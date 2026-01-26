Cómo cobrar los casi $600.000 que ANSES paga en febrero de 2026 La Administración Nacional de la Seguridad Social explicó quiénes pueden acceder a este monto. Por + Seguir en







Anses indicó quiénes cobran casi $500.000 en febrero. Freepik

La Administración Nacional de la Seguridad Social explicó que un grupo de titulares puede recibir casi $600.000 el próximo mes.

Este monto es el resultado de la suma de varios haberes, no de una sola prestación.

Para febrero el aumento de las asignaciones será del 2,8%.

El ajuste mensual se basa en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el Indec en diciembre de 2025. La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó el calendario de pagos de febrero. En ese sentido, detalló que un grupo de beneficiarios puede cobrar casi $600.000 el próximo mes. Esta cifra no corresponde a una sola prestación sino que es la suma de varios haberes que se acreditan de forma simultánea.

ANSES: beneficios complementarios para cobrar casi $600.000 en febrero 2026 Solo un pequeño grupo podrá acceder en febrero a los casi $600.000 que resultan de la suma de varios haberes, que son los siguientes:

Asignación Universal por Hijo con Discapacidad (AUH): $420.148

Tarjeta Alimentar, en el caso de familias con un hijo: $52.250

Complemento Leche: $48.691

Programa Volver al Trabajo: $78.000 Es importante destacar que el monto de la AUH por hijo con discapacidad es completo, a ese total se le debe descontar el 20% que Anses retiene todos los meses. Entonces el total final que cobrará este grupo por el beneficio es de $336.282.

AUH de ANSES: cuándo cobro en febrero 2026 El calendario de pagos se establece según el último número del DNI de cada beneficiario:

DNI terminados en 0: lunes 9 de febrero

DNI terminados en 1: martes 10 de febrero

DNI terminados en 2: miércoles 11 de febrero

DNI terminados en 3: jueves 12 de febrero

DNI terminados en 4: viernes 13 de febrero

DNI terminados en 5: martes 18 de febrero

DNI terminados en 6: miércoles 19 de febrero

DNI terminados en 7: jueves 20 de febrero

DNI terminados en 8: lunes 23 de febrero

DNI terminados en 9: martes 24 de febrero