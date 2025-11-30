Navidad, fin de año y verano 2026: qué promociones ya anunció Cuenta DNI

Con el objetivo de impulsar el consumo en comercios adheridos, la app de Banco Provincia lanzó diversos beneficios y financiamientos que incluye cuotas sin interés con tarjetas y préstamos personales.

Con estas promociones, Cuenta DNI sigue consolidándose como una herramienta práctica y útil para el día a día de los bonaerenses.

La Cuenta DNI del Banco Provincia puso en marcha una serie de promociones especiales diseñadas estratégicamente para acompañar las celebraciones de fin de año y el inicio de la temporada estival. El foco principal de estas ofertas está dirigido a los gastos vinculados con la Navidad y el verano 2026 en la región. Con esta iniciativa, la entidad busca brindar beneficios concretos a sus usuarios en momentos de mayor actividad comercial y social.

Cuáles son los descuentos en supermercados que tiene Cuenta DNI para lo que queda de noviembre 2025

El propósito central de estas promociones no se limita a favorecer a los clientes de la billetera virtual, sino que también apunta a fortalecer el consumo general dentro de la provincia. A través de descuentos y reintegros atractivos, el Banco Provincia busca sumar liquidez y dinamismo a la economía local, incentivando la compra de regalos, alimentos y otros productos esenciales para las celebraciones navideñas y de fin de año. Esto representa un impulso directo para comercios y prestadores de servicios.

Además del estímulo al consumo festivo, una parte clave de la campaña se orienta a potenciar la actividad turística durante el verano 2026. Con descuentos en alojamientos, gastronomía y actividades recreativas en los principales destinos turísticos de la región, la Cuenta DNI busca facilitar y reducir los costos de las vacaciones. De esta manera, el Banco Provincia utiliza su plataforma digital como una herramienta estratégica para promover el movimiento de personas y el gasto en sectores vinculados al turismo y el ocio, fortaleciendo toda la cadena de valor regional.

La Cuenta DNI del Banco Provincia lanzó una estrategia sólida de descuentos para Navidad y Fin de Año 2025, centrada en el programa especial “Mesumo Navidad”. Este programa permite que los usuarios accedan a vouchers con rebajas del 20% al 40%, con topes de reintegro que llegan a $30.000 según el cupón elegido. Estos vouchers funcionan como una herramienta clave para las compras de regalos y pueden utilizarse en cualquier comercio adherido que opere con la aplicación.

La plataforma digital del banco refuerza sus beneficios habituales con un foco especial en las compras festivas de diciembre. En los días previos a Nochebuena y durante Reyes, se activan promociones como un 20% de ahorro y hasta 4 cuotas sin interés en indumentaria y jugueterías. Estas facilidades buscan aliviar el gasto familiar en momentos de mayor demanda y se complementan con descuentos permanentes en supermercados y comercios de cercanía.

De cara al verano 2026, Cuenta DNI y Banco Provincia sostienen un esquema amplio de beneficios orientado al turismo y el ocio. Las promociones continúan durante enero y febrero con rebajas en comercios de cercanía ubicados en destinos turísticos bonaerenses. Además, la entidad ofrece cuotas sin interés en hotelería, balnearios, transporte y entretenimiento, junto con una línea especial de préstamos personales para financiar gastos de viaje.

Cuáles son los descuentos de Cuenta DNI en noviembre 2025

El Banco Provincia comunicó que, durante noviembre de 2025, el programa pondrá a disposición una serie de beneficios especiales. Para jóvenes de 13 a 17 años se ofrecerá un descuento del 30% en gastronomía los días sábado 15 y domingo 16, con un tope de $8.000 por persona, equivalente a consumos por $26.700. En los comercios de cercanía se aplicará un 20% de descuento todos los viernes, con un tope de $4.000 por jornada, alcanzable con compras de $20.000.

El beneficio especial para carnicerías, granjas y pescaderías se activará el sábado 8 de noviembre, con un descuento del 35% y un tope de $6.000 por persona, que se completa con un ticket de $17.000. También se ofrecerá un 40% de descuento todos los días en ferias y mercados bonaerenses, con un tope semanal de $6.000 por persona, equivalente a consumos de $15.000. En los comercios adheridos de universidades bonaerenses se mantendrá un 40% de descuento diario, con el mismo tope semanal de $6.000.

Además, las librerías de toda la provincia ofrecerán un 10% de descuento los lunes y martes sin tope de reintegro, mientras que las farmacias y perfumerías aplicarán un 10% los miércoles y jueves, también sin límite de devolución. Finalmente, en comercios de cercanía no vinculados a alimentos, se dispondrá de un plan de 3 cuotas sin interés todos los días con tarjetas Visa o Mastercard asociadas a la aplicación.