19 de junio de 2026 Inicio
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Para qué trámite clave de ANSES sirve acceder a la constancia de CUIL y cómo hacerlo

La constancia descargada posee plena validez legal para realizar trámites tanto en organismos públicos como en entidades privadas

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Un documento fundamental para la Anses.

Un documento fundamental para la Anses.

  • La constancia de CUIL es necesaria para trámites laborales y de ANSES.
  • El CUIL se genera automáticamente junto con el DNI.
  • Puede descargarse gratis de forma online.
  • Si hay errores en los datos, deben corregirse en ANSES.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) permite a los ciudadanos obtener de manera sencilla la constancia del Código Único de Identificación Laboral (CUIL), un documento esencial para realizar trámites laborales, previsionales y acceder a distintos beneficios sociales. Este número identifica a cada persona dentro del sistema de seguridad social y resulta indispensable para registrar aportes jubilatorios, percibir asignaciones y gestionar prestaciones otorgadas por el organismo.

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El CUIL se encuentra vinculado directamente al Documento Nacional de Identidad (DNI) y se genera automáticamente cuando una persona obtiene su primer documento emitido por el Registro Nacional de las Personas (Renaper). Su estructura combina el número de DNI con prefijos y un dígito verificador que permiten identificar de forma única a cada titular dentro de los registros oficiales.

Quienes necesiten descargar la constancia pueden hacerlo de forma gratuita a través de la plataforma digital de ANSES. En aquellos casos donde el código no figure registrado o exista algún error en los datos personales, será necesario concurrir a una oficina del organismo con el último ejemplar del DNI para regularizar la situación y obtener la documentación correspondiente.

Por qué es importante acceder a la constancia de CUIL de ANSES

La constancia de CUIL emitida por ANSES constituye uno de los documentos más importantes para cualquier ciudadano dentro del sistema laboral argentino. Este código permite identificar a cada trabajador ante los organismos oficiales y resulta indispensable para registrar aportes previsionales, iniciar actividades laborales en relación de dependencia y garantizar el correcto seguimiento de la historia laboral a lo largo de los años.

Además de su utilidad en el ámbito del empleo formal, el CUIL es un requisito frecuente para realizar numerosos trámites administrativos y acceder a distintas prestaciones sociales. ANSES utiliza este número para gestionar beneficios como la Asignación Universal por Hijo (AUH), las asignaciones familiares, las jubilaciones, pensiones y otros programas de asistencia económica. Por este motivo, contar con la constancia actualizada y disponible facilita la realización de gestiones y evita demoras al momento de solicitar beneficios o acreditar identidad ante organismos públicos y privados.

No obstante, para acceder a estos montos adicionales, es necesario cumplir con ciertos requisitos establecidos por el organismo previsional.

No obstante, para acceder a estos montos adicionales, es necesario cumplir con ciertos requisitos establecidos por el organismo previsional.

Cómo descargar la constancia de CUIL de ANSES

Obtener la constancia de CUIL es un trámite simple y gratuito que puede realizarse de manera online a través de ANSES o del portal oficial del Estado. Para generar el documento, solo se deben ingresar algunos datos personales básicos, como el tipo y número de DNI, nombre y apellido, sexo y fecha de nacimiento. Una vez completada la información, el sistema emite la constancia de forma inmediata, permitiendo descargarla en formato PDF o imprimirla directamente.

La constancia descargada posee plena validez legal para realizar trámites tanto en organismos públicos como en entidades privadas. Al tratarse de un documento emitido desde las bases oficiales de la seguridad social, no requiere firmas, sellos ni validaciones adicionales y puede utilizarse sin fecha de vencimiento. Además, quienes prefieran gestionar sus documentos desde el celular tienen la posibilidad de acceder a la constancia mediante las aplicaciones oficiales Mi ANSES y Mi Argentina, donde también puede visualizarse y descargarse en cualquier momento.

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