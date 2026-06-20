Cuáles son las nuevas escalas para SUAF de ANSES en julio 2026 El organismo previsional confirmó las nuevas categorías del Sistema Único de Asignaciones Familiares para el próximo mes. Conocé cuánto cobrarán los beneficiarios, cuáles son los montos por hijo y cuándo se acreditarán los pagos. Por Agregar C5N en









Este incremento se aplicará a todos los grupos familiares que perciban estos beneficios.

Las asignaciones familiares recibirán un aumento.

El ajuste responde al índice de inflación informado por el INDEC.

El Monotributo Social percibirá el mismo monto base por menor a cargo.

Los valores varían según la categoría y los ingresos del grupo familiar. La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó las nuevas categorías del Sistema Único de Asignaciones Familiares. Tras el aumento del 2,1%, se actualizarán los montos por hijo para monotributistas y trabajadores alcanzados por el beneficio, ¿cuáles son las nuevas escalas para SUAF de ANSES en julio 2026?

La actualización del próximo mes se aplicará sobre las asignaciones familiares que perciben trabajadores registrados, monotributistas y beneficiarios del Monotributo Social.

La entidad de la seguridad social realiza cruces de información mensuales para verificar que los ingresos del grupo familiar no superen los topes establecidos. Por otro lado, los beneficiarios pueden consultar su liquidación y descargar la constancia de cobro desde la plataforma Mi ANSES, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Qué escalas tiene SUAF de ANSES en julio 2026 Para las categorías más bajas del régimen simplificado (A, B y C) y para quienes están inscriptos en el Monotributo Social, el monto por hijo ascenderá a $74.010,18.

A medida que aumenta la categoría del monotributo, el valor de la asignación disminuye de manera gradual según las escalas vigentes. Además, las familias que residen en zonas desfavorables pueden acceder a montos superiores mediante coeficientes diferenciales.

Puntos clave del SUAF en julio de 2026 El incremento será del 2,1%, en línea con la inflación de mayo.

El Monotributo Social percibirá el mismo valor base por hijo.

Las zonas desfavorables cuentan con valores diferenciales.

El beneficio es incompatible con la Asignación Universal por Hijo (AUH). Cuándo cobra SUAF de ANSES en julio 2026 El calendario de pagos se organiza según la terminación del DNI: DNI terminados en 0: 8 de julio.

DNI terminados en 1: 10 de julio.

DNI terminados en 2: 13 de julio.

DNI terminados en 3: 14 de julio.

DNI terminados en 4: 15 de julio.

DNI terminados en 5: 16 de julio.

DNI terminados en 6: 17 de julio.

DNI terminados en 7: 20 de julio.

DNI terminados en 8: 21 de julio.

DNI terminados en 9: 22 de julio.