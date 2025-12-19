Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositás 3.750.000 pesos a 30 días en diciembre 2025 La colocación a corto plazo sigue vigente entre los ahorristas. Comparar tasas y canales marca la diferencia en el resultado final. Por + Seguir en







Es conveniente prestar atención no solo al porcentaje informado, sino también al monto final que se recibe al vencimiento del plazo.

La inversión a 30 días permite estimar con precisión cuánto rinde un plazo fijo en pesos en diciembre de 2025.

Los intereses cambian según si la colocación se hace en sucursal o por canales digitales.

Las tasas nominales y efectivas muestran diferencias relevantes entre ambas modalidades.

El rendimiento puede compararse con la inflación proyectada para evaluar si preserva poder adquisitivo. El plazo fijo vuelve a ubicarse como una alternativa elegida por quienes buscan un rendimiento previsible en pesos a corto plazo. Con tasas que se ajustan según el canal utilizado y el banco elegido, resulta muy importante calcular de antemano cuánto se puede ganar con una colocación concreta.

En diciembre, las entidades financieras mantienen esquemas de tasas diferenciadas luego de la liberación de los rendimientos mínimos. Este escenario obliga a prestar atención no solo al porcentaje informado, sino también al monto final que se recibe al vencimiento del plazo.

Con un capital de $3.750.000 y un período de 30 días, los números permiten visualizar con claridad el impacto que tiene inclinarse por una operación presencial o electrónica, además de evaluar el resultado frente al contexto inflacionario.

Dinero1 Cuánto ganás por depositar $3.750.000 en un plazo fijo según el banco Los rendimientos dependen del canal elegido para constituir el plazo fijo. En una sucursal bancaria, por ejemplo del Banco Nación, con una TNA del 20,50% y una TEA del 22,54%, el depósito de $3.750.000 genera $63.184,93 en intereses en 30 días. Al finalizar el período, el monto total asciende a $3.813.184,93.

En cambio, al realizar la operación de forma electrónica, el resultado mejora. Con una TNA del 22,50% y una TEA del 24,98%, los intereses alcanzan los $69.349,32. De este modo, el capital inicial se transforma en $3.819.349,32 al vencimiento, mostrando una diferencia a favor de los canales digitales.

Inflación Cómo quedan los plazos fijos en relación a la inflación Las proyecciones de inflación para fin de año rondan el 2% mensual, según estimaciones del mercado. En ese marco, los plazos fijos a 30 días continúan ofreciendo un rendimiento que permite, al menos, acompañar la suba de precios, especialmente cuando se accede a las tasas más altas disponibles. Este escenario refuerza la conveniencia de comparar alternativas y, en muchos casos, reinvertir el capital junto con los intereses obtenidos. De esa manera, el rendimiento mensual acumulado puede ayudar a sostener el valor de los ahorros frente a eventuales cambios en la inflación o en las tasas ofrecidas por los bancos.