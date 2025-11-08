8 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 2.400.000 pesos a 30 días en noviembre 2025

Los canales digitales ofrecen mejores tasas y permiten mantener la ganancia por encima de la inflación.

Por
Los resultados varían según el canal elegido. 

Los resultados varían según el canal elegido. 

Redes sociales
  • Los plazos fijos siguen siendo una alternativa elegida por quienes buscan proteger su dinero de la inflación y obtener un rendimiento mensual asegurado.
  • Las tasas varían entre operaciones presenciales y electrónicas, con una diferencia significativa a favor de los canales digitales.
  • Un depósito de $2.400.000 puede generar más de $65.000 en un mes, dependiendo del tipo de trámite y la entidad financiera.
  • Analizar la TNA, la TEA y la inflación proyectada es clave para mantener ganancias reales y optimizar la rentabilidad.

El ahorro en pesos continúa siendo una opción frecuente entre los inversores que prefieren el bajo riesgo y la previsibilidad de los rendimientos. En noviembre de 2025, los plazos fijos volvieron a ubicarse como una herramienta estable para quienes buscan rentabilidad sin exponerse a la volatilidad del dólar o del mercado financiero.

Con estas promociones, Cuenta DNI sigue consolidándose como una herramienta práctica y útil para el día a día de los bonaerenses.  
Te puede interesar:

Cómo podés ahorrar casi $150.000 en noviembre 2025 con Cuenta DNI

Desde la eliminación de la tasa mínima obligatoria, cada banco define de manera independiente sus porcentajes de interés, generando una amplia diferencia entre entidades. Este cambio incentivó a las instituciones a diversificar la manera de atraer a nuevos clientes con propuestas más competitivas.

Por eso, quienes evalúan invertir a corto plazo deben comparar cuidadosamente las tasas nominales (TNA) y efectivas (TEA), junto con la inflación prevista para el mes, para determinar si el rendimiento real resulta conveniente y sostenible.

Plzos fijos ok
Plazos fijos: cuánto gano por depositar 157.000 pesos a 30 días con la nueva tasa

Plazos fijos: cuánto gano por depositar 157.000 pesos a 30 días con la nueva tasa

Cuánto ganás por depositar $2.400.000 en un plazo fijo según el banco

Los resultados varían según el canal elegido. En una sucursal física del Banco Nación, un plazo fijo a 30 días con una tasa nominal anual (TNA) del 29,5% genera intereses por $58.191,78, alcanzando un total de $2.458.191,78 al finalizar el período.

En cambio, al operar de forma electrónica mediante homebanking o su aplicación, la rentabilidad es superior. Con una TNA del 33% y una tasa efectiva anual (TEA) del 38,49%, los intereses ascienden a $65.095,89, resultando en un monto final de $2.465.095,89.

Esta diferencia deja a la vista la ventaja de utilizar canales digitales, donde los bancos suelen ofrecer mejores tasas para fomentar la autogestión. Además, los plazos fijos electrónicos permiten reinvertir los intereses automáticamente, optimizando el rendimiento sin necesidad de trámites presenciales.

Banco Nación con Modo
Durante toda la promoción, una persona puede ahorrar hasta $48.000, mientras que en un hogar con dos titulares el ahorro puede llegar a $96.000.

Durante toda la promoción, una persona puede ahorrar hasta $48.000, mientras que en un hogar con dos titulares el ahorro puede llegar a $96.000.

Cómo quedan los Plazos fijos en relación a la inflación

De acuerdo con las proyecciones del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, la inflación esperada ronda el 2% mensual. Frente a ese panorama, los plazos fijos mantienen un rendimiento real positivo, especialmente en las versiones electrónicas, cuya rentabilidad mensual supera el incremento de precios proyectado.

Pese a eso, los analistas financieros recomiendan renovar el depósito cada mes, reinvirtiendo tanto el capital como los intereses generados. De este modo, se logra un efecto compuesto que mejora la rentabilidad y protege el ahorro frente a posibles variaciones en las tasas o en el índice inflacionario.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Conocer la tasa nominal anual (TNA) y la tasa efectiva anual (TEA) resulta esencial.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 1.800.000 pesos a 30 días en noviembre 2025

El descuento se aplica directamente en línea de caja y es exclusivo para pagos presenciales.

20% de reintegro sin tope en supermercados: la promoción de Cuenta DNI que se destaca en noviembre 2025

Los especialistas en finanzas personales recomiendan reinvertir los intereses mes a mes.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 2.300.000 pesos a 30 días en noviembre 2025

 Invertir $2.100.000 puede dejar más de $50.000 en un mes.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 2.100.000 pesos a 30 días en noviembre 2025

Las promociones y ofertas de Cuenta DNI se renuevan en mayo de 2025, trayendo consigo nuevos beneficios anunciados por la billetera virtual del Banco Provincia.

Promoción en carnicerías de Cuenta DNI: a cuánto llega el descuento el 8 de noviembre de2025

Pese a estas restricciones, muchos usuarios siguen apostando por Cuenta DNI como una herramienta útil en la gestión de sus finanzas personales.  

Qué día podés aprovechar el descuento en carnicerías de Cuenta DNI en noviembre 2025

Rating Cero

Juanita Tinelli reapareció en medio de la dramática interna familiar y tras denunciar amenazas

Juanita Tinelli reapareció en medio de la dramática interna familiar y tras denunciar amenazas

Benson Boone mostró su nueva imagen y sorprendió con su evolución artística.
play

La impresionante transformación del cantante de Beautiful Things, su canción más viral

2025 ha sido un año algo extraño para el Universo Cinematográfico de Marvel: aunque ha recibido elogios por Thunderbolts* y Los 4 Fantásticos: Primeros pasos, ninguna ha logrado brillar a lo grande en taquilla.

Marvel tiene al menos dos estrenos para hacer en Disney+ antes que termine el 2025: ¿cuáles son?

¿Qué tan clásico es? ¿Cuál es la trama de Frankenstein, la película dirigida por Guillermo del Toro que ya está en Netflix?.
play

¿Qué tan clásico es? Cuál es la trama de Frankenstein, la película dirigida por Guillermo del Toro que ya está en Netflix

Ahora, llegó a la gran N roja, un súper lanzamiento estadounidense de este año, se trata de Frankenstein, la producción cinematográfica del momento, tanto en cines como en este sitio web.
play

Esta película seguirá en los cines pero mientras tanto ya llegó a Netflix: cuál es y por qué genera tanta expectativa

Lowrdes y Lissa Vera, siempre juntas.

La reconciliación de Lissa Vera y Lourdes Fernández: "Nos juramos amor eterno"

últimas noticias

Por qué apagar el Wifi del celular antes de ir a dormir es una práctica que todos deberíamos hacer

Por qué apagar el Wifi del celular antes de ir a dormir es una práctica que todos deberíamos hacer

Hace 15 minutos
Rodrigo Paz asumió como nuevo presidente de Bolivia: Dios, familia y Patria

Rodrigo Paz asumió como nuevo presidente de Bolivia: "Dios, familia y Patria"

Hace 18 minutos
Lula Da Silva se solidarizó con las familias de las víctimas del temporal.

Lula envía ayuda humanitaria y un equipo interministerial para reconstruir las ciudad afectadas

Hace 20 minutos
Cambiar la contraseña del Wi-Fi solo toma unos minutos.

Adiós a perder el tiempo: cómo cambiar la contraseña del Wi-Fi desde el celular sin esperar al servicio técnico

Hace 26 minutos
Con la entrada de Urano en Tauro el 8 de noviembre de 2025, los signos que sentirán mayores cambios y sacudones internos son los perfiles astrales fijos

¡Prepárate para la revolución! Urano entra en Tauro sacude la estabilidad de cuatro signos

Hace 36 minutos