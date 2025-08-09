Obra pública en caída libre: julio marcó un mínimo histórico y se disparó el pago de intereses Según los datos de la Administración Pública Nacional, en el sexto mes del año, el gasto de capital cayó 48%. Mientras el pago de intereses aumentó 353%. Por







Milei continúa con su política de ajuste fiscal en su segundo año de gestión

El Gobierno continúa con su política contractiva al calor de la motosierra y profundizó su ajuste fiscal en áreas donde el recorte comenzó desde el día 1: en julio la obra pública se derrumbó a niveles inéditos, mientras el pago de intereses trepó a cifras récord y terminó impulsando el gasto total al alza, según según indica un reporte de la Asociación Argentina del Presupuesto y las Finanzas Públicas (ASAP).

Así lo destacan los datos de ASAP, que en el sexto mes del 2025 registró un incremento del 5,8% real en el gasto devengado, respecto de igual mes del año pasado. Esa suma incluye el pago de intereses de deuda. Si se excluyera ese concepto, que creció 353% el mes pasado, el gasto total de la Administración Pública Nacional (APN) habría bajado 0,6%, remarcó el informe.

Por otro lado, sostiene que “las Prestaciones de la Seguridad Social, principal componente del gasto, mantuvieron su tendencia de crecimiento (9%), impulsadas por la recuperación de las jubilaciones y pensiones, aunque en un contexto de baja base de comparación”.

gasto publico En cambio, el gasto en Remuneraciones cayó 11,3% respecto de julio de 2024, mientras que las Transferencias Corrientes al Sector Privado lo hicieron en un 27,2% explicado, principalmente, por menores subsidios económicos y por la no actualización del complemento previsional (Bono de $70.000).

“Con relación al Gasto de Capital, en julio sufrió una caída interanual del 48,9%, sobre una base ya de por sí muy deprimida, dado que el nivel del mismo mes de 2024 había presentado una caída interanual del 83,1%. Si se compara con julio de 2023, la caída pasa a ser del 91,4%”, afirma el trabajo.