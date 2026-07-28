ANMAT declaró de venta libre a 10 medicamentos: uno por uno, para qué sirven

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica estableció la condición de venta libre para varios fármacos, que podrán ser comercializados sin receta médica, por que ya no tendrán descuentos con obras sociales o prepagas.

La ANMAT permitió la venta libre de una serie de medicamentos.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) estableció la condición de venta libre para diez medicamentos , que podrán ser comercializados sin receta médica, tras demostrar su eficacia y seguridad en el mercado durante al menos cinco años. Con esta modificación, los fármacos ya no tendrán descuentos con obras sociales o prepagas .

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La medida se implementó a través de la Disposición 4714/2026 del organismo, publicada este martes en el Boletín Oficial con la firma de su titular, Luis Fontana .

El organismo concluyó que los productos poseen un bajo riesgo de provocar reacciones adversas graves relacionadas con la dosis y un riesgo muy bajo de generar episodios serios cuya magnitud no dependa de la cantidad administrada. También consideró los antecedentes regulatorios de agencias sanitarias de Europa, España, Francia, Estados Unidos, Brasil y Colombia, donde se encuentran aprobados para su expendio sin prescripción médica.

Según la disposición, los medicamentos demostraron eficacia y seguridad a través del tiempo para ser utilizados en el alivio de síntomas o signos fácilmente reconocibles por los usuarios. Además, cuentan con un margen terapéutico amplio, aunque la duración del tratamiento deberá limitarse a la indicación y la posología aprobadas.

Entre los principios activos incluidos se encuentra la trimebutina maleato en comprimidos o cápsulas de 100 miligramos. También se suman la levocetirizina diclorhidrato , en comprimidos, cápsulas o solución oral, y la fexofenadina clorhidrato , en diferentes presentaciones de administración oral.

La disposición incorpora además los medicamentos con dimenhidrinato de 50 miligramos y los productos con carboximetilcisteína comercializados como jarabe o solución oral.

En el caso de los tratamientos oftálmicos, pasarán a ser de venta libre las soluciones estériles que combinan nafazolina clorhidrato y feniramina maleato, así como aquellas elaboradas con olopatadina clorhidrato.

La nómina también incluye lociones tópicas con cloruro de aluminio hexahidratado al 20% y formulaciones con ivermectina. A estos productos se suma un polvo de administración oral o tópica compuesto por carbonato de calcio, tintura de árnica montana y nitrato de plata.

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