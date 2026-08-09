Alerta climática: hasta cuándo se extiende la ola de frío extremo en el AMBA que arranca este lunes

Para este domingo y la semana que comienza el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas por frío extremo para distintos municipios de la provincia de Buenos Aires y también para la Ciudad de Buenos Aires. El aviso alcanza a zonas del centro, este y sudeste bonaerense.
Las bajas temperaturas serán protagonistas de las próximas jornadas, con condiciones que pueden representar un riesgo para la salud, especialmente para los grupos más vulnerables.
Según el aviso del SMN, las zonas alcanzadas por el alerta incluyen la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Castelli, Chascomus, Dolores, Lezama, Magdalena, Punta Indio, Tordillo, Benito Juárez, Lobería, Necochea y Tandil. El listado comprende localidades ubicadas principalmente en el este y sudeste de la provincia de Buenos Aires, además de la Ciudad.
Qué significa una alerta por frío extremo
Las alertas del SMN por temperaturas extremas buscan advertir sobre períodos de frío que pueden tener un impacto significativo en la salud de la población. El organismo utiliza parámetros específicos para cada localidad, teniendo en cuenta las temperaturas mínimas y máximas y su comportamiento respecto de los valores habituales.
El SMN define una ola de frío cuando las temperaturas máximas y mínimas se mantienen, durante al menos tres días consecutivos y de manera simultánea, en valores iguales o inferiores a determinados umbrales establecidos para cada localidad.
En episodios de frío intenso, las autoridades recomiendan extremar los cuidados, especialmente entre adultos mayores, bebés, niños pequeños y personas con enfermedades crónicas.
Frío extremo: ¿qué recomienda el SMN?
Ante jornadas con temperaturas muy bajas, se recomienda:
- Evitar la exposición prolongada al frío.
- Mantenerse abrigado y utilizar varias capas de ropa.
- Evitar cambios bruscos de temperatura.
- Mantener los ambientes calefaccionados de manera segura.
- Prestar especial atención a bebés, niños, adultos mayores y personas vulnerables.
- No utilizar braseros, hornallas u otros elementos de combustión dentro de ambientes cerrados por el riesgo de intoxicación.
La situación meteorológica deberá seguirse a través de las actualizaciones del SMN, ya que las áreas alcanzadas por los avisos pueden modificarse durante las próximas horas.
El pronóstico del SMN para la Ciudad de Buenos Aires
- Lunes 10 de agosto: mínima de 4 grados, máxima de 12 grados. Cielo algo nublado.
- Martes 11 de agosto: mínima de 6 grados, máxima de 12 grados. Cielo parcialmente nublado.
- Miércoles 12 de agosto: mínima de 8 grados, máxima de 12 grados. Cielo mayormente nublado y lluvias aisladas por la noche.
- Jueves 13 de agosto: mínima de 9 grados, máxima de 13 grados. Cielo mayormente nublado.
- Viernes 14 de agosto: mínima de 10 grados, máxima de 14 grados. Cielo nublado.