6 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

La inflación en alimentos subió 3% en octubre según una consultora privada

Según la consultora EcoGo, los precios de los alimentos aumentaron 3% en octubre y acumulan una suba de hasta 43% en un año. El repunte en carnes, frutas y tarifas de servicios anticipa un nuevo salto inflacionario para noviembre.

Por
La inflación en alimentos subió 3% en octubre según una consultora privada

La inflación en alimentos subió 3% en octubre según una consultora privada

La inflación en alimentos fue del 3% en octubre, según el último informe de EcoGo, lo que confirma una aceleración por sexto mes consecutivo y deja un escenario complicado para el inicio de noviembre, impulsado por los aumentos en carnes y servicios públicos esenciales.

Empresarios textiles alertan que la gente usa la tarjeta para comer y no para vestirse
Te puede interesar:

Empresarios textiles alertan que la gente usa la tarjeta para comer y no para vestirse

El dato mensual se ubicó 0,1 puntos por encima de septiembre, con subas semanales de entre 0,5% y 0,9% durante las cuatro primeras semanas del mes, en medio de la tensión preelectoral y la suba del dólar. Tras el resultado de los comicios, el ritmo se moderó y la última semana cerró con un alza del 0,2%.

Dentro del rubro, los alimentos consumidos en el hogar aumentaron 2,7%, mientras que los consumidos fuera del hogar lo hicieron 4%. En los últimos 12 meses, los incrementos alcanzan 38,1% y 43,4%, respectivamente, dejando un arrastre de 1,1 puntos para noviembre.

El 32,3% de la canasta mostró variaciones de precios: un 23% con subas y un 9,3% con bajas, levemente por encima del registro de septiembre.

Las carnes subieron 0,6%, empujadas por aumentos en pescado (3%), fiambres (5,9%), cerdo (1,3%) y pollo (0,9%). La carne vacuna se mantuvo estable, con una leve caída del 0,1%, producto del descenso en los cortes delanteros, que compensó el alza en los traseros.

Las frutas treparon 12,6% en el mes, impulsadas por el fin de la temporada de cítricos (+17,4%) y la manzana (+9,3%). En tanto, las verduras subieron 5,6%, con fuerte incidencia del rubro “otras verduras frescas y congeladas” (+6,2%).

El segmento de bebidas también aportó presión: aumentó 3%, con subas destacadas en la cerveza (+7%) y las gaseosas (+4,1%). En lo que va del año, el rubro acumula un incremento de 31,4%, ligeramente superior al promedio de los alimentos.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Paritarias: aceiteros acordó un salario inicial 2 millones de pesos

Paritarias: aceiteros acordó un salario inicial 2 millones de pesos

Yerba mate, shampoo y acondicionador entre los productos más vendidos del Cyber Monday 2025

Yerba mate, shampoo y acondicionador entre los productos más vendidos del Cyber Monday 2025

play

Anticipan fuerte aumento en el precio de la carne: qué cortes subirán

play

Salud y bolsillo: las prepagas aumentan hasta un 2,85% en noviembre

Inflación de octubre: las consultoras prevén una leve aceleración y alertan por la suba en alimentos

Inflación de octubre: las consultoras prevén una leve aceleración y alertan por la suba en alimentos

Distintos servicios volverán a aumentar en noviembre. 

Combustible, transporte, tarifas y prepagas: todos los aumentos que llegan en noviembre

Rating Cero

Wonder Man será el primer estreno del UCM en Disney+ durante el 2026.
play

Marvel lanzó el tráiler de su primera serie del 2026: qué es Wonder Man

La conductora respondió a las críticas de la panelista luego de su renuncia.
play

"¿Desde qué lugar?": la furia de Flor de la V contra Estefi Berardi por criticar su programa

El festival celebra 71 años de historia.

El Festival de Cine de Mar del Plata inauguró su edición número 40, entre la celebración de su propia historia y las nuevas miradas

K4OS: la girl band argentina que impresionó a Katy Perry y revoluciona las redes

K4OS: la girl band argentina que impresionó a Katy Perry y revoluciona las redes

El festival Fuera de Campo realiza este año su segunda edición.

Fuera de Campo, el festival alternativo que nuclea la resistencia del cine argentino en Mar del Plata

Meghan Markle vuelve a la actuación tras 9 años.

Meghan Markle vuelve a la actuación tras 8 años: estará en una película de Amazon

últimas noticias

play
Wonder Man será el primer estreno del UCM en Disney+ durante el 2026.

Marvel lanzó el tráiler de su primera serie del 2026: qué es Wonder Man

Hace 8 minutos
play
La conductora respondió a las críticas de la panelista luego de su renuncia.

"¿Desde qué lugar?": la furia de Flor de la V contra Estefi Berardi por criticar su programa

Hace 8 minutos
Angelina Jolie visitó Ucrania.

Angelina Jolie visitó Ucrania de sorpresa en medio de la guerra con Rusia

Hace 12 minutos
El festival celebra 71 años de historia.

El Festival de Cine de Mar del Plata inauguró su edición número 40, entre la celebración de su propia historia y las nuevas miradas

Hace 22 minutos
Enterate que depara para tu signo en cuestiones de dinero, amor y trabajo.

Horóscopo de hoy, viernes 7 de noviembre

Hace 25 minutos