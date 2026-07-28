28 de julio de 2026 Inicio
En Vivo

ANMAT declaró de venta libre a 10 medicamentos: uno por uno, para qué sirven

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica estableció la condición de venta libre para varios fármacos, que podrán ser comercializados sin receta médica, por que ya no tendrán descuentos con obras sociales o prepagas.

Por
La ANMAT permitió la venta libre de una serie de medicamentos.

La ANMAT permitió la venta libre de una serie de medicamentos.

Pixabay
La ANMAT permitió la venta libre de una serie de medicamentos.
Te puede interesar:

Cuáles son los nuevos medicamentos que se pueden comprar sin receta y ya no tendrán descuento

La medida se implementó a través de la Disposición 4714/2026 del organismo, publicada este martes en el Boletín Oficial con la firma de su titular, Luis Fontana.

El organismo concluyó que los productos poseen un bajo riesgo de provocar reacciones adversas graves relacionadas con la dosis y un riesgo muy bajo de generar episodios serios cuya magnitud no dependa de la cantidad administrada. También consideró los antecedentes regulatorios de agencias sanitarias de Europa, España, Francia, Estados Unidos, Brasil y Colombia, donde se encuentran aprobados para su expendio sin prescripción médica.

Según la disposición, los medicamentos demostraron eficacia y seguridad a través del tiempo para ser utilizados en el alivio de síntomas o signos fácilmente reconocibles por los usuarios. Además, cuentan con un margen terapéutico amplio, aunque la duración del tratamiento deberá limitarse a la indicación y la posología aprobadas.

ANMAT: qué medicamentos pasan a ser de venta libre

Entre los principios activos incluidos se encuentra la trimebutina maleato en comprimidos o cápsulas de 100 miligramos. También se suman la levocetirizina diclorhidrato, en comprimidos, cápsulas o solución oral, y la fexofenadina clorhidrato, en diferentes presentaciones de administración oral.

La disposición incorpora además los medicamentos con dimenhidrinato de 50 miligramos y los productos con carboximetilcisteína comercializados como jarabe o solución oral.

En el caso de los tratamientos oftálmicos, pasarán a ser de venta libre las soluciones estériles que combinan nafazolina clorhidrato y feniramina maleato, así como aquellas elaboradas con olopatadina clorhidrato.

La nómina también incluye lociones tópicas con cloruro de aluminio hexahidratado al 20% y formulaciones con ivermectina. A estos productos se suma un polvo de administración oral o tópica compuesto por carbonato de calcio, tintura de árnica montana y nitrato de plata.

Para qué sirven los medicamentos que ANMAT declaró de venta libre

  • Trimebutina maleato: regula la motilidad del tubo digestivo; se usa para el dolor abdominal y trastornos funcionales intestinales (síndrome de intestino irritable, espasmos).

  • Levocetirizina diclorhidrato: antihistamínico de tercera generación; alivia síntomas alérgicos como rinitis, conjuntivitis y urticaria con bajo efecto sedante.

  • Fexofenadina clorhidrato: antihistamínico de segunda generación, usado para rinitis alérgica y urticaria, con muy bajo efecto sedante.

  • Dimenhidrinato: antihistamínico (primera generación) con acción antiemética; se usa para prevenir y tratar náuseas, vómitos y mareos por movimiento (cinetosis).

  • Carboximetilcisteína: mucolítico; fluidifica las secreciones bronquiales para facilitar su expulsión en afecciones respiratorias con tos productiva.

  • Nafazolina clorhidrato + feniramina maleato: combinación descongestiva (vasoconstrictor) y antihistamínica de uso oftálmico, para el alivio temporal del enrojecimiento y picazón ocular por alergias.

  • Olopatadina clorhidrato: antihistamínico y estabilizador de mastocitos de uso oftálmico, indicado para la conjuntivitis alérgica.

  • Cloruro de aluminio hexahidratado al 20%: agente antitranspirante y astringente tópico, usado para la hiperhidrosis (sudoración excesiva).

  • Ivermectina: antiparasitario; por vía oral se usa para escabiosis (sarna), mientras que en formulaciones tópicas se utiliza principalmente para la rosácea y la pediculosis (piojos).

  • Carbonato de calcio + tintura de árnica montana + nitrato de plata: combinación con acción antiinflamatoria, cicatrizante y astringente/antiséptica, usada en golpes, hematomas y pequeñas lesiones de piel o mucosas.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Una línea modifica su trayecto.

La línea 28 cambia su recorrido: llegará a Aeroparque y modifica varios ramales

play

Se negó a declarar Lucía Sosa, la madre acusada de matar a su beba de dos años

Afectará exclusivamente a los servicios de transporte público de Catamarca y La Rioja.

Acaban de confirmar un inminente paro de colectivos: cuándo y dónde será

Algunos modelos meteorológicos prevén que desmejoren las condiciones de cara al fin de semana. 

¿Tormentas y granizo? Alerta por el inminente arribo de una ciclogénesis en Buenos Aires

play

Tensión en Aeroparque: 171 pasajeros desesperados por la desaparición de sus valijas y la falta de respuestas

El fuego avanza sin control sobre las sierras de La Rioja. 

Impresionante incendio forestal en las sierras de La Rioja: al menos 900 hectáreas afectadas

Rating Cero

El productor y la periodista deportiva se volvieron a mostrar juntos en público.

Adrián Suar confesó una intimidad de su relación con Rocío Robles: sorprendió a todos

La cantante volvió a quedar en el ojo de la tormenta.

"Qué retumbe": la inoportuna frase de Rosalía que desató una nueva polémica

¿Qué conductor fue infiel?

Un famoso conductor de TV confirmó que fue infiel: "No me arrepiento porque lo disfruté"

La foto en Raya y la confirmación de LAM sellaron el final de uno de los romances más comentados del año.

Se filtró la foto que confirma la separación entre Franco Colapinto y Maia Reficco

El conductor dio detalles de una historica separación.

Ángel de Brito reveló detalles picantes de una separación de famosos por infidelidad

La Botirreina compartió en historias de Instagram un material sensible sobre el hurto en su casa de Milán.

Wanda Nara compartió el video de cómo fue el robo en su casa de Milán

últimas noticias

El productor y la periodista deportiva se volvieron a mostrar juntos en público.

Adrián Suar confesó una intimidad de su relación con Rocío Robles: sorprendió a todos

Hace 10 minutos
Santilli y Lamelas repasaron el estado de los vínculos diplomáticos y reafirmaron el compromiso entre los países. 

Santilli se reunió con Lamelas para analizar la agenda bilateral con Estados Unidos

Hace 13 minutos
play
Manu Ginóbili cumple 49 años

Manu Ginóbili cumple 49 años: de la gloria en la NBA a su faceta como empresario y embajador global

Hace 20 minutos
El riesgo país se recalienta mientras el contexto internacional mantiene la incertidumbre.

El riesgo país trepa a los 450 puntos y alcanza su mayor nivel en siete semanas

Hace 30 minutos
La cantante volvió a quedar en el ojo de la tormenta.

"Qué retumbe": la inoportuna frase de Rosalía que desató una nueva polémica

Hace 41 minutos