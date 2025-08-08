8 de agosto de 2025 Inicio
Javier Milei enviará dos proyectos para "amurallar" el déficit cero y la política monetaria

En su discurso por cadena nacional, el Presidente anunció que enviará un proyecto para prohibir que "el Tesoro financie el gasto primario con emisión monetaria" y otro para "penalizar la aprobación de proyectos nacionales que afecte el superávit fiscal".

El Presidente estuvo acompañado por parte del equipo económico.

El presidente Javier Milei anunció dos proyectos para blindar el programa económico del Gobierno y resguardar el equilibrio fiscal ante leyes del Congreso que reviertan sus políticas de ajustes: "Enviaré estos proyectos para amurallas el déficit cero y la política monetaria", expresó.

En un mensaje transmitido por cadena nacional que duró 23 minutos, el líder libertario adelantó que firmará una instrucción al Ministerio de Economía de la Nación "para prohibir que el Tesoro financie el gasto primario con emisión monetaria. El Tesoro Nacional, mediante este acto, no podrá solicitar dinero prestado al Banco Central para financiar su gasto".

En plena campaña electoral de cara a las elecciones legislativas de octubre y en medio del conflicto con el Congreso por la aprobación de leyes de aumento a jubilados, moratoria previsional y emergencia en discapacidad que afectan al gasto público, Milei advirtió: "Ésta es una medida que, si bien en la práctica ya implementábamos, hoy la estamos formalizando".

El segundo proyecto de ley que enviará al Congreso para castigar penalmente la aprobación de presupuestos nacionales con déficit fiscal. "Este proyecto establece una regla fiscal estricta que le exige al sector público nacional obtener un resultado financiero con equilibrio o superávit", agregó.

Además, añadió: "Todo nuevo gasto o recorte de ingreso que afecte este resultado deberá implicar un recorte en la misma proporción: cada peso nuevo que quieran gastar tiene que tener un nombre y un apellido; tienen que decir de dónde sale y a quién se lo sacan".

Acompañado de parte de su equipo económico, el ministro de Economía, Luis Caputo, el viceministro de Economía, José Luis Daza, el titular del Banco Central, Santiago Bausili y el vicepresidente del BCRA, Vladímir Werning, el jefe de Estado advirtió: "También establecerá una sanción penal a los legisladores y funcionarios que no cumplan con estas nuevas reglas fiscales".

Javier Milei inauguró la campaña de cara a octubre, justificó los vetos y le advirtió al Congreso: "Me van a tener que sacar con los pies para adelante"

NOTICIA EN DESARROLLO.

