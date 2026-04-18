Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositás 1.400.000 pesos a 30 días en abril 2026 Esta modalidad conserva atractivo para quienes buscan previsibilidad. Analizar retornos permite optimizar decisiones financieras mensuales. Por + Seguir en







Sigue siendo una opción importante para proteger el valor del dinero.

Una inversión de $1.400.000 en un plazo fijo a 30 días permite obtener más de $21.800 en intereses.

El rendimiento es el mismo tanto para operaciones realizadas en sucursal como de manera electrónica.

La tasa nominal anual vigente para esta colocación es del 19%, con una tasa efectiva anual de 20,75%.

En un contexto de inflación más estable, este instrumento sigue siendo observado como una alternativa de ahorro conservadora. El plazo fijo continúa entre las opciones financieras más elegidas por quienes buscan resguardar su dinero y obtener una renta mensual que pueda ser previsible sin asumir altos riesgos. En abril de este año, quienes destinen $1.400.000 a este instrumento por un período de 30 días pueden acceder a una ganancia establecida desde el inicio de la operación.

Una de las principales ventajas de este tipo de inversión es que permite saber de antemano cuánto dinero se recibirá al vencimiento, algo especialmente valorado por quienes priorizan seguridad y organización en sus finanzas personales. Además, la facilidad para constituirlo desde una sucursal o de manera digital hace que sea más accesible.

Dentro de ese panorama, calcular cuánto deja una colocación de este monto resulta útil para determinar si el retorno esperado se ajusta a los objetivos financieros de cada ahorrista.

Dinero1 Cuánto ganas por depositar $1.400.000 en un plazo fijo según el banco Quienes depositen, por ejemplo en el Banco Nación, $1.400.000 en un plazo fijo a 30 días obtendrán una ganancia de $21.863,01 en concepto de intereses, sin diferencias entre la operatoria presencial en sucursal y la modalidad electrónica, ya que ambas ofrecen la misma tasa de rendimiento. Así, una vez cumplido el plazo pactado, el inversor recibirá un total de $1.421.863,01, monto integrado por el capital inicial y la rentabilidad generada durante el período.

Para esta operación, la tasa nominal anual (TNA) aplicada es de 19%, mientras que la tasa efectiva anual (TEA) se ubica en 20,75%, parámetros utilizados para medir el retorno de este tipo de colocaciones bancarias.

BNA El Banco Nación ofrece promociones que pueden aprovecharse tanto con tarjeta de crédito como mediante la app MODO BNA+ BNA Cómo quedan los plazos fijos en relación a la inflación Con previsiones de inflación más moderadas para el arranque de 2026, en torno al 2% mensual, los plazos fijos comienzan a mostrar un comportamiento más equilibrado frente al avance general de los precios. Aunque la diferencia positiva puede ser limitada, la posibilidad de reinvertir cada mes tanto el capital como los intereses ayuda a fortalecer el rendimiento acumulado a lo largo del tiempo. En ese marco, seguir de cerca las variaciones de tasas y adaptar la estrategia de ahorro sigue siendo una práctica importante para proteger el valor del dinero.