26 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Cómo cobrar los casi $600.000 que ANSES paga en febrero de 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social explicó quiénes pueden acceder a este monto.

Por
Anses indicó quiénes cobran casi $500.000 en febrero.

Anses indicó quiénes cobran casi $500.000 en febrero.

Freepik
  • La Administración Nacional de la Seguridad Social explicó que un grupo de titulares puede recibir casi $600.000 el próximo mes.
  • Este monto es el resultado de la suma de varios haberes, no de una sola prestación.
  • Para febrero el aumento de las asignaciones será del 2,8%.
  • El ajuste mensual se basa en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el Indec en diciembre de 2025.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó el calendario de pagos de febrero. En ese sentido, detalló que un grupo de beneficiarios puede cobrar casi $600.000 el próximo mes. Esta cifra no corresponde a una sola prestación sino que es la suma de varios haberes que se acreditan de forma simultánea.

Anses explicó cómo acceder a $321.355 en febrero.
Te puede interesar:

ANSES: cómo acceder a $321.355 en febrero 2026

AUH de ANSES
Los beneficiarios de esta asignación, otorgada por la Administración Nacional de la Seguridad Social, tienen plazo hasta el 31 de diciembre para presentar el formulario correspondiente.

Los beneficiarios de esta asignación, otorgada por la Administración Nacional de la Seguridad Social, tienen plazo hasta el 31 de diciembre para presentar el formulario correspondiente.

ANSES: beneficios complementarios para cobrar casi $600.000 en febrero 2026

Solo un pequeño grupo podrá acceder en febrero a los casi $600.000 que resultan de la suma de varios haberes, que son los siguientes:

  • Asignación Universal por Hijo con Discapacidad (AUH): $420.148
  • Tarjeta Alimentar, en el caso de familias con un hijo: $52.250
  • Complemento Leche: $48.691
  • Programa Volver al Trabajo: $78.000

Es importante destacar que el monto de la AUH por hijo con discapacidad es completo, a ese total se le debe descontar el 20% que Anses retiene todos los meses. Entonces el total final que cobrará este grupo por el beneficio es de $336.282.

AUH de ANSES: cuándo cobro en febrero 2026

El calendario de pagos se establece según el último número del DNI de cada beneficiario:

  • DNI terminados en 0: lunes 9 de febrero
  • DNI terminados en 1: martes 10 de febrero
  • DNI terminados en 2: miércoles 11 de febrero
  • DNI terminados en 3: jueves 12 de febrero
  • DNI terminados en 4: viernes 13 de febrero
  • DNI terminados en 5: martes 18 de febrero
  • DNI terminados en 6: miércoles 19 de febrero
  • DNI terminados en 7: jueves 20 de febrero
  • DNI terminados en 8: lunes 23 de febrero
  • DNI terminados en 9: martes 24 de febrero
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Anses explicó cuáles son los grupos que cobran $321.355 en febrero.

ANSES deposita $321.355 en febrero 2026: quiénes pueden acceder

El Gobierno oficializó el aumento de las jubilaciones y pensiones desde febrero: en cuánto quedó el mínimo

El Gobierno oficializó el aumento de las jubilaciones y pensiones desde febrero: en cuánto quedó el mínimo

El cobro se acredita de manera automática según el calendario oficial.

Atención madres: ANSES paga $359.254 en febrero 2026

El organismo detalló quienes son los beneficiarios que percibirán sus montos según su DNI.

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, Pago Único, Asignaciones Familiares de PNC y Desempleo, este lunes 26 de enero

Las distintas líneas de becas se adaptan al nivel educativo y a la formación elegida.

Becas Progresar de ANSES: cuándo se abre la inscripción en 2026

El monto mensual que reciben las familias corresponde al 80% de la asignación total.

ANSES paga $103.186 a padres desde el 9 de febrero 2026: de qué se trata

Rating Cero

En la actualidad, Psy reside nuevamente en Seúl, donde comparte su tiempo entre su familia y las responsabilidades de liderar su sello. 

Qué fue de la vida de Psy, el cantante de Gangnam Style: pocos conocen su presente

El evento, conocido como el desafío de la muerte por su altísimo riesgo, iba a realizarse el viernes, pero tuvo que ser postergado 24 horas por causa de las condiciones climáticas, que no garantizaban el contexto óptimo para la transmisión.
play

Como se hizo Rascacielos en vivo, la propuesta de Netflix que sorprendió a todos y fue de lo más visto

La impresionante transformación de Millie Bobby Brown a lo largo de su vida: distintos looks

John Cena protagoniza junto a Alison Brie. 
play

La imperdible película de Netflix que dura menos de 2 horas y actúa John Cena

Fátima Florez y Javier Milei.
play

Javier Milei verá el show de Fátima Florez en Mar del Plata y la actriz lo invitará a cantar al final

María Susini y Facundo Arana.

Facundo Arana habló de una posible reconciliación con María Susini: "Si es por mí, quiero..."

últimas noticias

Este ataque se suma a una serie de actos violentos azotaron en los últimos años a Guanajuato.

Tragedia en México: 11 muertos y 12 heridos por un ataque armado durante un partido de fútbol

Hace 6 minutos
En la actualidad, Psy reside nuevamente en Seúl, donde comparte su tiempo entre su familia y las responsabilidades de liderar su sello. 

Qué fue de la vida de Psy, el cantante de Gangnam Style: pocos conocen su presente

Hace 14 minutos
Bill Clinton criticó la acción de los agentes federales en Minneapolis y otras partes de Estados Unidos.

Clinton se sumó a Obama y también repudió la violencia en EEUU: "No renunciemos a nuestras libertades"

Hace 17 minutos
Informate sobre la recategorización, paso clave para los usuarios de ARCA

Por qué debés hacer la recategorización del monotributo de ARCA en el inicio del 2026

Hace 21 minutos
Giovani Lo Celso marcó tendencia con su osado look.

La llamativa camisa que usó Giovani Lo Celso: se robó las miradas con su look

Hace 26 minutos