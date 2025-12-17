Empresarios se reunieron con Santiago Bausili y apoyaron la reforma laboral del Gobierno Las autoridades de la Asociación Empresaria Argentina respaldaron la iniciativa en un encuentro con el titular del Banco Central. Además, elogiaron las medidas económicas de la administración de La Libertad Avanza. Por + Seguir en







Santiago Bausili se reunió con empresarios.

El presidente de la Asociación Empresaria Argentina (AEA), Jaime Campos, destacó las medidas del Gobierno apuntadas a bajar la inflación y el "peso del Estado sobre la economía", en el marco de una reunión con el titular del Banco Central, Santiago Bausili. Además, la entidad respaldó las reformas laboral y tributaria impulsadas por la administración de La Libertad Avanza.

En un comunicado, la AEA expuso el mensaje de Campos a Bausili sobre las medidas económicas: "Empezó por reconocer y destacar el éxito del Gobierno nacional en cuanto a reducir significativamente la tasa de inflación. Señaló, además, que desde la Asociación se comparte plenamente el énfasis del Gobierno en cuanto a reducir el peso del Estado sobre la economía, en terminar con el déficit fiscal, así como en relación a los esfuerzos para reducir la muy alta presión tributaria".

En tanto, advirtieron que se debe estimular la capacidad competitiva económica: "En esta nueva etapa habrá que avanzar en un conjunto de políticas orientadas a favorecer la competitividad de la economía. Las iniciativas oficiales referidas a reformas en el campo laboral y tributario, tienen claramente ese objetivo".

"A ellas habría que adicionar, en un diálogo productivo con el sector privado, las vinculadas con los sectores primario, industrial y comercial de la economía", advirtieron en esta línea.

Santiago Bausili - Casa Rosada Santiago Bausili, presidente del Banco Central. Télam Por otro lado, la AEA indicó que Bausili repasó el rumbo del Banco Central: "Efectuó una detallada presentación acerca de los lineamientos que ha seguido el BCRA en este último tiempo, que tienen por objetivo la baja de la inflación y el crecimiento de la economía".