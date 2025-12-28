28 de diciembre de 2025 Inicio
Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 3.450.000 pesos a 30 días en diciembre 2025

En este tipo de instrumentos, el capital queda inmovilizado durante un mes, pero a cambio ofrece previsibilidad.

Los plazos fijos se presentan como una opción para aquellos que buscan Inversiones seguras

  • Invertir $3.450.000 a 30 días genera distintos rendimientos según el canal elegido.
  • En sucursal, la TNA es del 20,50% y se ganan unos $58.130 en intereses. El monto final presencial ronda los $3.508.130.
  • De forma digital, la TNA sube al 22,50% y los intereses superan los $66.600.
  • Operar online permite obtener casi $8.500 más en un mes.

En un contexto marcado por la inflación y los cambios constantes en las tasas de interés, el plazo fijo tradicional vuelve a posicionarse como una de las alternativas más elegidas por quienes buscan resguardar sus Inversisones sin asumir grandes riesgos. Con el cierre de diciembre de 2025, muchos ahorristas se preguntan cuánto rinde invertir una suma elevada de dinero a 30 días.

Antes de invertir conviene analizar el porcentaje informado y el resultado final en pesos.
La decisión de colocar $3.450.000 en un plazo fijo implica analizar la Tasa Nominal Anual (TNA) vigente y calcular el rendimiento real que se obtiene al finalizar el período. Con las tasas actuales, el rendimiento mensual permite estimar con claridad cuánto dinero se gana al finalizar los 30 días, una información fundamental para comparar el plazo fijo con otras opciones.

Cuánto ganas por depositar $3.450.000 en un plazo fijo según el banco

Plazos fijos tasa de interés
Cuánto se gana por mes con un plazo fijo

Cuánto se gana por mes con un plazo fijo

Al colocar $3.450.000 en un plazo fijo a 30 días, la ganancia final depende del canal elegido para realizar la operación. Si la inversión se hace de manera presencial, por ejemplo en una sucursal del Banco Nación, se aplica una Tasa Nominal Anual (TNA) del 20,50% y una Tasa Efectiva Anual (TEA) del 22,54%. En ese escenario, los intereses generados rondan los $58.130,14, por lo que al vencimiento el ahorrista recibe un total aproximado de $3.508.130,14.

La opción digital, en cambio, ofrece un rendimiento mayor. Al constituir el plazo fijo por homebanking o aplicaciones, la TNA sube al 22,50% y la TEA al 24,98%, lo que permite obtener intereses cercanos a los $66.636,99. De esta manera, el capital final asciende a unos $3.516.636,99, marcando una diferencia concreta a favor de las operaciones online.

Cómo quedan los Plazos fijos en relación a la inflación

La tasa efectiva mensual promedio del sistema financiero, estimada en 3,12%, se ubica por encima de la inflación proyectada para octubre, que según el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central rondaría el 2%. En este escenario, las colocaciones a corto plazo en pesos aún ofrecen un rendimiento real positivo para quienes se inclinen por esta herramienta.

En el caso de las entidades que pagan el 44% anual, como el Banco CMF y el Banco Voii, el margen frente a la inflación es incluso mayor, ya que su tasa efectiva mensual supera por más de un punto al incremento de precios esperado. Pese a eso, conviene tener presente que las cifras corresponden a inversiones de 30 días y pueden variar si las tasas cambian o si la inflación mensual se acelera. Los especialistas recomiendan, para maximizar la rentabilidad, reinvertir mensualmente tanto el capital inicial como los intereses obtenidos.

