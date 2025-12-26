26 de diciembre de 2025 Inicio
Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 3.650.000 pesos a 30 días en diciembre 2025

El rendimiento depende del canal elegido y de la tasa aplicada. Comparar opciones sigue siendo muy importante para cuidar el capital.

Por
El resultado final cambia según si la operación se realiza en una sucursal o a través de canales electrónicos.

El resultado final cambia según si la operación se realiza en una sucursal o a través de canales electrónicos.

  • La inversión de $3.650.000 a 30 días muestra diferencias claras entre operar en sucursal o de forma digital.

  • Las tasas ofrecidas por los bancos varían según el canal elegido, con mejores rendimientos en modalidad electrónica.

  • El contexto de tasas libres obliga a comparar TNA y TEA antes de inmovilizar los ahorros.

  • Aun a corto plazo, el plazo fijo puede ofrecer un resultado que le gane a la suba de precios proyectada.

Los plazos fijos vuelven a ubicarse como una alternativa elegida por quienes buscan previsibilidad y un rendimiento conocido en pesos. Con un capital de $3.650.000 y un período de 30 días, es posible estimar de antemano cuánto dinero se obtiene al vencimiento según el banco y el canal utilizado.

Los especialistas sugieren revisar periódicamente las tasas vigentes y reinvertir tanto el capital.
De acuerdo a las normas vigentes, las entidades financieras ya no están obligadas a respetar una tasa mínima, Esto provocó que las diferencias entre opciones presenciales y electrónicas se hicieran más visibles. Esta dinámica impulsó a muchos ahorristas a inclinarse por operaciones digitales, que suelen ofrecer intereses más altos para captar depósitos.

Evaluar estos rendimientos permite dimensionar el resultado real de una colocación de corto plazo y entender qué tan conveniente resulta frente a otras alternativas de ahorro, sobre todo cuando el objetivo es no perder poder adquisitivo en un contexto inflacionario moderado.

Dinero plazo fijo
A la hora de realizar inversiones en moneda nacional, se trata de una de las opciones más elegidas.

A la hora de realizar inversiones en moneda nacional, se trata de una de las opciones más elegidas. Te contamos más en la nota.

Cuánto ganas por depositar $3.650.000 en un plazo fijo según el banco

De acuerdo con los valores vigentes, el resultado final cambia según si la operación se realiza en una sucursal o a través de canales electrónicos. En modalidad presencial, por ejemplo en el Banco Nación, con una TNA del 20,50% y una TEA del 22,54%, un plazo fijo a 30 días sobre un capital de $3.650.000 genera intereses por $61.500. Al finalizar el período, el monto total asciende a $3.711.500.

En cambio, al operar de manera electrónica, el rendimiento mejora. Con una TNA del 23,50% y una TEA del 26,21%, los intereses alcanzan los $70.500 en el mismo plazo, llevando el total a $3.720.500 al vencimiento.

Esta diferencia deja en claro por qué cada vez más ahorristas eligen el homebanking o las aplicaciones móviles para constituir plazos fijos. Además de ofrecer tasas más altas, estos canales facilitan la renovación automática y permiten optimizar el rendimiento mensual sin gestiones presenciales.

Banco Nación
El beneficio a jubilados es a través de la app Modo de Banco Nación.

El beneficio a jubilados es a través de la app Modo de Banco Nación.

Cómo quedan los Plazos fijos en relación a la inflación

Las estimaciones del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central proyectan una inflación mensual cercana al 2% para el fin de 2025. En este escenario, los plazos fijos continúan ofreciendo un rendimiento real positivo, especialmente aquellos que pagan una TNA del 44%, ya que su tasa efectiva mensual supera ampliamente al incremento de precios esperado.

Esto significa que quienes se inclinen por invertir a corto plazo aún pueden resguardar el poder adquisitivo de sus ahorros. Pese a eso, los analistas financieros recomiendan reinvertir mensualmente tanto el capital como los intereses obtenidos para mantener un rendimiento efectivo que compense eventuales variaciones en la inflación o en las tasas de mercado.

