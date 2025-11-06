6 de noviembre de 2025 Inicio
Yerba mate, shampoo y acondicionador entre los productos más vendidos del Cyber Monday 2025

Entre los productos más vendidos del evento online aparecieron artículos de primera necesidad, un contraste con años anteriores, cuando la tecnología y el entretenimiento lideraban las preferencias de compra.

El Cyber Monday 2025 dejó una postal clara del momento económico que atraviesa la Argentina: entre los artículos más vendidos, se destacaron la yerba mate y los productos de higiene personal, como shampoo y acondicionador.

Según datos de Mercado Libre, los cinco productos más comprados por cantidad de unidades fueron zapatillas Adidas, el kit de internet satelital Starlink, el dispositivo de streaming Roku, el shampoo y acondicionador Elvive Óleo Extraordinario y la yerba mate Playadito.

La presencia de productos básicos entre los más elegidos refleja un cambio de prioridades en los consumidores, marcado por la pérdida de poder adquisitivo y la búsqueda de ofertas en bienes esenciales.

En ediciones anteriores del Cyber Monday, los listados estaban dominados por celulares, televisores, consolas y electrodomésticos, símbolos del consumo aspiracional que en la actualidad retrocede ante la necesidad.

En términos de facturación, el panorama fue distinto: los rubros vinculados al confort y la tecnología encabezaron el ranking, con el aire acondicionado split frío/calor al tope, seguido por Smart TVs de 50 pulgadas, la PlayStation 5, el kit Starlink y las zapatillas.

El contraste entre las categorías más compradas por cantidad y las de mayor facturación evidencia la brecha entre quienes aún pueden acceder a bienes de alto valor y quienes buscan aprovechar los descuentos para cubrir necesidades básicas.

Empresarios textiles alertan que la gente usa la tarjeta para comer y no para vestirse

Paritarias: aceiteros acordó un salario inicial 2 millones de pesos

Anticipan fuerte aumento en el precio de la carne: qué cortes subirán

Salud y bolsillo: las prepagas aumentan hasta un 2,85% en noviembre

Inflación de octubre: las consultoras prevén una leve aceleración y alertan por la suba en alimentos

Combustible, transporte, tarifas y prepagas: todos los aumentos que llegan en noviembre

Wonder Man será el primer estreno del UCM en Disney+ durante el 2026.
Marvel lanzó el tráiler de su primera serie del 2026: qué es Wonder Man

"¿Desde qué lugar?": la furia de Flor de la V contra Estefi Berardi por criticar su programa

El Festival de Cine de Mar del Plata inauguró su edición número 40, entre la celebración de su propia historia y las nuevas miradas

