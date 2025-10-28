28 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 1.400.000 pesos a 30 días en octubre 2025

Este tipo de depósitos a 30 días se mantienen por encima de la inflación mensual. Los plazos fijos digitales ofrecen el mejor rendimiento para quienes buscan ganancias seguras en pesos.

Por
Con un escenario económico estable y tasas aún competitivas

Con un escenario económico estable y tasas aún competitivas, los plazos fijos continúan siendo una herramienta segura.

  • Los plazos fijos recuperan protagonismo como una opción de bajo riesgo para los ahorristas en octubre 2025.
  • Las tasas varían según el canal: las operaciones electrónicas ofrecen mejores rendimientos que las presenciales.
  • Un depósito de $1.400.000 a 30 días puede generar entre $39.000 y $45.000 de ganancia, según la entidad y el tipo de contratación.
  • La rentabilidad sigue superando levemente a la inflación mensual proyectada, manteniendo un rendimiento real positivo.
Cuenta DNI es una de las plataformas de pago más utilizadas en nuestro país.
Te puede interesar:

Confirmado: este es el descuento del 50% con Cuenta DNI que continúa en noviembre 2025

Luego de un comienzo de año donde otras opciones eran más redituables, el plazo fijo volvió a la consideración de los ahorristas que se inclinan por métodos más tradicionales y seguros para resguardar su ahorro. En un contexto de estabilidad cambiaria y con tasas moderadas, los bancos ofrecen diferentes rendimientos según el tipo de operación y la modalidad elegida para constituir el depósito.

Desde la eliminación de la tasa mínima por parte del Banco Central, cada entidad financiera define libremente el interés que paga por los plazos fijos, lo que genera una brecha cada vez más amplia entre bancos tradicionales y digitales. Este cambio incentivó una competencia más fuerte por captar fondos, especialmente entre las plataformas que operan exclusivamente de forma online.

Así, los ahorristas que buscan mejorar su rentabilidad deben prestar atención no solo al porcentaje de la tasa nominal anual (TNA), sino también a la tasa efectiva anual (TEA) y a las diferencias entre operar desde una sucursal o por medios electrónicos, que pueden representar hasta un 15% de diferencia en los intereses obtenidos.

BNA
El Banco Nación ofrece promociones que pueden aprovecharse tanto con tarjeta de crédito como mediante la app MODO BNA+

El Banco Nación ofrece promociones que pueden aprovecharse tanto con tarjeta de crédito como mediante la app MODO BNA+

Cuánto ganás por depositar $1.400.000 en un plazo fijo según el banco

De acuerdo con los valores actuales, un depósito de $1.400.000 a 30 días ofrece resultados distintos según el canal utilizado para constituirlo.

En sucursal bancaria del Banco Nación, la tasa nominal anual (TNA) promedio ronda el 34%, lo que genera una ganancia aproximada de $39.123,29 al finalizar el mes. De esta manera, el monto total a cobrar asciende a $1.439.123,29.

Por medios electrónicos, como aplicaciones móviles o home banking, la TNA se eleva hasta 39,5%, con una tasa efectiva anual (TEA) del 47,51%, permitiendo obtener $45.452,05 de intereses. En este caso, el total recibido al vencimiento sería de $1.445.452,05.

Estas diferencias muestran que los depósitos digitales continúan siendo la opción más conveniente, tanto por la comodidad como por el rendimiento adicional. La brecha de más de $6.000 en apenas 30 días deja a la vista el impacto directo de elegir este canal para invertir los fondos.

En promedio, las entidades financieras ofrecen una tasa efectiva mensual del 3,2%, lo que mantiene el atractivo de los plazos fijos a corto plazo frente a la volatilidad de otras alternativas de inversión en pesos.

Plazos fijos

Cómo quedan los plazos fijos en relación a la inflación

Según las proyecciones del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, la inflación estimada para octubre se ubica en torno al 2% mensual, por lo que la rentabilidad real de los plazos fijos aún se mantiene positiva.

Las entidades que pagan tasas cercanas o superiores al 39% anual ofrecen un margen favorable frente al aumento de precios, garantizando una ganancia efectiva superior a la inflación. Sin embargo, los especialistas advierten que este rendimiento depende de la evolución del índice de precios y recomiendan reinvertir los intereses cada mes para aprovechar el efecto del interés compuesto.

Con un escenario económico estable y tasas aún competitivas, los plazos fijos continúan siendo una herramienta segura para preservar el poder adquisitivo del ahorro en el corto plazo.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La billetera virtual del Banco Provincia renueva sus beneficios con foco en gastronomía, ferias y una nueva promo para amantes de los libros.

Estos son los últimos descuentos que tiene Cuenta DNI para aprovechar en octubre 2025

Desde que el Banco Central eliminó la tasa mínima obligatoria, cada banco define libremente su interés, 

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositás 1.200.000 pesos a 30 días en octubre 2025

Conocé los montos actuales de las Inversiones en plazo fijo

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 7.000.000 pesos a 30 días en octubre 2025

Si combinás las distintas promociones que ofrece Cuenta DNI, podés alcanzar un ahorro estimado de entre $10.000 y $20.000 en los últimos días de octubre.

Cuánto podés recuperar con los reintegros que tiene Cuenta DNI en los últimos días de octubre 2025

 Este mes se destacan nuevas promociones en librerías y una propuesta gastronómica con foco en adolescentes y adultos mayores, ideales para disfrutar durante las vacaciones de invierno.

En qué supermercados tenés descuentos particulares utilizando Cuenta DNI en octubre 2025

Los analistas recomiendan renovar mensualmente tanto el capital como los intereses obtenidos.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositás 7.500.000 pesos a 30 días en octubre 2025

Rating Cero

La película que se ganó el corazón de los más chicos.
play

Está en Netflix y es una película ideal para ver con niños menores de 5 años

¿Separados?: después de nueve meses de relación, según fuentes cercanas, el romance de Tom Cruise y Ana de Armas habría llegado a su fin.

¿Separados? Por qué el romance de Tom Cruise y Ana de Armas habría llegado a su fin

Gracias a su mención, se afianza como uno de los lanzamientos más destacados del año en el universo de la perfumería local.

Este es el perfume favorito de Celeste Cid: cuánto sale

Si hablamos de nostalgia y puro amor por la animación noventera, X-Men ’97 ha sido una joya inesperada. La serie animada de Disney+ no solo ha devuelto la estética clásica y el espíritu de la original, sino que además ha conectado directamente con las nuevas tramas del multiverso de Marvel.

Cuáles son los próximos proyectos que tiene Marvel para los X-Men: ¿el año que viene?

El jurado de MasterChef Celebrity﻿ decidirá al nuevo eliminado.

Gala de eliminación en MasterChef Celebrity: quiénes son los 5 en riesgo de irse

El conductor contó quién vuelve a LAM.

Bomba: qué famosa reemplazará a Yanina Latorre en LAM y trabajará con De Brito

últimas noticias

El Gobierno analiza convocar a extraordinarias.

El Gobierno ya analiza convocar a extraordinarias para debatir las reformas laboral y tributaria

Hace 12 minutos
Brutal enfrentamiento entre narcos y policías en Brasil. 

Megaoperación en Río de Janeiro contra el narcotráfico: más de 60 muertos y 81 detenidos

Hace 16 minutos
play
La película que se ganó el corazón de los más chicos.

Está en Netflix y es una película ideal para ver con niños menores de 5 años

Hace 21 minutos
Este futbolista de Boca tiene posibilidades de disputar el próximo Mundial.

El futbolista de Boca que es argentino pero puede jugar el Mundial 2026 para Paraguay o Cabo Verde

Hace 44 minutos
¿Separados?: después de nueve meses de relación, según fuentes cercanas, el romance de Tom Cruise y Ana de Armas habría llegado a su fin.

¿Separados? Por qué el romance de Tom Cruise y Ana de Armas habría llegado a su fin

Hace 47 minutos