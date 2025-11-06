Yerba mate, shampoo y acondicionador entre los productos más vendidos del Cyber Monday 2025

El Cyber Monday 2025 dejó una postal clara del momento económico que atraviesa la Argentina: entre los artículos más vendidos, se destacaron la yerba mate y los productos de higiene personal, como shampoo y acondicionador.
Entre los productos más vendidos del evento online aparecieron artículos de primera necesidad, un contraste con años anteriores, cuando la tecnología y el entretenimiento lideraban las preferencias de compra.
El Cyber Monday 2025 dejó una postal clara del momento económico que atraviesa la Argentina: entre los artículos más vendidos, se destacaron la yerba mate y los productos de higiene personal, como shampoo y acondicionador.
Según datos de Mercado Libre, los cinco productos más comprados por cantidad de unidades fueron zapatillas Adidas, el kit de internet satelital Starlink, el dispositivo de streaming Roku, el shampoo y acondicionador Elvive Óleo Extraordinario y la yerba mate Playadito.
La presencia de productos básicos entre los más elegidos refleja un cambio de prioridades en los consumidores, marcado por la pérdida de poder adquisitivo y la búsqueda de ofertas en bienes esenciales.
En ediciones anteriores del Cyber Monday, los listados estaban dominados por celulares, televisores, consolas y electrodomésticos, símbolos del consumo aspiracional que en la actualidad retrocede ante la necesidad.
En términos de facturación, el panorama fue distinto: los rubros vinculados al confort y la tecnología encabezaron el ranking, con el aire acondicionado split frío/calor al tope, seguido por Smart TVs de 50 pulgadas, la PlayStation 5, el kit Starlink y las zapatillas.
El contraste entre las categorías más compradas por cantidad y las de mayor facturación evidencia la brecha entre quienes aún pueden acceder a bienes de alto valor y quienes buscan aprovechar los descuentos para cubrir necesidades básicas.