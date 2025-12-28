28 de diciembre de 2025 Inicio
(29-12-2025 M OK) ¿Cuál es el arcángel del mes capricorniano y por qué se lo asocia a Saturno?

Regido por el planeta saturnino, este período invita a conectar con una fuerza protectora asociada a la disciplina, la sabiduría y el crecimiento sostenido, ideal para cerrar ciclos y conectar con seres de luz.

Por
La energía del arcángel Cassiel no acelera los procesos

La energía del arcángel Cassiel no acelera los procesos, pero ayuda a sostenerlos con claridad y templanza.

  • El mes capricorniano invita a ordenar, madurar y asumir responsabilidades con mayor conciencia
  • Capricornio está regido por Saturno, planeta del tiempo, los límites y el aprendizaje profundo
  • La energía espiritual de este período se vincula con la disciplina, la constancia y el crecimiento a largo plazo
  • La conexión espiritual del mes acompaña a quienes buscan estabilidad emocional y conectar con el arcángel de la estabilidad

Durante el mes de Capricornio, la energía colectiva se vuelve más introspectiva, responsable y enfocada en la construcción a largo plazo. ¿Cuál es el arcángel del mes capricorniano y por qué se lo asocia a Saturno?

La clave no es volver atrás, sino integrar el pasado desde una mirada más madura.
Júpiter retrogrado en Cáncer: quiénes sanan historias viejas antes de 2026

En este período, la tradición espiritual y esotérica asocia al signo del cabrito a un mensajero divino que no promete soluciones rápidas, sino algo más profundo: estabilidad interior, madurez emocional y coherencia entre lo que se siente, se piensa y se hace. En enero, su presencia recuerda que todo lo que se construye con conciencia perdura en el tiempo.

Es el ser de luz que acompaña los procesos de maduración profunda, ayudando a atravesar pruebas, asumir responsabilidades y sostener compromisos sin perder la integridad emocional.

Cassuel

El arcángel del mes capricorniano y su relación con Saturno

Capricornio representa la construcción de una vida con sentido, basada en decisiones conscientes y esfuerzo sostenido. Saturno, su regente, marca el ritmo del crecimiento: lento, pero sólido. Cassiel es conocido como el arcángel del planeta saturnino que en astrología simboliza límites, estructura, aprendizaje y evolución a través de la experiencia. Su energía no es inmediata ni expansiva, sino lenta, firme y transformadora.

Cassiel actúa como guía espiritual de este tránsito, acompañando a quienes sienten el peso de las obligaciones o atraviesan etapas de redefinición personal.

Esta tríada simboliza:

  • El cierre de ciclos kármicos
  • La consolidación de logros internos
  • La sabiduría que llega después de las pruebas
  • La fortaleza emocional que nace del autocontrol

¿Cuándo invocar al arcángel Cassiel?

El mes de Capricornio es ideal para conectar con Cassiel cuando se atraviesan momentos de:

  • Cansancio emocional o espiritual
  • Decisiones importantes a largo plazo
  • Procesos de sanación ligados al pasado
  • Sensación de estancamiento que requiere paciencia

Horóscopo de hoy, domingo 28 de diciembre

Horóscopo de hoy, domingo 28 de diciembre

Antes de que termine 2025: el ritual con la Luna en Géminis que libera la mente

Antes de que termine 2025: el ritual con la Luna en Géminis que libera la mente

Horóscopo de hoy, sábado 27 de diciembre

Horóscopo de hoy, sábado 27 de diciembre

Los signos que terminan 2025 diciendo verdades que se guardaron todo el año

Cuáles son los signos que terminan el 2025 diciendo verdades que se guardaron todo el año

Horóscopo de hoy, viernes 26 de diciembre

Horóscopo de hoy, viernes 26 de diciembre

El 25 de diciembre la Luna estará en Piscis: cómo impacta de forma diferente en cada signo

El 25 de diciembre la Luna estará en Piscis: cómo impacta de forma diferente en cada signo

Las 5 mejores películas de Brigitte Bardot que la convirtieron en un ícono del erotismo

Las 5 mejores películas de Brigitte Bardot que la convirtieron en un ícono del erotismo

Netflix incorporó una película polaca a su catálogo. 
play

Hoy en Netflix: el thriller apasionante que muestra a un policía retirado que debe resolver un caso

Ricardo Chiqui Pereyra falleció a los 74 años.
play

Quién fue el Chiqui Pereyra, el cantante fallecido en un trágico accidente doméstico

Atención: estas 3 grandes películas abandonan Netflix muy pronto
play

Atención: estas 3 grandes películas abandonan Netflix muy pronto

Chiqui Pereyra tenía 74 años

Murió el histórico cantante de tango Chiqui Pereyra en un trágico accidente doméstico

La impresionante transformación física de un ex Gran Hermano: se operó

La impresionante transformación física de un ex Gran Hermano: se operó

Tragedia en Quilmes: murió una nena de 4 años en una pileta

Tragedia en Quilmes: murió una nena de 4 años en una pileta

play

Impactante choque en la autopista Panamericana con un auto antiguo de alta gama

Corrientes: San Luis del Palmar en emergencia por un temporal sin precedentes

Corrientes: San Luis del Palmar en emergencia por un temporal sin precedentes

Las 5 mejores películas de Brigitte Bardot que la convirtieron en un ícono del erotismo

Las 5 mejores películas de Brigitte Bardot que la convirtieron en un ícono del erotismo

Netflix incorporó una película polaca a su catálogo. 

Hoy en Netflix: el thriller apasionante que muestra a un policía retirado que debe resolver un caso

