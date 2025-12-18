Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 3.250.000 pesos a 30 días en diciembre 2025

La inversión a 30 días ofrece resultados previsibles según el banco y el canal elegido. Comparar tasas sigue siendo clave para no perder frente a los precios.

El plazo fijo vuelve a ubicarse como una alternativa elegida por quienes buscan una opción en pesos con resultados previsibles a corto plazo. En diciembre de 2025, las tasas bancarias permiten estimar con bastante precisión cuánto se puede obtener al inmovilizar un monto determinado durante 30 días.

La eliminación de la tasa mínima obligatoria por parte del Banco Central modificó el escenario financiero. Desde entonces, cada entidad fija sus propios rendimientos , lo que generó un abanico de opciones que obliga a comparar no solo el banco, sino también el canal elegido para realizar la operación.

En ese sentido, se recomienda evaluar los intereses mensuales de cada banco, como así también la tasa nominal anual y la tasa efectiva anual, las cuales resultan claves para entender el impacto real de la inversión y su relación con el nivel de precios esperado.

Con un capital inicial de $3.250.000 y un plazo de 30 días , los resultados cambian de acuerdo con la modalidad elegida. Si el plazo fijo se constituye de manera presencial en sucursal, por ejemplo del Banco Nación, con una TNA del 20,50% y una TEA del 22,54%, los intereses generados alcanzan los $54.760,27. Al finalizar el período, el monto total a cobrar es de $3.304.760,27.

En cambio, al realizar la operación por medios electrónicos , como homebanking o su aplicación, la rentabilidad mejora. En este caso, la TNA se eleva al 22,50% y la TEA al 24,98%, lo que permite obtener $60.102,74 en intereses. De esta forma, el capital final asciende a $3.310.102,74 al vencimiento.

Esta diferencia permite ver una tendencia sostenida del sistema financiero, por la cual las entidades incentivan la operatoria digital ofreciendo tasas más altas, lo que se traduce en una ganancia adicional en apenas un mes.

Cómo quedan los Plazos fijos en relación a la inflación

Las proyecciones inflacionarias para los últimos meses de 2025 ubican el aumento de precios mensual en torno al 2%, según estimaciones del mercado. Frente a ese escenario, los plazos fijos que ofrecen tasas superiores a ese nivel logran preservar el poder de compra del ahorro.

En particular, las opciones digitales, con un rendimiento mensual que supera la inflación prevista, permiten obtener una ganancia real positiva. Aun así, los especialistas sugieren revisar periódicamente las tasas vigentes y reinvertir el capital junto con los intereses para sostener el rendimiento frente a posibles cambios en el contexto económico.