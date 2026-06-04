Para qué trámites sirve la Certificación Negativa de ANSES y de qué forma podés descargarla

Las entidades bancarias y comerciales suelen requerirla como respaldo documental antes de aprobar la apertura de cuentas o el otorgamiento de líneas de crédito a trabajadores informales o desocupados.

La Certificación Negativa de ANSES es un documento digital que permite acreditar que una persona no registra ingresos formales, aportes previsionales ni prestaciones sociales vigentes. Suele ser requerida para realizar distintos trámites, como solicitar subsidios, acceder a programas de asistencia, afiliarse a una obra social de manera particular o presentar documentación ante bancos y entidades financieras que necesitan verificar la situación laboral y económica del solicitante.

Este comprobante certifica que el titular no percibe jubilaciones, pensiones, prestaciones por desempleo, asignaciones familiares o beneficios educativos, entre otras ayudas estatales. Además, confirma que no figura con actividad registrada como trabajador en relación de dependencia, autónomo o monotributista, salvo algunas excepciones previstas por la normativa. Su validez es de 30 días corridos desde la fecha de emisión y cuenta con mecanismos de verificación que garantizan su autenticidad.

La constancia puede obtenerse de forma gratuita y completamente online. Para descargarla, basta con ingresar al sitio web de ANSES y realizar la consulta con el número de CUIL, o bien acceder a la aplicación Mi ANSES utilizando la Clave de la Seguridad Social. Una vez validada la información, el sistema genera el documento en formato digital para guardar, imprimir o presentar ante el organismo que lo requiera.

La Certificación Negativa de ANSES es un comprobante oficial que acredita que una persona no registra ingresos formales, aportes previsionales ni subsidios estatales a su nombre. Su principal utilidad radica en demostrar la falta de actividad laboral registrada o de cobertura social ante diversos organismos. Habitualmente, este documento es un requisito obligatorio para afiliarse a una obra social como adherente, solicitar la Tarifa Social en los servicios públicos, acceder a programas de asistencia económica o inscribirse en planes de vivienda estatales que exigen verificar la vulnerabilidad económica del solicitante.

El documento deja constancia de que el ciudadano no percibe jubilaciones, pensiones, la Asignación Universal por Hijo (AUH) ni la Prestación por Desempleo, y que tampoco figura activo como empleado en relación de dependencia, autónomo o monotributista. Emitir esta constancia es un trámite completamente gratuito que se realiza desde la web del organismo ingresando el número de CUIL. Tiene una validez de 30 días corridos y cuenta con un código de seguridad digital, lo que permite presentarla directamente ante bancos, entidades comerciales u hospitales públicos sin necesidad de firmas ni sellos adicionales.

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Cómo tramitar la Certificación Negativa de ANSES

Tramitar la Certificación Negativa de ANSES es un procedimiento gratuito y completamente online que puede realizarse desde una computadora o teléfono celular. Para obtenerla, el usuario debe ingresar al sitio web del organismo o a la aplicación Mi ANSES con su número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Luego, deberá acceder a la sección correspondiente y seleccionar la opción "Certificación Negativa".

Una vez elegido el período a consultar —que debe encontrarse dentro de los últimos seis meses—, el sistema verificará la información y emitirá automáticamente la constancia si no registra aportes ni prestaciones vigentes. El documento puede descargarse en formato PDF y cuenta con mecanismos de validación que garantizan su autenticidad, manteniendo una vigencia de 30 días corridos desde su emisión.