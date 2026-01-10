10 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 5.150.000 pesos a 30 días en enero 2026

El canal elegido influye en el resultado final. Evaluar opciones permite mejorar la rentabilidad.

Por
Renovar mensualmente el capital junto con los intereses permite sostener el rendimiento acumulado. 

Renovar mensualmente el capital junto con los intereses permite sostener el rendimiento acumulado. 

  • El plazo fijo sigue siendo una alternativa de ahorro de corto plazo en pesos
  • Las tasas varían según el canal y generan diferencias en la ganancia final
  • Una inversión de $5.150.000 permite estimar ingresos concretos en 30 días
  • Comparar TNA y TEA ayuda a evaluar el rendimiento frente al contexto económico

En enero del 2026, los plazos fijos continúan ocupando un lugar destacado entre quienes buscan previsibilidad y bajo riesgo. A partir de un capital de $5.150.000, es posible calcular con precisión cuánto se obtiene al finalizar un plazo de 30 días, de acuerdo con las condiciones que ofrece cada banco.

Cuenta DNI llega en enero 2026 con promociones de ahorro.
Te puede interesar:

De qué manera podés ahorrar más de $20.000 en supermercados y mayoristas en enero 2026 con Cuenta DNI

Desde que las entidades financieras pueden definir libremente sus tasas, el mercado muestra diferencias claras entre las colocaciones presenciales y las digitales. En general, los canales electrónicos presentan propuestas más atractivas para incentivar la operatoria online y captar depósitos. Las variaciones en las tasas se reflejan directamente en los intereses generados y en el monto total que se recibe al vencimiento.

Supermercado inflación

Cuánto ganas por depositar $5.150.000 en un plazo fijo según el banco

Tomando como referencia los valores vigentes para enero del 2026, una colocación realizada en sucursal, por ejemplo del Banco Nación, ofrece un rendimiento más conservador. Con una TNA del 20,50% y una TEA del 22,54%, invertir $5.150.000 durante 30 días genera intereses por $86.773,97. De esta forma, el total a cobrar al finalizar el período asciende a $5.236.773,97.

La alternativa electrónica mejora el resultado. Al operar mediante homebanking o por su aplicación, la TNA se eleva al 23,50% y la TEA alcanza el 26,21%. En este caso, los intereses suman $99.472,60 y el monto final llega a $5.249.472,60. La diferencia responde al incentivo que ofrecen los bancos para fomentar la autogestión y reducir costos operativos.

Banco Nación con Modo
El beneficio aplica exclusivamente a compras realizadas con tarjetas de crédito Visa o Mastercard emitidas por el Banco Nación.

El beneficio aplica exclusivamente a compras realizadas con tarjetas de crédito Visa o Mastercard emitidas por el Banco Nación.

Cómo quedan los Plazos fijos en relación a la inflación

Con proyecciones de inflación más moderadas, cercanos al 2% para el inicio de 2026, los plazos fijos logran ubicarse cerca del equilibrio en términos reales. En particular, las opciones digitales muestran un mejor desempeño frente al avance de los precios en el corto plazo.

Si bien el margen es acotado, la posibilidad de renovar mensualmente el capital junto con los intereses permite sostener el rendimiento acumulado. Por eso, seguir de cerca la evolución de las tasas y ajustar la estrategia resulta clave para preservar el valor del ahorro.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Estas compras ﻿se incluyen dentro del beneficio de comercios de cercanía.

Ya no es los sábados: como cambió el descuento en carnicerías de Cuenta DNI para enero 2026

La elección del canal no solo modifica la tasa aplicada, sino también el monto total que se recibe al vencimiento del plazo fijo.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 4.550.000 pesos a 30 días en enero 2026

El descuento más esperado de Cuenta DNI ya tiene sus días confirmados en enero 2026.

Confirmado: así podés ahorrar hasta $25.000 en carnicerías usando Cuenta DNI en enero 2026

La renovación mensual del capital junto con los intereses obtenidos ayuda a sostener el poder adquisitivo.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas $3.550.000 a 30 días en enero 2026

La billetera virtual del Banco Provincia renueva sus beneficios con foco en gastronomía, ferias y una nueva promo para amantes de los libros.

El descuento en carnicerías de Cuenta DNI cambió por completo: ya no será los sábados en 2026

La posibilidad de renovar mensualmente el capital junto con los intereses ayuda a sostener el rendimiento acumulado.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 4.250.000 pesos a 30 días en enero 2026

Rating Cero

Para quienes disfrutan de las comedias negras y no esperan corrección política, es una opción ideal para salir de lo convencional.
play

Esta comedia oscura tiene actores destacados y muestra la relación de las personas con los perros: como encontrarla en Netflix

Matt Damon trabaja en una nueva película de Christopher Nolan. 

La impresionante transformación física de Matt Damon para hacer de Odiseo en La Odisea

Netflix recuperó un clásico con Reese Witherspoon que rápidamente llegó a lo más visto.
play

Netflix recuperó un clásico con Reese Witherspoon que rápidamente llegó a lo más visto: qué película es

Pablo Duggan. 

Pablo Duggan renueva las mañanas de Radio 10 con el estreno de "Todo es posible"

Ambos cruzaron publicaciones y sus seguidores dejaron sus comentarios.

Romance 2026: quién es la nueva pareja de Nico González, el jugador de la Selección Argentina

Lejos de ser solo un relato histórico, Oppenheimer combina drama, thriller político y juicio moral, explorando el peso de las decisiones individuales en el destino de la humanidad.
play

Fue ganadora de un Oscar, está basada en una historia real y dejó sin palabras a todo el público: cual es la película que llegó a Netflix

últimas noticias

 ¿Qué energías traen el sábado 10 y domingo 11 de enero según la Luna?

Fin de semana de limpieza emocional: qué energías traen el sábado 10 y domingo 11 de enero según la Luna

Hace 14 minutos
La historia del asesino en serie que conmocionó a una nación entera

Quién era Manuel Delgado Villegas, el asesino en serie más importante de España: tenía un apodo particular

Hace 16 minutos
Independiente debuta ante Alianza Lima en la Serie Río de la Plata.

Independiente inaugura el fútbol de verano: enfrenta a Alianza Lima en Uruguay

Hace 22 minutos
La humedad y el calor vuelven a ser protagonistas., 

Llueve en Buenos Aires: cómo seguirá el clima tras la ciclogénesis

Hace 1 hora
Renovar mensualmente el capital junto con los intereses permite sostener el rendimiento acumulado. 

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 5.150.000 pesos a 30 días en enero 2026

Hace 1 hora