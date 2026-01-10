Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 5.150.000 pesos a 30 días en enero 2026 El canal elegido influye en el resultado final. Evaluar opciones permite mejorar la rentabilidad. Por + Seguir en







Renovar mensualmente el capital junto con los intereses permite sostener el rendimiento acumulado.

El plazo fijo sigue siendo una alternativa de ahorro de corto plazo en pesos

Las tasas varían según el canal y generan diferencias en la ganancia final

Una inversión de $5.150.000 permite estimar ingresos concretos en 30 días

Comparar TNA y TEA ayuda a evaluar el rendimiento frente al contexto económico En enero del 2026, los plazos fijos continúan ocupando un lugar destacado entre quienes buscan previsibilidad y bajo riesgo. A partir de un capital de $5.150.000, es posible calcular con precisión cuánto se obtiene al finalizar un plazo de 30 días, de acuerdo con las condiciones que ofrece cada banco.

Desde que las entidades financieras pueden definir libremente sus tasas, el mercado muestra diferencias claras entre las colocaciones presenciales y las digitales. En general, los canales electrónicos presentan propuestas más atractivas para incentivar la operatoria online y captar depósitos. Las variaciones en las tasas se reflejan directamente en los intereses generados y en el monto total que se recibe al vencimiento.

Supermercado inflación NA Cuánto ganas por depositar $5.150.000 en un plazo fijo según el banco Tomando como referencia los valores vigentes para enero del 2026, una colocación realizada en sucursal, por ejemplo del Banco Nación, ofrece un rendimiento más conservador. Con una TNA del 20,50% y una TEA del 22,54%, invertir $5.150.000 durante 30 días genera intereses por $86.773,97. De esta forma, el total a cobrar al finalizar el período asciende a $5.236.773,97.

La alternativa electrónica mejora el resultado. Al operar mediante homebanking o por su aplicación, la TNA se eleva al 23,50% y la TEA alcanza el 26,21%. En este caso, los intereses suman $99.472,60 y el monto final llega a $5.249.472,60. La diferencia responde al incentivo que ofrecen los bancos para fomentar la autogestión y reducir costos operativos.

Banco Nación con Modo El beneficio aplica exclusivamente a compras realizadas con tarjetas de crédito Visa o Mastercard emitidas por el Banco Nación. Banco Nación Cómo quedan los Plazos fijos en relación a la inflación Con proyecciones de inflación más moderadas, cercanos al 2% para el inicio de 2026, los plazos fijos logran ubicarse cerca del equilibrio en términos reales. En particular, las opciones digitales muestran un mejor desempeño frente al avance de los precios en el corto plazo.

Si bien el margen es acotado, la posibilidad de renovar mensualmente el capital junto con los intereses permite sostener el rendimiento acumulado. Por eso, seguir de cerca la evolución de las tasas y ajustar la estrategia resulta clave para preservar el valor del ahorro.