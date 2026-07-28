Tras el escándalo con Rosalía, también la ligó Aitana: "No queremos saber nada que tenga que ver con España" Una marca de indumentaria decidió cambiar su nombre comercial en pleno clima de tensión con el país europeo luego de la final del Mundial. Agregar C5N en









La catalana no realizó declaraciones públicas contra Argentina. Redes sociales

La derrota de Argentina ante España en la final del Mundial 2026 sigue generando repercusión por fuera de la cancha, y esta vez el foco pasó de Rosalía a Aitana. Una marca de ropa argentina, conocida hasta ahora como "Aitana IND", anunció públicamente que dejará de usar ese nombre comercial por su asociación con la cantante española, argumentando que no quiere "tener nada que ver" con el país europeo.

La firma comunicó el cambio a través de sus redes sociales con un mensaje contundente: "Hasta nuevo aviso, no queremos saber nada con el nombre de Aitana. Ahora somos Tini. No queremos saber nada que tenga que ver con España". La publicación se viralizó rápidamente y generó reacciones divididas, ya que mientras algunos usuarios argentinos respaldaron la medida, otros la criticaron y la calificaron de una muestra de "mal perdedor" tras la derrota en la final.

El origen de la polémica con Aitana tiene que ver con su rol durante el Mundial, ya que fue una de las artistas españolas que más apoyo público mostró hacia la selección de España durante todo el torneo. Su canción Superestrella se convirtió en una de las bandas sonoras de los hinchas españoles, sonando tanto en las celebraciones de la Roja como en la fiesta del equipo luego de conquistar su segunda Copa del Mundo. Sin embargo, a diferencia de otros casos, la catalana no realizó declaraciones públicas contra Argentina.

El hecho llega apenas días después de la polémica que había salpicado a Rosalía, quien fue duramente criticada en Argentina tras compartir una publicación de Mía Khalifa que celebraba el triunfo español al ritmo de su canción "La Perla". Esa controversia llevó a una campaña de boicot, pedidos de devolución masiva de entradas para sus shows en el Movistar Arena y hasta dudas sobre la continuidad de algunos de esos recitales, hasta que la cantante terminó publicando disculpas públicas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Aitana (@aitanaind_) Rosalía hizo enojar a los chilenos en su show A pocos días de presentarse en Argentina con cuatro shows en el Movistar Arena, Rosalía volvió a quedar envuelta en la polémica, esta vez durante un recital en Chile. En medio del show, la cantante saludó a un grupo de fanáticos argentinos que asistió al concierto y recibió silbidos por parte del público chileno presente en el estadio.

El momento quedó registrado en un video que se viralizó rápidamente en redes sociales. Mientras recorría el escenario, Rosalía vio una bandera argentina entre los asistentes y dijo: "Una bandera de Argentina, ahí. Muchas gracias por venir desde ahí". Lejos de generar aplausos, sus palabras despertaron risas, silbidos y abucheos de parte del público. Durante su recital en Chile, Rosalía agradeció a los argentinos que asistieron a su show y parte del público local respondió con abucheos pic.twitter.com/Ypna9fMDMn — MDZ Mendoza (@mdz_radio) July 27, 2026 Ante la reacción del estadio, la cantante evitó hacer comentarios sobre lo ocurrido y continuó con el espectáculo preguntando simplemente: "¿Cómo estamos esta noche?". El episodio alimentó aún más el debate en redes sociales, donde muchos usuarios cuestionaron el manejo que hizo la artista con erspecto al video compartido con Mía Khalifa.