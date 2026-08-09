Alerta climática: hasta cuándo se extiende la ola de frío extremo en el AMBA que arranca este lunes El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una advertencia por bajas temperaturas extremas. Cuáles son los municipios bonaerenses alcanzados. Por Agregar C5N en









El lunes la temperatura mínima será de 4°C.

Para este domingo y la semana que comienza el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas por frío extremo para distintos municipios de la provincia de Buenos Aires y también para la Ciudad de Buenos Aires. El aviso alcanza a zonas del centro, este y sudeste bonaerense.

Las bajas temperaturas serán protagonistas de las próximas jornadas, con condiciones que pueden representar un riesgo para la salud, especialmente para los grupos más vulnerables.

Según el aviso del SMN, las zonas alcanzadas por el alerta incluyen la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Castelli, Chascomus, Dolores, Lezama, Magdalena, Punta Indio, Tordillo, Benito Juárez, Lobería, Necochea y Tandil. El listado comprende localidades ubicadas principalmente en el este y sudeste de la provincia de Buenos Aires, además de la Ciudad.

Qué significa una alerta por frío extremo Las alertas del SMN por temperaturas extremas buscan advertir sobre períodos de frío que pueden tener un impacto significativo en la salud de la población. El organismo utiliza parámetros específicos para cada localidad, teniendo en cuenta las temperaturas mínimas y máximas y su comportamiento respecto de los valores habituales.

El SMN define una ola de frío cuando las temperaturas máximas y mínimas se mantienen, durante al menos tres días consecutivos y de manera simultánea, en valores iguales o inferiores a determinados umbrales establecidos para cada localidad.