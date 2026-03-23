Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 1.100.000 pesos a 30 días en marzo 2026 En un contexto donde la inflación y el valor del dólar fluctúan, entender la Tasa Nominal Anual (TNA) vigente es crucial. Por + Seguir en







¿Convienen las Inversiones en plazos fijos ahora que aumentó la tasa de interés? Pixabay

El panorama financiero en Argentina demanda una atención constante a las actualizaciones del Banco Central.

Mientras el mercado general oscila en un rango de TNA de entre el 23% y el 28%, las entidades financieras están incentivando fuertemente las colocaciones digitales.

El Banco Nación se posiciona este mes como una de las opciones más competitivas para el pequeño ahorrista.

La simplicidad del plazo fijo tradicional asegura que el capital genere un flujo de caja mensual. En este marzo de 2026, el escenario financiero argentino sigue marcado por una recalibración constante de las tasas de interés por parte del Banco Central, lo que obliga a los ahorristas a realizar cálculos precisos antes de inmovilizar su capital. Al analizar Inversiones de este tipo, es fundamental considerar no solo la ganancia nominal al finalizar el mes, sino también la estrategia de reinversión.

Para quienes disponen de $1.100.000 y buscan una alternativa de bajo riesgo, el plazo fijo tradicional a 30 días se mantiene como la herramienta predilecta de las familias bonaerenses. En las próximas líneas, detallaremos el cálculo exacto de cuánto dinero recibirás al vencimiento de los 30 días y cuál es la tasa promedio que están ofreciendo los principales bancos de Argentina.

Cuánto ganas por depositar $1.100.000 en un plazo fijo según el banco Dinero plazo fijo A la hora de realizar inversiones en moneda nacional, se trata de una de las opciones más elegidas. Te contamos más en la nota. El Banco Nación se posiciona este mes como una de las opciones más competitivas para el pequeño ahorrista, liderando el sector con una tasa de interés del 37,5% anual.

Bajo este esquema, una inversión de 1.100.000 pesos colocada a 30 días genera un rendimiento mensual que supera los 20.794,52 pesos. Al finalizar el periodo de permanencia, el inversor dispone de un monto total de 1.120.794,52 pesos, sumando el capital inicial y los intereses devengados, lo que convierte a esta herramienta en un refugio previsible para el excedente de pesos en este otoño bonaerense.

Cómo quedan los Plazos fijos en relación a la inflación La tasa efectiva mensual promedio del sistema financiero, estimada en 3,12%, se ubica por encima de la inflación proyectada para octubre, que según el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central rondaría el 2%. En este escenario, las colocaciones a corto plazo en pesos aún ofrecen un rendimiento real positivo para quienes se inclinen por esta herramienta.

En el caso de las entidades que pagan el 44% anual, como el Banco CMF y el Banco Voii, el margen frente a la inflación es incluso mayor, ya que su tasa efectiva mensual supera por más de un punto al incremento de precios esperado. Pese a eso, conviene tener presente que las cifras corresponden a inversiones de 30 días y pueden variar si las tasas cambian o si la inflación mensual se acelera. Los especialistas recomiendan, para maximizar la rentabilidad, reinvertir mensualmente tanto el capital inicial como los intereses obtenidos.