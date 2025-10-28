Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 1.400.000 pesos a 30 días en octubre 2025

Este tipo de depósitos a 30 días se mantienen por encima de la inflación mensual. Los plazos fijos digitales ofrecen el mejor rendimiento para quienes buscan ganancias seguras en pesos.

Con un escenario económico estable y tasas aún competitivas, los plazos fijos continúan siendo una herramienta segura.

Luego de un comienzo de año donde otras opciones eran más redituables, el plazo fijo volvió a la consideración de los ahorristas que se inclinan por métodos más tradicionales y seguros para resguardar su ahorro. En un contexto de estabilidad cambiaria y con tasas moderadas, los bancos ofrecen diferentes rendimientos según el tipo de operación y la modalidad elegida para constituir el depósito.

Desde la eliminación de la tasa mínima por parte del Banco Central, cada entidad financiera define libremente el interés que paga por los plazos fijos, lo que genera una brecha cada vez más amplia entre bancos tradicionales y digitales. Este cambio incentivó una competencia más fuerte por captar fondos, especialmente entre las plataformas que operan exclusivamente de forma online.

Así, los ahorristas que buscan mejorar su rentabilidad deben prestar atención no solo al porcentaje de la tasa nominal anual (TNA) , sino también a la tasa efectiva anual (TEA) y a las diferencias entre operar desde una sucursal o por medios electrónicos, que pueden representar hasta un 15% de diferencia en los intereses obtenidos.

Cuánto ganás por depositar $1.400.000 en un plazo fijo según el banco

De acuerdo con los valores actuales, un depósito de $1.400.000 a 30 días ofrece resultados distintos según el canal utilizado para constituirlo.

En sucursal bancaria del Banco Nación, la tasa nominal anual (TNA) promedio ronda el 34%, lo que genera una ganancia aproximada de $39.123,29 al finalizar el mes. De esta manera, el monto total a cobrar asciende a $1.439.123,29.

Por medios electrónicos, como aplicaciones móviles o home banking, la TNA se eleva hasta 39,5%, con una tasa efectiva anual (TEA) del 47,51%, permitiendo obtener $45.452,05 de intereses. En este caso, el total recibido al vencimiento sería de $1.445.452,05.

Estas diferencias muestran que los depósitos digitales continúan siendo la opción más conveniente, tanto por la comodidad como por el rendimiento adicional. La brecha de más de $6.000 en apenas 30 días deja a la vista el impacto directo de elegir este canal para invertir los fondos.

En promedio, las entidades financieras ofrecen una tasa efectiva mensual del 3,2%, lo que mantiene el atractivo de los plazos fijos a corto plazo frente a la volatilidad de otras alternativas de inversión en pesos.

Cómo quedan los plazos fijos en relación a la inflación

Según las proyecciones del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, la inflación estimada para octubre se ubica en torno al 2% mensual, por lo que la rentabilidad real de los plazos fijos aún se mantiene positiva.

Las entidades que pagan tasas cercanas o superiores al 39% anual ofrecen un margen favorable frente al aumento de precios, garantizando una ganancia efectiva superior a la inflación. Sin embargo, los especialistas advierten que este rendimiento depende de la evolución del índice de precios y recomiendan reinvertir los intereses cada mes para aprovechar el efecto del interés compuesto.

