Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 2.100.000 pesos a 30 días en noviembre 2025

Con tasas más competitivas en los canales digitales, estas opciones continúan siendo las más seguras para preservar valor.

Durante noviembre de 2025, los plazos fijos siguen siendo una de las herramientas preferidas por los ahorristas que buscan estabilidad y rendimientos concretos. Las variaciones en las tasas entre bancos hacen necesario comparar antes de invertir, ya que las diferencias pueden representar ganancias importantes.

Promoción en carnicerías de Cuenta DNI: a cuánto llega el descuento el 8 de noviembre de2025

Desde que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) eliminó la tasa mínima de referencia, cada entidad fija libremente sus intereses, lo que impulsó la competencia y benefició especialmente a las plataformas digitales, que ofrecen tasas más altas para captar depósitos en pesos.

Teniendo en cuenta estas modificaciones y los canales disponibles, invertir $2.100.000 en un plazo fijo a 30 días permite calcular con precisión cuánto puede ganarse dependiendo del medio elegido, mientras se evalúa su desempeño frente al nivel de inflación proyectado para fin de año.

Los rendimientos actuales muestran diferencias importantes entre los plazos fijos presenciales y los realizados de forma electrónica. En una sucursal bancaria del Banco Nación , con una TNA del 29,5% y una TEA del 33,84% , un depósito de $2.100.000 genera $50.917,81 de intereses al cabo de 30 días, alcanzando un total de $2.150.917,81 al vencimiento.

A la hora de realizar inversiones en moneda nacional, se trata de una de las opciones más elegidas. Te contamos más en la nota.

En cambio, si la operación se realiza mediante homebanking o por la aplicación , el rendimiento mejora. Con una TNA del 33% y una TEA del 38,49% , los intereses suben a $56.958,90 , con un monto final de $2.156.958,90 .

Esta diferencia refleja la ventaja de operar en canales digitales, donde los bancos suelen ofrecer mejores tasas como incentivo a la autogestión. Además, la opción electrónica permite reinvertir los intereses de forma automática, potenciando el rendimiento sin necesidad de realizar trámites presenciales.

BNA El Banco Nación ofrece promociones que pueden aprovecharse tanto con tarjeta de crédito como mediante la app MODO BNA+ BNA

Cómo quedan los plazos fijos en relación a la inflación

El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central estima una inflación mensual cercana al 2% para el cierre de 2025. En este contexto, los plazos fijos mantienen un rendimiento real positivo, en especial aquellos que ofrecen tasas cercanas al 33%, superando la suba esperada de precios.

Para los pequeños y medianos inversores, esta alternativa sigue siendo una manera accesible de proteger el capital en pesos sin asumir grandes riesgos. Sin embargo, los analistas recomiendan reinvertir mensualmente el capital y los intereses para mantener la rentabilidad frente a eventuales variaciones en la política monetaria o en la inflación.