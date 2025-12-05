Así quedaría tu ganancia estimada con las tasas actuales y qué tener en cuenta antes de inmovilizar tu dinero.

Los plazos fijos vuelven a posicionarse como una de las opciones preferidas por los argentinos que buscan un rendimiento seguro sin asumir grandes riesgos. ¿Cuánto podés ganar si depositas 550.000 pesos a 30 días en diciembre 2025?

Este mes, las tasas ofrecidas por los principales bancos muestran una fuerte dispersión, lo que permite comparar rendimientos antes de decidir dónde colocar el dinero.

Con la eliminación de la tasa mínima garantizada, cada banco fija libremente sus porcentajes de interés. Por eso, elegir la entidad adecuada puede representar una diferencia significativa en ganancias incluso en un plazo corto como 30 días.

Según el comparador del Banco Central, las entidades que lideran las tasas de interés en diciembre 2025 son las siguientes:

Tasa efectiva mensual (TEM): 3,667%

Monto final al día 30: $550.000 → $570.167 aprox.

Ganancia en 30 días: $20.167

Son las instituciones con el mejor rendimiento del mes y las que logran una ventaja real frente a la inflación proyectada.

2. Banco Nación (TNA 37,5%)

TEM aproximada: 3,125%

Monto final: $550.000 → $567.187

Ganancia: $17.187

3. Banco Provincia de Buenos Aires (TNA 34%)

TEM aproximada: 2,83%

Monto final: $550.000 → $565.565

Ganancia: $15.565

4. Promedio de los 25 principales bancos (TEM 3,12%)

Monto final promedio: $550.000 → $567.160

Ganancia promedio: $17.160

Estos números muestran que las diferencias entre bancos pueden representar más de $4.500 extra en un solo mes para una inversión pequeña como esta.

Cómo quedan los Plazos fijos en relación a la inflación

La tasa efectiva mensual promedio del sistema financiero, estimada en 3,12%, se ubica por encima de la inflación proyectada para octubre, que según el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central rondaría el 2%. En este escenario, las colocaciones a corto plazo en pesos aún ofrecen un rendimiento real positivo para quienes se inclinen por esta herramienta.

En el caso de las entidades que pagan el 44% anual, como el Banco CMF y el Banco Voii, el margen frente a la inflación es incluso mayor, ya que su tasa efectiva mensual supera por más de un punto al incremento de precios esperado. Pese a eso, conviene tener presente que las cifras corresponden a inversiones de 30 días y pueden variar si las tasas cambian o si la inflación mensual se acelera. Los especialistas recomiendan, para maximizar la rentabilidad, reinvertir mensualmente tanto el capital inicial como los intereses obtenidos.