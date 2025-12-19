Hogares al límite: la morosidad se disparó en octubre y alcanzó niveles récord en préstamos personales Un informe de bancos del Banco Central (BCRA), del décimo mes del año, determinó que las deudas en las familias trepó al 7,8%, la cifra más alta en 15 años. Por + Seguir en







La mora bancaria de los hogares alcanzó el 7,8% en octubre, un porcentaje que triplica al del mismo mes del año pasado.

La morosidad bancaria de las familias alcanzó el 7,8% en octubre de 2025, el nível más alto en los últimos 15 años. Con un incremento de 12 meses consecutivos, la mora de los hogares llegó al 9,9% cuando hablamos de préstamos personales, del 7,7% en las tarjetas de crédito y 1% en los créditos hipotecarios.

El Informe sobre Bancos del Banco Central de la República Argentina (BCRA) determinó la delicada situación financiera de los hogares argentino en medio de la crisis económica de la gestión libertaria. La irregularidad del crédito al sector privado subió a 4,5% de la cartera total en octubre, lo que representa un incremento de 0,4 puntos porcentuales respecto al mes anterior.

En cuanto al dato de mora de los hogares, que se ubicó en 7,8% y tocó valor máximo desde que la autoridad monetaria comenzó a recopilar los datos, en 2010, se triplicó respecto al 2,5% que arrojó en octubre de 2024. Mientras que los números de las empresas, la cifra de octubre de 2025 duplicó a la del año anterior, cuando mostró un 0,7%. Cabe aclarar, que los datos fueron previos al alivio en las tasas de interés, tras el apretón monetario.

creditos personales De esta manera, la morosidad de las familias más que cuadruplica la de las compañías, lo que evidencia una mayor presión sobre los hogares en el cumplimiento de sus compromisos financieros. Al mismo tiempo, la estadística se triplicó respecto al 2,5% que arrojó en octubre de 2024.

En cobertura de riesgos, el BCRA indicó que en octubre el saldo de previsiones totales del sistema financiero representó 101% de la cartera en situación irregular, lo que implica que las entidades cuentan con reservas suficientes para cubrir la totalidad de los créditos problemáticos.

Mirá el Informe de Bancos del BCRA correspondiente a octubre 2025 Informe Bancos 2025