30 de marzo de 2026 Inicio
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Pascuas: panaderos alertan por fuertes aumentos de los huevos y caída de las ventas

La Cámara de Industriales Panaderos bonaerenses advirtió que los costos subieron entre 35% y 40% frente al año pasado. Anticipan roscas de hasta $20.000 y los chocolates más pequeños podrían alcanzar los $10.000.

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Inflación en Pascuas: panaderos alertan por fuertes aumentos y caida de las ventas

Inflación en Pascuas: panaderos alertan por fuertes aumentos y caida de las ventas

De cara a las próximas Pascuas, la Cámara de Industriales Panaderos de la provincia de Buenos Aires (CIPAN) advirtió por una fuerte suba de precios de los productos tradicionales, en un contexto económico atravesado también por una fuerte caída del consumo.

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Tras un relevamiento realizado junto al equipo económico de CIPAN, el sector informó que los costos de elaboración registraron incrementos de entre un 35% y un 40% en comparación con 2025. Este aumento, explicaron, tendrá un impacto directo en los precios al público.

Según las proyecciones de los panaderos, una rosca de Pascua se ubicará en una franja de entre $15.000 y $20.000, mientras que los huevos de chocolate más pequeños oscilarán entre $8.000 y $10.000.

En ese escenario, desde la entidad anticipan un panorama complejo para la actividad. La combinación de mayores costos y pérdida del poder adquisitivo configura, advierten, una temporada con menor volumen de ventas.

“Este año va a ser peor que el anterior”, señaló Martín Pinto, referente de CIPAN y presidente del Centro de Panaderos de Merlo, al remarcar que el incremento de los insumos dificulta sostener precios accesibles en una fecha clave para el sector.

La advertencia del sector vuelve a poner el foco en el impacto de la inflación sobre el consumo cotidiano. No solo suben los precios de los productos típicos de Pascua: también se reduce el acceso de muchas familias a consumos que, hasta hace poco, formaban parte de la tradición.

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