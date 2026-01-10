10 de enero de 2026 Inicio
De qué manera podés ahorrar más de $20.000 en supermercados y mayoristas en enero 2026 con Cuenta DNI

Para que los descuentos se apliquen correctamente, el pago debe realizarse exclusivamente mediante las opciones “Pagar con QR” o “Clave DNI” dentro de la aplicación.

Cuenta DNI llega en enero 2026 con promociones de ahorro.

  • Cuenta DNI ofrece en enero de 2026 descuentos en supermercados y mayoristas para aliviar el gasto familiar.
  • El mayor beneficio es en Nini Mayorista los martes: 15% de descuento con tope de $20.000 por día y persona.
  • Hay rebajas semanales en cadenas como Día, Carrefour, Toledo y Chango Más, con distintos porcentajes y topes.
  • Los supermercados del interior bonaerense suman 15% de ahorro los martes y miércoles, pagando con QR o Clave DNI.

Durante enero de 2026, Cuenta DNI renueva su esquema de beneficios para supermercados y mayoristas con el propósito de acompañar el consumo de las familias bonaerenses durante la temporada de verano. La promoción más relevante se concentra los días martes, cuando el mayorista Nini ofrece un 15% de descuento con un tope de reintegro de $20.000 por día y por persona. Esta alternativa resulta ideal para compras de abastecimiento, ya que permite recuperar de forma automática una porción significativa del gasto directamente en la cuenta.

Cuenta DNI confirmó las promociones para enero 2026.
Los primeros del año: estos son todos los descuentos de Cuenta DNI para enero 2026

Para el resto de las cadenas de supermercados, el Banco Provincia dispone de un calendario de descuentos que abarca casi toda la semana con beneficios diferenciados. Los lunes, los usuarios acceden a un 20% de descuento en Supermercados Día, con un tope de reintegro de $8.000 por jornada. Los miércoles incluyen promociones en Carrefour, con un 10% de descuento sin tope de reintegro en sucursales seleccionadas, y en Toledo, con un 20% de ahorro a partir de compras desde $40.000, mientras que de jueves a sábados la cadena Chango Más ofrece un 15% de descuento sin límite de reintegro.

La billetera virtual del Banco Provincia anunció nuevos beneficios para sus usuarios, incluyendo un incremento en los topes de reintegro disponibles.

Además de las grandes cadenas, los supermercados del interior bonaerense participan con un 15% de ahorro los martes y miércoles, con un tope semanal de $6.000. Para que los descuentos se apliquen correctamente, el pago debe realizarse exclusivamente mediante las opciones “Pagar con QR” o “Clave DNI” dentro de la aplicación. Con una planificación adecuada de las compras según este cronograma, los usuarios pueden alcanzar un ahorro mensual que supera ampliamente los $20.000, optimizando de manera eficiente el presupuesto familiar.

Cómo es el descuento de Cuenta DNI en enero 2026 para supermercados y mayoristas

Durante enero de 2026, Cuenta DNI presenta un calendario de beneficios sólido para compras en supermercados y mayoristas, pensado tanto para quienes vacacionan como para quienes permanecen en sus hogares. La promoción más relevante se concentra los días martes en Nini Mayorista, con un 15% de descuento y un tope de reintegro de $20.000 por día y por persona, lo que convierte a esta opción en la de mayor ahorro nominal del mes y en una alternativa clave para compras de gran volumen con devolución inmediata.

El esquema semanal se completa con descuentos distribuidos a lo largo de todos los días, lo que permite planificar el consumo con mayor eficiencia. Los lunes, la cadena Día ofrece un 20% de ahorro con tope de $8.000 y un ticket mínimo de $20.000, mientras que los miércoles se destacan Carrefour, con un 10% de descuento sin tope de reintegro, y Toledo, con un 20% desde compras de $40.000. De jueves a sábados, Chango Más aplica un 15% de descuento sin límite de devolución, y en el interior bonaerense rige un 15% en supermercados locales los martes y miércoles, con tope semanal de $6.000, siempre pagando con QR o Clave DNI. Al combinar estas fechas con otras promociones vigentes, los usuarios pueden alcanzar niveles de ahorro récord durante el primer mes del año.

Esta actualización optimiza las oportunidades de ahorro para quienes eligen la plataforma para realizar sus compras cotidianas.

Cuáles son los descuentos de Cuenta DNI en enero 2026

Durante enero de 2026, Cuenta DNI renueva su propuesta de beneficios con un marcado foco en el consumo cotidiano y en las necesidades propias de la temporada de verano. Entre las principales novedades se encuentra el descuento en carnicerías, granjas y pescaderías, que pasan a integrarse dentro de la categoría “Comercios de cercanía” y ofrecen un 20% de ahorro todos los viernes, con un tope de reintegro semanal de $5.000. Al tratarse de un mes con cinco viernes, los usuarios pueden alcanzar un ahorro total de hasta $25.000 en este rubro, siempre que acumulen consumos por al menos $125.000 a lo largo del mes.

A este esquema se suman beneficios pensados para el descanso y el ocio, con descuentos vigentes durante toda la semana en marcas reconocidas como Havanna, Atalaya, Manolo, Freddo y distintos balnearios, que brindan un 25% de ahorro con un tope de $10.000 semanal por marca. Los fines de semana, además, se activan promociones en gastronomía, con un 25% de descuento y un límite de $8.000 por persona, y en locales Full YPF, con el mismo porcentaje de ahorro en productos seleccionados, excepto combustibles, y un tope semanal de $8.000, conformando una propuesta integral que acompaña tanto a quienes se quedan en la ciudad como a quienes eligen destinos turísticos dentro de la provincia.

