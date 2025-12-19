19 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Hogares al límite: la morosidad se disparó en octubre y alcanzó niveles récord en préstamos personales

Un informe de bancos del Banco Central (BCRA), del décimo mes del año, determinó que las deudas en las familias trepó al 7,8%, la cifra más alta en 15 años.

Por
La mora bancaria de los hogares alcanzó el 7

La mora bancaria de los hogares alcanzó el 7,8% en octubre, un porcentaje que triplica al del mismo mes del año pasado.

La morosidad bancaria de las familias alcanzó el 7,8% en octubre de 2025, el nível más alto en los últimos 15 años. Con un incremento de 12 meses consecutivos, la mora de los hogares llegó al 9,9% cuando hablamos de préstamos personales, del 7,7% en las tarjetas de crédito y 1% en los créditos hipotecarios.

Crisis económica: 1 de cada 3 argentinos usará el aguinaldo para pagar deudas
Te puede interesar:

Crisis económica: 1 de cada 3 argentinos usará el aguinaldo para pagar deudas

El Informe sobre Bancos del Banco Central de la República Argentina (BCRA) determinó la delicada situación financiera de los hogares argentino en medio de la crisis económica de la gestión libertaria. La irregularidad del crédito al sector privado subió a 4,5% de la cartera total en octubre, lo que representa un incremento de 0,4 puntos porcentuales respecto al mes anterior.

En cuanto al dato de mora de los hogares, que se ubicó en 7,8% y tocó valor máximo desde que la autoridad monetaria comenzó a recopilar los datos, en 2010, se triplicó respecto al 2,5% que arrojó en octubre de 2024. Mientras que los números de las empresas, la cifra de octubre de 2025 duplicó a la del año anterior, cuando mostró un 0,7%. Cabe aclarar, que los datos fueron previos al alivio en las tasas de interés, tras el apretón monetario.

creditos personales

De esta manera, la morosidad de las familias más que cuadruplica la de las compañías, lo que evidencia una mayor presión sobre los hogares en el cumplimiento de sus compromisos financieros. Al mismo tiempo, la estadística se triplicó respecto al 2,5% que arrojó en octubre de 2024.

En cobertura de riesgos, el BCRA indicó que en octubre el saldo de previsiones totales del sistema financiero representó 101% de la cartera en situación irregular, lo que implica que las entidades cuentan con reservas suficientes para cubrir la totalidad de los créditos problemáticos.

Mirá el Informe de Bancos del BCRA correspondiente a octubre 2025

Informe Bancos 2025

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Jorge Macri junto a Luis Caputo.

Caputo recibió a Jorge Macri por la deuda de coparticipación

El dólar se ubica abajo de los $1.500, 

El dólar cerró la semana estable y cerca de los $1.500

El dólar oficial atraviesa una semana al alza.

El dólar cerró sin cambios: oficial y minorista estables, mientras la brecha con los financieros se achicó

Santiago Bausili se reunió con empresarios.

Empresarios se reunieron con Santiago Bausili y apoyaron la reforma laboral del Gobierno

El dólar oficial tuvo este martes su mayor alza diaria de diciembre.

Mientras el dólar oficial se mantuvo estable, la brecha con el MEP y el CCL volvió a ampliarse

Caputo, Bausili y Daza presentes en el programa de streaming, Las Tres Anclas.

Caputo aclaró el nuevo esquema de bandas: "A la gente común no le afecta en nada"

Rating Cero

El dúo tenía proyectado presentar en los próximos días su nuevo disco Top of the hills.

Ca7riel y Paco Amoroso cancelaron su gira mundial y la presentación de un nuevo disco

Marilú Marini, Daniel Hendler y Carla Peterson son los protagonistas de una película de las más vistas en Netflix. 

Una película argentina se ubicó rápidamente entre las más vistas de Netflix: cuál es y de qué trata

El Trece se despide de una de sus periodistas estrellas. 

Bomba en El Trece: una de sus principales figuras renunció al canal y pasa a trabajar para la competencia

Ahora, llegó a la gran N roja, Pacto de fuga, la película que se lanzó en esta plataforma más vista. Es un thriller chileno de 2020 que fue furor en su momento en los cines.
play

Pacto de fuga, la película chilena que llegó a Netflix y está entre lo más visto: cuál es la trama

Fuentes indican que el formato de los teasers busca impulsar la taquilla de Avatar: Fire & Ash. Este movimiento estratégico de Disney tiene la ambición de que la nueva entrega de la franquicia Avatar se convierta en la película más recaudadora del año.

Cuándo y de qué extraña forma se lanzarán los trailers de Marvel para Avengers Doomsday

El chef se encuentra en terapia intensiva. 

Se conoció el motivo por el que se mantuvo en secreto la internación de Christian Petersen durante una semana

últimas noticias

El dúo tenía proyectado presentar en los próximos días su nuevo disco Top of the hills.

Ca7riel y Paco Amoroso cancelaron su gira mundial y la presentación de un nuevo disco

Hace 28 minutos
Enterate que deparan los astros para tu signo.

Horóscopo de hoy, sábado 20 de diciembre

Hace 30 minutos
Donald Trump aseguró que Nicolás Maduro sabe mejor que nadie lo que busca con esta campaña militar norteamericana.

Donald Trump advirtió que "no descarta" iniciar una guerra contra Venezuela

Hace 40 minutos
Marilú Marini, Daniel Hendler y Carla Peterson son los protagonistas de una película de las más vistas en Netflix. 

Una película argentina se ubicó rápidamente entre las más vistas de Netflix: cuál es y de qué trata

Hace 41 minutos
Bomberos actuaron rápidamente detrás del Sanatorio San Carlos en Bariloche. 

Bariloche: un incendio forestal obligó a evacuar viviendas y un centro de salud

Hace 1 hora