Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 2.400.000 pesos a 30 días en noviembre 2025

El ahorro en pesos continúa siendo una opción frecuente entre los inversores que prefieren el bajo riesgo y la previsibilidad de los rendimientos. En noviembre de 2025, los plazos fijos volvieron a ubicarse como una herramienta estable para quienes buscan rentabilidad sin exponerse a la volatilidad del dólar o del mercado financiero.

Desde la eliminación de la tasa mínima obligatoria, cada banco define de manera independiente sus porcentajes de interés, generando una amplia diferencia entre entidades. Este cambio incentivó a las instituciones a diversificar la manera de atraer a nuevos clientes con propuestas más competitivas.

Por eso, quienes evalúan invertir a corto plazo deben comparar cuidadosamente las tasas nominales (TNA) y efectivas (TEA), junto con la inflación prevista para el mes, para determinar si el rendimiento real resulta conveniente y sostenible.

Los resultados varían según el canal elegido. En una sucursal física del Banco Nación, un plazo fijo a 30 días con una tasa nominal anual (TNA) del 29,5% genera intereses por $58.191,78, alcanzando un total de $2.458.191,78 al finalizar el período.

En cambio, al operar de forma electrónica mediante homebanking o su aplicación, la rentabilidad es superior. Con una TNA del 33% y una tasa efectiva anual (TEA) del 38,49%, los intereses ascienden a $65.095,89, resultando en un monto final de $2.465.095,89.

Esta diferencia deja a la vista la ventaja de utilizar canales digitales, donde los bancos suelen ofrecer mejores tasas para fomentar la autogestión. Además, los plazos fijos electrónicos permiten reinvertir los intereses automáticamente, optimizando el rendimiento sin necesidad de trámites presenciales.

Cómo quedan los Plazos fijos en relación a la inflación

De acuerdo con las proyecciones del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, la inflación esperada ronda el 2% mensual. Frente a ese panorama, los plazos fijos mantienen un rendimiento real positivo, especialmente en las versiones electrónicas, cuya rentabilidad mensual supera el incremento de precios proyectado.

Pese a eso, los analistas financieros recomiendan renovar el depósito cada mes, reinvirtiendo tanto el capital como los intereses generados. De este modo, se logra un efecto compuesto que mejora la rentabilidad y protege el ahorro frente a posibles variaciones en las tasas o en el índice inflacionario.