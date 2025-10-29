Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositás 500.000 pesos a 30 días en octubre 2025

Hay opciones que ofrecen mejores tasas. En octubre, este tipo de inversión recuperó el terreno que había perdido a principios de año.

De qué forma podés ahorrar $6.000 en tu compra del final de octubre 2025 si utilizas Cuenta DNI

El ahorro en plazos fijos volvió a ubicarse como una de las estrategias más elegidas por los argentinos para proteger su dinero frente a la inflación. En un escenario de tasas variables y competencia entre entidades bancarias, las diferencias en los rendimientos pueden ser importantes, especialmente según el canal que se elija para realizar la operación.

Desde que el Banco Central eliminó la tasa mínima de referencia, los bancos quedaron habilitados para definir libremente los porcentajes que aplican a sus depósitos. Este cambio impulsó la competencia, y los bancos digitales o más pequeños aprovecharon la oportunidad para captar nuevos clientes ofreciendo intereses más elevados que las entidades tradicionales.

Por eso, quienes deciden invertir en pesos deben prestar atención no solo a la tasa nominal anual (TNA) o a la tasa efectiva anual (TEA), sino también al impacto que la inflación puede tener sobre el rendimiento final. En ese contexto, una colocación de $500.000 a 30 días permite obtener ganancias que varían según la modalidad elegida.

El beneficio a jubilados es a través de la app Modo de Banco Nación.

Cuánto ganás por depositar $500.000 en un plazo fijo según el banco

De acuerdo con los valores de referencia de octubre, un plazo fijo de $500.000 depositado en el Banco Nación genera rendimientos distintos dependiendo de si se realiza de forma presencial o a través de canales electrónicos.

En una sucursal bancaria tradicional, la TNA promedio ronda el 34%, lo que equivale a una TEA del 39,84%. Bajo esas condiciones, un depósito de $500.000 durante 30 días genera intereses por $13.972,60, alcanzando un monto total de $513.972,60 al finalizar el período.

Sin embargo, si la operación se efectúa mediante homebanking o aplicación móvil, el rendimiento mejora de manera considerable. Con una TNA del 39,5% y una TEA del 47,51%, la ganancia asciende a $16.232,88, lo que lleva el total a $516.232,88 al vencimiento.

Dinero plazo fijo A la hora de realizar inversiones en moneda nacional, se trata de una de las opciones más elegidas. Te contamos más en la nota.

Cómo quedan los Plazos fijos en relación a la inflación

Las proyecciones del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central estiman una inflación mensual cercana al 2% para octubre de 2025. Frente a ese escenario, los plazos fijos continúan ofreciendo un rendimiento real positivo, especialmente aquellos con tasas superiores al 39%, que logran superar cómodamente el aumento de precios proyectado.

Esto convierte a la inversión a corto plazo en una alternativa atractiva para resguardar el poder adquisitivo. Los analistas financieros recomiendan, además, reinvertir mensualmente tanto el capital como los intereses obtenidos para mantener un rendimiento efectivo que compense posibles cambios en las tasas o en la inflación futura.