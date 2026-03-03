Las alternativas constituidas por home banking, al contar con tasas más altas, logran una mejor cobertura.

Invertir $750.000 en un plazo fijo durante marzo permite conocer desde el inicio cuánto se obtendrá al cumplirse el período pactado. Se trata de una alternativa tradicional que mantiene vigencia entre quienes prefieren realizar inversiones basadas en la previsibilidad y bajo riesgo.

En un escenario de desaceleración inflacionaria y tasas más estables , este instrumento vuelve a ubicarse como una opción para generar ingresos adicionales sin exposición a la volatilidad de otros mercados. Las entidades financieras, además, incentivan el uso de canales electrónicos con mejores condiciones.

La diferencia entre realizar la operación en forma presencial o digital impacta de manera concreta en el resultado final, incluso cuando el plazo es de apenas 30 días.

Si la colocación de $750.000 se constituye en sucursal, por ejemplo del Banco Nación, con una TNA del 20,50% y una TEA del 22,54%, los intereses obtenidos al cabo de 30 días ascienden a $12.636,99. De este modo, el total acreditado al vencimiento será de $762.636,99.

En cambio, al inclinarse por la modalidad electrónica , tanto por la aplicación o el home banking, donde la TNA se eleva al 25,00% y la TEA al 28,08%, la renta mejora de forma significativa. En este caso, los intereses alcanzan los $15.410,96 y el monto final llega a $765.410,96.

La brecha responde a la estrategia bancaria de promover operaciones online, que reducen costos operativos y permiten ofrecer tasas más competitivas al cliente.

Cómo quedan los Plazos fijos en relación a la inflación

Las estimaciones para el inicio de 2026 proyectan un ritmo de aumento de precios cercano al 2% mensual. Bajo ese panorama, estas inversiones en pesos se aproximan a un escenario de equilibrio en términos reales.

Las alternativas constituidas por home banking, al contar con tasas más altas, logran una mejor cobertura frente al avance del costo de vida en el corto plazo. Por otro lado, aunque el diferencial pueda parecer limitado, la posibilidad de reinvertir cada mes el capital junto con los intereses permite acumular una ganancia de manera más útil.