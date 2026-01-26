ANSES: cómo acceder a $321.355 en febrero 2026 La Administración Nacional de la Seguridad Social explicó de qué forma cobrar este monto el próximo mes. Por + Seguir en







Anses explicó cómo acceder a $321.355 en febrero. ANSES

La Administración Nacional de la Seguridad Social prepara el calendario de pagos de febrero.

En ese sentido, se indicó que los beneficiarios de las PNC por Invalidez y Vejez cobrarán $321.355.

También se explicó cómo es el paso a paso para consultar si corresponde el pago de estas pensiones o no.

Para el segundo mes del año el aumento en los haberes será del 2,8%. La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) anunció que el próximo mes los titulares de las Pensiones No Contributivas (PNC) por Vejez e Invalidez cobrarán $321.355. En ese sentido, explicó de qué forma averiguar si corresponde recibir ese monto en febrero.

PNC ANSES La Administración Nacional de la Seguridad Social comunicó las fechas de liquidación correspondientes al sexto mes. Freepik Pensión No Contributiva por Invalidez y Vejez de ANSES: quiénes pueden acceder Para poder acceder a estas pensiones, es necesario cumplir requisitos específicos según la prestación:

Pensión por vejez Tener 70 años o más.

Ser argentino nativo o naturalizado con 5 años de residencia continua, o extranjero con 40 años de permanencia en el país.

No contar con recursos propios ni ingresos previsionales.

No se otorga si la persona está detenida ni si ambos miembros del matrimonio la solicitan simultáneamente. Pensión por invalidez Ser argentino nativo, naturalizado o extranjero con al menos 10 años de residencia en el país.

Tener menos de 65 años al momento de iniciar el trámite.

No percibir ingresos previsionales ni pensiones compatibles.

En menores de edad, se evalúan los ingresos del responsable a cargo.

Algunas provincias pueden exigir informes catastrales adicionales. Monto de la Pensión No Contributiva por Invalidez y Vejez de ANSES Para el mes de febrero, el monto de las Pensiones No Contributivas por Invalidez y Vejez será de $321.355.

Esta cifra resulta de los $251.355 del haber actualizado en un 2,8%, más el bono de refuerzo de $70.000 que se volverá a entregar.

Cómo acceder a la Pensión No Contributiva por Invalidez y Vejez de ANSES Para verificar si corresponde el cobro de la pensión, se debe ingresar a Mi ANSES con el CUIL y Clave de la Seguridad Social. Dentro del portal, el usuario debe seleccionar la opción "Mis Cobros" para conocer el estado del pago.

Asimismo, para iniciar el trámite se necesita contar con un Certificado Médico Oficial, que puede presentarse en formato digital o impreso, y se obtiene en hospitales públicos o centros de salud habilitados. También es necesario que los datos personales y del grupo familiar estén actualizados.