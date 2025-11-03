3 de noviembre de 2025 Inicio
Anticipan fuerte aumento en el precio de la carne: qué cortes subirán

Los precios de las carnicerías subieron un 10% en el inicio de noviembre, pero advierten que habrá más incrementos puntuales de cara a Navidad y Año Nuevo. Cuál es la mejor estrategia para ahorrar.

Los precios de la carne varían dependiendo del barrio o localidad.

El mes de noviembre llegó con aumentos en el precio de la carne, que subió un 10% promedio en el mostrador de los comercios de barrio, y advierten que en las próximas semanas se sumarán incrementos puntuales en los cortes más consumidos durante las fiestas de Navidad y Año Nuevo.

"La realidad es que aumentó un 10%. Ya venía aumentando, pero de a poquito, y ahora se fueron los precios a las nubes. Nosotros estamos en el conurbano, partido de Morón, y no es quizás tan caro como en otros barrios", explicó en Mañanas Argentinas por C5N el carnicero Marito Laurens, conocido por su contenido en redes sociales.

"Esta semana se esperan los nuevos precios. Hay cortes que en el conurbano los vas a encontrar mucho más baratos, pero a veces se les van un poquito los números en ciertas cosas. Lo real es que no hay ventas, entonces si vos subís y subís obviamente que no va a entrar gente", explicó.

Según detalló, tras el nuevo aumento, el kilo de lomo subió a $18.000. "El asado lo mantuvimos en $13.800, no lo quisimos aumentar porque la gente dejó de consumir parrilla y se empezó a volcar a otros cortes. Por ejemplo, empezó a hacer el osobuco a la parrilla, que lo tenés que laburar un poco más", señaló.

En la previa de las Fiestas, Marito explicó que la estrategia para ahorrar es "cambiar un poco los cortes que tradicionalmente usamos". "Lo que sube es el matambre, el peceto, el asado, el vacío, la entraña, las tapas, lo que va a salir, porque hoy por hoy se guarda mercadería para vender en diciembre. Pero podemos cambiar un peceto por una palomita o cuadrada, que es más barata, y son cortes que están siempre en oferta", expresó.

También recomendó "comprar antes el peceto, freezarlo y tenerlo ahí, los que tienen la posibilidad". "No es que la carne va a seguir aumentando correlativamente: el aumento va a tener un parate y después el negocio va a aumentar ciertos cortes, porque ahí es donde viene la ganancia, se aumenta lo que va a salir", concluyó.

