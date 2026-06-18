18 de junio de 2026 Inicio
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Nuevo sistema en ANSES: así podés sacar turnos para hacer trámites presenciales

El organismo de previsión social modificó la forma de acceder a una consulta personalizada: así es el nuevo paso a paso.

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Cómo sacar un turno virtual en Anses con el nuevo sistema.

Cómo sacar un turno virtual en Anses con el nuevo sistema.

Anses
  • ANSES implementó una modificación que permite seleccionar libremente la oficina donde realizar un trámite presencial.
  • La oficina más cercana al domicilio seguirá apareciendo como sugerencia, pero ya no será obligatoria.
  • La medida busca facilitar la atención de personas que trabajan, estudian o residen temporalmente en otra localidad.
  • Los turnos continuarán gestionándose de manera online a través de la web oficial y Mi ANSES.

ANSES puso en marcha un cambio en el sistema de turnos presenciales que modifica la forma en que los ciudadanos acceden a la atención en las delegaciones del organismo. A partir de ahora, quienes necesiten realizar un trámite podrán elegir cualquier oficina del país al momento de solicitar un turno, sin depender de la cercanía con el domicilio registrado.

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Hasta el momento, el sistema sugería y priorizaba la delegación más próxima según los datos declarados por cada usuario. Con la nueva modalidad, esa recomendación seguirá disponible, aunque la decisión final quedará en manos de la persona que gestione el turno.

Desde el organismo explicaron que la medida apunta a brindar mayor flexibilidad y adaptarse a situaciones cada vez más frecuentes, como las de quienes trabajan lejos de sus hogares, cursan estudios en otra ciudad o permanecen durante períodos prolongados fuera de su lugar de residencia habitual. Además, ANSES considera que esta actualización permitirá distribuir de manera más equilibrada la demanda entre las distintas oficinas del país, lo que podría contribuir a reducir tiempos de espera y mejorar la organización de la atención presencial.

Cómo es la nueva manera de sacar turnos presenciales en ANSES

El sistema seguirá funcionando a través de los canales digitales que ya utilizan los beneficiarios y ciudadanos para realizar gestiones. La solicitud, consulta o cancelación de turnos continuará siendo completamente online.

Para obtener un turno presencial es necesario ingresar al sitio web de ANSES, dirigirse al apartado “Trámites y servicios” y seleccionar la opción “Turnos”. Luego se debe elegir “Solicitar un turno”, indicar el trámite que se desea realizar e ingresar el número de CUIL.

Una vez completados esos pasos, el usuario podrá verificar sus datos de contacto y seleccionar tanto la provincia como la oficina donde quiere ser atendido. Finalmente, solo resta confirmar la solicitud siguiendo las indicaciones del sistema. Los turnos ya otorgados también podrán consultarse o cancelarse desde la plataforma Mi ANSES.

La implementación de esta medida coincide con otras novedades del organismo. Tras conocerse el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de mayo, se confirmó que jubilaciones, pensiones y asignaciones recibirán un incremento del 2,15% en julio de 2026, de acuerdo con la fórmula de movilidad actualmente vigente.

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