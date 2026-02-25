Así podés ahorrar $6.000 en compras básicas con Cuenta DNI en el final de febrero 2026 Sin gestiones extra y con devolución automática, la billetera digital del Banco Provincia concentra todos sus beneficios en una operatoria simple y directa. Por + Seguir en







La promoción de Cuenta DNI que te permite ahorrar en compras básicas.

Banco Provincia

En febrero de 2026, Cuenta DNI de Banco Provincia ofrece descuentos en toda la Provincia para aliviar gastos cotidianos y fortalecer el consumo local.

El esquema prioriza compras frecuentes con promociones semanales en comercios de barrio, ferias y supermercados, permitiendo planificar según el calendario de beneficios.

El ahorro destacado es del 40% en Ferias y Mercados Bonaerenses, con tope de $6.000 por persona por semana, alcanzable con $15.000 en consumos.

Ese mismo tope de $6.000 también rige en universidades bonaerenses y supermercados del interior en días específicos, con reintegro automático En febrero de 2026, Cuenta DNI refuerza su papel como herramienta clave para cuidar el presupuesto en la Provincia. A través de la billetera digital del Banco Provincia, los usuarios acceden a una amplia red de descuentos en todo el territorio bonaerense, lo que facilita un respiro económico en un mes determinante para la organización familiar. La propuesta apunta a que el uso de la aplicación se incorpore de manera simple a la vida diaria, potenciando el poder de compra sin trámites adicionales.

El esquema vigente prioriza la cercanía y el consumo cotidiano, con promociones semanales en comercios de barrio, ferias y cadenas de supermercados. Al enfocarse en gastos frecuentes, el ahorro se percibe de forma inmediata y concreta. Además, el calendario de beneficios permite planificar las compras según los días de descuento, optimizando cada gasto en productos esenciales.

El diferencial de Cuenta DNI radica en el reintegro automático sobre consumos básicos, con topes semanales que incentivan una administración más ordenada. De esta manera, no solo se impulsa la actividad comercial local, sino que se asegura una devolución directa al usuario. La combinación de simplicidad, transparencia y beneficios constantes convierte a la plataforma en una aliada estratégica para transformar compras habituales en oportunidades reales de ahorro.

Cuál es el ahorro de $6.000 que tiene Cuenta DNI en el final de febrero 2026 Cuenta DNI La billetera virtual del Banco Provincia renueva sus beneficios con foco en gastronomía, ferias y una nueva promo para amantes de los libros. Banco Provincia En el tramo final de febrero de 2026, el ahorro de $6.000 que sobresale en Cuenta DNI está vinculado al beneficio vigente en Ferias y Mercados Bonaerenses. La promoción contempla un 40% de descuento en puestos adheridos, con un tope de reintegro de $6.000 por persona cada semana. Como se encuentra disponible todos los días, es posible utilizarlo en cualquier jornada de esta última semana y alcanzar el máximo de devolución con compras por $15.000.

Ese mismo límite semanal de $6.000 también se aplica en otros rubros relevantes para la economía familiar, como operaciones en comercios de universidades bonaerenses y en cadenas de supermercados del interior. En este caso, los martes y miércoles. Así, la herramienta del Banco Provincia facilita la organización de los gastos esenciales —desde alimentos frescos hasta artículos académicos— con un reintegro automático que contribuye a aliviar el presupuesto antes del inicio de un nuevo mes.

Cuáles son los descuentos de Cuenta DNI en febrero 2026 La entidad detalló las promociones que estarán vigentes durante el mes entrante, con beneficios segmentados según rubro: Comercios de cercanía: 20% de descuento todos los viernes, con un tope de reintegro de $5.000 por jornada, alcanzable con compras de $20.000.

20% de descuento todos los viernes, con un tope de reintegro de $5.000 por jornada, alcanzable con compras de $20.000. Ferias y mercados bonaerenses: 40% de ahorro todos los días, con un límite de $6.000 por semana.

40% de ahorro todos los días, con un límite de $6.000 por semana. Universidades: 40% de descuento diario en comercios adheridos ubicados en universidades bonaerenses, con un tope semanal de $6.000.

40% de descuento diario en comercios adheridos ubicados en universidades bonaerenses, con un tope semanal de $6.000. Librerías: 10% de descuento los lunes y martes en locales adheridos de toda la provincia, sin límite de reintegro.

10% de descuento los lunes y martes en locales adheridos de toda la provincia, sin límite de reintegro. Farmacias y perfumerías: 10% de ahorro los miércoles y jueves en comercios participantes, sin tope máximo.

10% de ahorro los miércoles y jueves en comercios participantes, sin tope máximo. Full YPF: 25% de descuento los sábados y domingos en locales adheridos de la cadena, con un reintegro máximo de $8.000 por semana. La promoción no incluye la compra de combustibles.

25% de descuento los sábados y domingos en locales adheridos de la cadena, con un reintegro máximo de $8.000 por semana. La promoción no incluye la compra de combustibles. Marcas destacadas del verano: 25% de ahorro todos los días, con un tope de reintegro de $10.000 semanales por marca. La promoción alcanza a comercios adheridos de Amalfi, Atalaya, Centinela, Chichilo, El Topo, Freddo, Guolis, Havanna, Heladería El Pino, Interlagos, La Fonte de Oro, La Pinocha, Le Park, Lucciano's, Manolo, Parque Mogotes, SAO Medialunas, Grido y Balcarce, además de balnearios como El Calamar Loco, Guardalavaca, Manaos, Marbella, Pepe's, Mute y Torreón del Monje.