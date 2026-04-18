De esta forma podés ahorrar un 40% por semana en abril 2026 con Cuenta DNI En este esquema actualizado, algunos descuentos llegan hasta el 40%, lo que representa una oportunidad concreta para reducir gastos en rubros clave. Por + Seguir en







Promociones para ahorrar con Cuenta DNI.

La billetera Cuenta DNI del Banco Provincia se consolida como una herramienta clave para ahorrar y organizar gastos cotidianos.

En abril de 2026, renovó sus beneficios con descuentos en alimentos, ferias y entretenimiento.

Permite combinar promociones durante la semana para maximizar el ahorro en compras diarias.

Se destaca el 40% de descuento en ferias y mercados con tope de $6.000 semanales, impulsando el consumo local. La billetera digital Cuenta DNI del Banco Provincia se consolida como una de las principales herramientas de ahorro para los bonaerenses, ganando protagonismo en la gestión del consumo cotidiano. Su uso simple y la amplia red de comercios adheridos la convierten en mucho más que un medio de pago: es un aliado clave para organizar el presupuesto familiar.

En abril de 2026, la aplicación renueva su esquema de beneficios con una variedad de descuentos que abarcan desde alimentos hasta propuestas de entretenimiento. Uno de los puntos más atractivos es la posibilidad de combinar promociones, lo que permite aprovechar distintos reintegros a lo largo de la semana y optimizar cada compra.

cuenta DNI En rubros como ferias, mercados y comercios de cercanía, los descuentos pueden llegar hasta el 40%. Este nivel de ahorro genera un impacto directo en los gastos mensuales, sobre todo en productos esenciales, y al mismo tiempo impulsa el consumo dentro de los negocios locales de la provincia.

Cómo es el descuento del 40% con Cuenta DNI en abril 2026 Uno de los beneficios más atractivos de Cuenta DNI, la billetera del Banco Provincia, es el descuento del 40% en ferias y mercados bonaerenses. Está vigente todos los días de la semana y con un tope de reintegro de $6.000 semanales. Esto permite a los usuarios acceder a productos frescos y regionales a precios más bajos mientras generan un ahorro directo en sus compras. Al mismo tiempo, este incentivo impulsa la actividad de productores y emprendedores locales. Además, ofrece flexibilidad para organizar el consumo diario, consolidándose como una herramienta clave para fortalecer la economía de cercanía.

CUENTA DNI Cuáles son los descuentos de Cuenta DNI en marzo 2026 Comercios de cercanía (incluye carnicerías): 20% de descuento de lunes a viernes, con un tope semanal de $5.000, que se alcanza con $25.000 en compras.

20% de descuento de lunes a viernes, con un tope semanal de $5.000, que se alcanza con $25.000 en compras. Gastronomía: 25% de ahorro los sábados y domingos en locales adheridos, con un reintegro máximo de $8.000 por persona cada semana.

25% de ahorro los sábados y domingos en locales adheridos, con un reintegro máximo de $8.000 por persona cada semana. Full YPF: 25% de descuento todos los fines de semana en tiendas Full YPF participantes, con tope de $8.000 semanales. No incluye la carga de combustibles.

25% de descuento todos los fines de semana en tiendas Full YPF participantes, con tope de $8.000 semanales. No incluye la carga de combustibles. Supermercados: Promociones disponibles en distintas cadenas de toda la provincia, activas durante los siete días de la semana según condiciones de cada comercio.

Promociones disponibles en distintas cadenas de toda la provincia, activas durante los siete días de la semana según condiciones de cada comercio. Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días, con un tope de reintegro de $6.000 por semana.

40% de descuento todos los días, con un tope de reintegro de $6.000 por semana. Universidades: 40% de ahorro diario en comercios adheridos dentro de universidades bonaerenses, con un límite de $6.000 semanales.

40% de ahorro diario en comercios adheridos dentro de universidades bonaerenses, con un límite de $6.000 semanales. Librerías: 10% de descuento los lunes y martes en librerías adheridas de la provincia, sin tope de reintegro y acumulable con la promoción de comercios de barrio.

10% de descuento los lunes y martes en librerías adheridas de la provincia, sin tope de reintegro y acumulable con la promoción de comercios de barrio. Farmacias y perfumerías: 10% de ahorro los miércoles y jueves en locales participantes, sin límite de reintegro y también acumulable con el beneficio de comercios de cercanía.