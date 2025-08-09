9 de agosto de 2025 Inicio
Obra pública en caída libre: julio marcó un mínimo histórico y se disparó el pago de intereses

Según los datos de la Administración Pública Nacional, en el sexto mes del año, el gasto de capital cayó 48%. Mientras el pago de intereses aumentó 353%.

Milei continúa con su política de ajuste fiscal en su segundo año de gestión

El Gobierno continúa con su política contractiva al calor de la motosierra y profundizó su ajuste fiscal en áreas donde el recorte comenzó desde el día 1: en julio la obra pública se derrumbó a niveles inéditos, mientras el pago de intereses trepó a cifras récord y terminó impulsando el gasto total al alza, según según indica un reporte de la Asociación Argentina del Presupuesto y las Finanzas Públicas (ASAP).

El ministro de Economía, Luis Caputo, el viceministro de Economía, José Luis Daza durante el discurso.
Así lo destacan los datos de ASAP, que en el sexto mes del 2025 registró un incremento del 5,8% real en el gasto devengado, respecto de igual mes del año pasado. Esa suma incluye el pago de intereses de deuda. Si se excluyera ese concepto, que creció 353% el mes pasado, el gasto total de la Administración Pública Nacional (APN) habría bajado 0,6%, remarcó el informe.

Por otro lado, sostiene que “las Prestaciones de la Seguridad Social, principal componente del gasto, mantuvieron su tendencia de crecimiento (9%), impulsadas por la recuperación de las jubilaciones y pensiones, aunque en un contexto de baja base de comparación”.

gasto publico

En cambio, el gasto en Remuneraciones cayó 11,3% respecto de julio de 2024, mientras que las Transferencias Corrientes al Sector Privado lo hicieron en un 27,2% explicado, principalmente, por menores subsidios económicos y por la no actualización del complemento previsional (Bono de $70.000).

“Con relación al Gasto de Capital, en julio sufrió una caída interanual del 48,9%, sobre una base ya de por sí muy deprimida, dado que el nivel del mismo mes de 2024 había presentado una caída interanual del 83,1%. Si se compara con julio de 2023, la caída pasa a ser del 91,4%”, afirma el trabajo.

Gasto en obra pública se desploma casi 50% en siete meses

La consultora Analytica advirtió en su último monitor del gasto público que “la obra pública se ubica en niveles mínimos históricos, en los primeros siete meses del año su gasto cayó 47,7% interanual medido a pesos constantes”.

“Las partidas en construcciones que ejecuta la Administración Nacional representaron el 42,4% del total, aumentaron en términos reales 27,5%. en el acumulado entre enero y julio”, añade.

Analytica dice que “el 57,6% del gasto restante -transferencias a provincias, empresas públicas, universidades, entre otros- disminuyeron un 63,3%”.

