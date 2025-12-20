20 de diciembre de 2025 Inicio
Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositás 2.950.000 pesos a 30 días en diciembre 2025

Las tasas actuales permiten estimar ganancias claras en el corto plazo. Comparar canales es clave para mejorar el resultado final.

Con montos intermedios

Con montos intermedios, como $2.950.000, es posible obtener un rendimiento mensual concreto y fácil de calcular.

  • El plazo fijo vuelve a ubicarse como una alternativa de corto plazo para quienes buscan un rendimiento estable en pesos.
  • Las tasas varían según el canal elegido, con mejores resultados a través de operaciones digitales.
  • Una inversión de $2.950.000 a 30 días permite estimar con precisión intereses y monto final.
  • El rendimiento debe analizarse en relación con la inflación proyectada para evaluar el resultado real.

Los plazos fijos retomaron protagonismo entre los ahorristas que priorizan previsibilidad y bajo riesgo, especialmente en un contexto de tasas que muestran diferencias relevantes entre entidades y modalidades. Con montos intermedios, como $2.950.000, es posible obtener un rendimiento mensual concreto y fácil de calcular.

Es conveniente prestar atención no solo al porcentaje informado, sino también al monto final que se recibe al vencimiento del plazo.
Desde que el Banco Central dejó sin efecto la tasa mínima obligatoria, cada banco define libremente los intereses que ofrece. Esta medida intensificó la competencia, con diversos porcentajes de ganancia según la manera de realizar los depósitos y los beneficios que ofrece cada entidad.

En este escenario, es muy importante observar indicadores como la tasa nominal anual y la tasa efectiva anual, además de comparar el resultado final frente a la inflación esperada. Con estos datos, se puede dimensionar cuánto deja una colocación a 30 días y qué canal conviene elegir para maximizar el retorno.

Cuánto ganas por depositar $2.950.000 en un plazo fijo según el banco

Al invertir $2.950.000 a 30 días, los rendimientos cambian según si la operación se realiza en sucursal o por vía electrónica. En el canal presencial, por ejemplo en una sucursal del Banco Nación, con una TNA del 20,50% y una TEA del 22,54%, los intereses generados alcanzan los $49.705,48, lo que lleva el monto total al vencimiento a $2.999.705,48.

En cambio, al inclinarse por la modalidad digital, la rentabilidad mejora. Con una TNA del 22,50% y una TEA del 24,98%, los intereses ascienden a $54.554,79 y el capital final se ubica en $3.004.554,79. Esta diferencia refleja el incentivo que ofrecen los bancos para operar a través de homebanking o aplicaciones.

La brecha entre ambos canales muestra que la autogestión no solo simplifica el trámite, sino que también permite obtener un ingreso adicional en el corto plazo, sin modificar el plazo ni el monto inicial.

Cuánto gano invirtiendo hoy en plazos fijos en pesos

Cómo quedan los plazos fijos en relación a la inflación

Las proyecciones del Relevamiento de Expectativas de Mercado del Banco Central ubican la inflación mensual en torno al 2% hacia fines de 2025. Bajo ese supuesto, los plazos fijos continúan ofreciendo un rendimiento real levemente positivo, sobre todo en las opciones con tasas más altas.

Esto implica que, al menos en el corto plazo, este tipo de colocaciones permite resguardar el poder adquisitivo. De todos modos, los especialistas sugieren revisar periódicamente las tasas y reinvertir capital e intereses para sostener el rendimiento ante posibles cambios en el escenario económico.

