competitivas al cliente.

banco nacion

Cómo quedan los Plazos fijos en relación a la inflación

Las estimaciones para el inicio de 2026 proyectan un ritmo de aumento de precios cercano al 2% mensual. Bajo ese panorama, estas inversiones en pesos se aproximan a un escenario de equilibrio en términos reales.

Las alternativas constituidas por home banking, al contar con tasas más altas, logran una mejor cobertura frente al avance del costo de vida en el corto plazo. Por otro lado, aunque el diferencial pueda parecer limitado, la posibilidad de reinvertir cada mes el capital junto con los intereses permite acumular una ganancia de manera más útil.

