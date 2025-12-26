Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 3.650.000 pesos a 30 días en diciembre 2025

El rendimiento depende del canal elegido y de la tasa aplicada. Comparar opciones sigue siendo muy importante para cuidar el capital.

El resultado final cambia según si la operación se realiza en una sucursal o a través de canales electrónicos.

Los plazos fijos vuelven a ubicarse como una alternativa elegida por quienes buscan previsibilidad y un rendimiento conocido en pesos. Con un capital de $3.650.000 y un período de 30 días, es posible estimar de antemano cuánto dinero se obtiene al vencimiento según el banco y el canal utilizado.

Aun a corto plazo, el plazo fijo puede ofrecer un resultado que le gane a la suba de precios proyectada.

El contexto de tasas libres obliga a comparar TNA y TEA antes de inmovilizar los ahorros.

Las tasas ofrecidas por los bancos varían según el canal elegido, con mejores rendimientos en modalidad electrónica.

La inversión de $3.650.000 a 30 días muestra diferencias claras entre operar en sucursal o de forma digital.

De acuerdo a las normas vigentes, las entidades financieras ya no están obligadas a respetar una tasa mínima, Esto provocó que las diferencias entre opciones presenciales y electrónicas se hicieran más visibles. Esta dinámica impulsó a muchos ahorristas a inclinarse por operaciones digitales, que suelen ofrecer intereses más altos para captar depósitos.

Evaluar estos rendimientos permite dimensionar el resultado real de una colocación de corto plazo y entender qué tan conveniente resulta frente a otras alternativas de ahorro, sobre todo cuando el objetivo es no perder poder adquisitivo en un contexto inflacionario moderado.

De acuerdo con los valores vigentes, el resultado final cambia según si la operación se realiza en una sucursal o a través de canales electrónicos . En modalidad presencial , por ejemplo en el Banco Nación, con una TNA del 20,50% y una TEA del 22,54%, un plazo fijo a 30 días sobre un capital de $3.650.000 genera intereses por $61.500. Al finalizar el período, el monto total asciende a $3.711.500.

En cambio, al operar de manera electrónica , el rendimiento mejora. Con una TNA del 23,50% y una TEA del 26,21%, los intereses alcanzan los $70.500 en el mismo plazo, llevando el total a $3.720.500 al vencimiento.

Esta diferencia deja en claro por qué cada vez más ahorristas eligen el homebanking o las aplicaciones móviles para constituir plazos fijos. Además de ofrecer tasas más altas, estos canales facilitan la renovación automática y permiten optimizar el rendimiento mensual sin gestiones presenciales.

Cómo quedan los Plazos fijos en relación a la inflación

Las estimaciones del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central proyectan una inflación mensual cercana al 2% para el fin de 2025. En este escenario, los plazos fijos continúan ofreciendo un rendimiento real positivo, especialmente aquellos que pagan una TNA del 44%, ya que su tasa efectiva mensual supera ampliamente al incremento de precios esperado.

Esto significa que quienes se inclinen por invertir a corto plazo aún pueden resguardar el poder adquisitivo de sus ahorros. Pese a eso, los analistas financieros recomiendan reinvertir mensualmente tanto el capital como los intereses obtenidos para mantener un rendimiento efectivo que compense eventuales variaciones en la inflación o en las tasas de mercado.